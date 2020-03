Blade Runner-game krijgt een remaster voor pc en consoles

Nog dit jaar moet een opgepoetste versie verschijnen van Blade Runner, een point-and-click-game van Westwood uit 1997, die gerelateerd is aan de bekende sciencefictionfilm. Het spel verschijnt voor PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch en de pc.

Nightdive Studios maakt Blade Runner: Enhanced Edition op basis van zijn game-engine KEX, die het eerder inzette voor remasters van System Shock en Turok: Dinosaur Hunter. Het spel krijgt onder andere ondersteuning voor breedbeeldweergave en aanpassingen voor bediening met een controller. Daarnaast zijn de beelden van personages, animaties en cutscenes opgepoetst. Dat schrijft Hollywood Reporter op basis van informatie van Nightdrive.

De aankondiging is opvallend omdat de originele maker van het spel, Westwood Studios, in 2015 nog zei dat de originele broncode van het spel verloren was gegaan bij een verhuizing van de studio naar Las Vegas to Los Angeles. Hij gaf toen aan dat een remaster alleen mogelijk was bij een investering van 'miljoenen dollars'. Nightdrive claimt de broncode via reverse-engineering toch voldoende hersteld te hebben om deze voor de KEX-engine te gebruiken. De studio wil zoveel mogelijk 'Westwoods visie en gameplay behouden'.

Blade Runner werd in 1997 uitgebracht op vier cd's. Het gaat om een point-and-click-avonturenspel met Ray McCoy in de hoofdrol. Westwood wilde de sfeer van de gelijknamige film uit 1982 behouden, maar koos voor een ander verhaal, dat wel parallel loopt aan de gebeurtenissen van de film. Enkele personages uit de film komen voor in het spel, en originele acteurs hebben stemmen ingesproken.

Het spel kenmerkt zich onder andere door zijn dertien verschillende eindes, afhankelijk van keuzes in het verhaal, en het gebruik van voxels voor 3d-rendering. Overigens verscheen de originele versie in december vorig jaar op GOG voor Linux, Mac en Windows, te draaien via ScummVM. De Enhanced-versie verschijnt dit jaar voor PlayStation 4, Xbox One Nintendo Switch en de pc.