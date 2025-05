Bethesda brengt rerelease DOOM en DOOM II uit met nieuwe singleplayerepisode

De shooters DOOM en DOOM II hebben donderdag een gecombineerde rerelease gekregen, genaamd DOOM + DOOM II. Het is een gratis update voor iedere speler die DOOM of DOOM II bezit. De rerelease bevat een nieuwe singleplayerepisode.

De heruitgave is beschikbaar op alle huidige en vorige generaties consoles, pc en via Game Pass, schrijft Bethesda. De singleplayerepisode Legacy of Rust bevat nieuwe wapens en vijanden. Deze is gemaakt in samenwerking met DOOM-ontwikkelaar id Software, Nightdive Studios, de maker van de vorig jaar verschenen System Shock-remake, en MachineGames, de ontwikkelaar achter Wolfenstein: The New Order.

De rerelease bevat ook een online pvp-modus waaraan maximaal 16 spelers kunnen deelnemen en ondersteunt crossplay. De modus bevat 43 maps, waarvan er 25 nieuw zijn. Verder biedt het spel onder meer ondersteuning voor singleplayermods, een in-gamemodbrowser, toegankelijkheidsopties en een optionele vernieuwde versie van de soundtrack. De games kunnen op ondersteunende apparaten een verversingssnelheid tot 120Hz op 4k-monitors halen.