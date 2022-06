Nightdive levert ScummVM-versie Blade Runner mee na kritiek op remaster

Nightdive Studios geeft kopers van Blade Runner Enhanced Edition de optie om de klassieke versie van het spel te spelen. Wie de remaster via Steam binnenhaalt, krijgt voortaan automatisch de ScummVM-versie mee. De update volgt na kritiek op de remaster.

Het gaat om een gratis update voor de versie op GOG en Steam. Na het starten van Blade Runner Enhanced Edition krijgen spelers de optie of ze de remaster of Blade Runner Classic willen spelen. Dat meldt Nightdive Studios op Steam. De klassieke versie is de variant die op ScummVM draait. Deze versie van het origineel verscheen in 2020 op GOG en bevat een optie om het spel te spelen met enkele scenes die niet gebruikt waren in het spel uit 1997. Met de komst van de Enhanced Edition verdween de ScummVM-versie van GOG. Deze verscheen niet eerder op Steam.

Nightdive Studios kondigde in 2020 aan een remaster van Blade Runner te willen uitbrengen voor pc en consoles. De studio baseert de Enhanced Edition op zijn eigen game-engine KEX en biedt onder andere ondersteuning voor breedbeeldweergave en opgepoetste beelden van personages, animaties en cutscenes. Omdat de broncode van het origineel verloren is gegaan, moest de studio het origineel via reverse engineering herstellen.

Dat bleek niet helemaal goed gelukt. Nadat de game vorige week verscheen, bleek het spel vol bugs te zitten en bovendien klaagden de spelers dat beelden eerder slechter dan beter dan het origineel waren. Onder andere Kotaku en PC Gamer constateerden dat veel details verloren waren gegaan door de remastering. De film Blade Runner vierde afgelopen weekend zijn veertigste verjaardag.