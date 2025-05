Kattengame Stray komt op 19 november uit voor de Nintendo Switch

De scifikattengame Stray komt op 19 november uit op de Nintendo Switch. Het was al bekend dat Stray een Switch-versie zou krijgen, maar er was nog geen releasedatum bekendgemaakt door ontwikkelaar en uitgever Annapurna Interactive.

Donderdag werd een korte trailer van de Switch-versie gedeeld. In Stray kruipt de speler in de huid van een kleine rode kat die in een dystopische wereld leeft. De mensheid is uitgestorven en de aarde wordt alleen nog bewoond door robots. Bij het rondlopen door de ruïnes valt de kat in een afgrond en wordt van zijn familie gescheiden. Het doel van Stray is om het beestje te herenigen met zijn soortgenoten, met behulp van de vriendelijke robots die zijn pad kruisen.

Stray kwam oorspronkelijk uit op 19 juli 2022 voor de PlayStation 4, PlayStation 5 en Windows. Een jaar later verscheen de game ook voor de vorige en huidige generatie Xbox-consoles en macOS.