Scifi-kattengame Stray verschijnt op 10 augustus voor Xbox-consoles

De dystopische kattengame Stray is vanaf 10 augustus te spelen op Xbox Series-consoles en de Xbox One. Het spel verscheen eerder voor PlayStation 4- en 5-consoles en Windows. Stray is een platform- en puzzelgame waarin de speler in de huid van een kat kruipt.

De game speelt zich af in een stad met mensachtige robots en andere futuristische wezens. De game draait om een kat die uit die stad moet ontsnappen om terug naar huis te kunnen keren. BlueTwelve is de ontwikkelaar, Annapurna Interactive is de uitgever. Begin juni werd bekend dat het spel ook naar Macs met M1- of M2-socs moet komen.