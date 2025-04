Annapurna Interactive kondigt game Blade Runner 2033: Labyrinth aan

Ontwikkelaar Annapurna Interactive heeft de videogame Blade Runner 2033: Labyrinth aangekondigd. Het spel moet voor 'console en pc' uitkomen. Er is nog geen releasedatum bekendgemaakt.

Blade Runner 2033 speelt zich niet geheel verrassend in het jaar 2033 af, tussen de gebeurtenissen van de originele film en het vervolg Blade Runner 2049. In de eerste trailer toont de ontwikkelaar vermoedelijk het hoofdpersonage van de game. Hij is een zogenoemde blade runner, iemand die op replicants jaagt, zoals ook de hoofdpersonen uit de twee Blade Runner-films. Het verhaal speelt zich kort na de Black Out af. Tijdens deze gebeurtenis werd alle data over replicants gewist, wat desastreuze gevolgen voor de mensheid had.

Het Amerikaanse Annapurna Interactive is van oorsprong een uitgever, maar Blade Runner 2033: Labyrinth wordt de eerste game die ook door dit bedrijf ontwikkeld wordt. Het spel wordt de eerste nieuwe videogame binnen het Blade Runner-universum sinds de game Blade Runner uit 1997, waarvan vorig jaar een remaster uitkwam. Annapurna is ook de uitgever van Stray en Outer Wilds.