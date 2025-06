Ontwikkelaar id Software heeft een trailer van DOOM: The Dark Ages getoond. Deze singleplayer-firstpersonshooter, een prequel van DOOM uit 2016, bevat fantasyelementen. Het spel verschijnt in 2025 voor de PlayStation 5, Xbox en pc.

Uit de beelden blijkt dat gamers opnieuw als DOOM Slayer zullen spelen, het hoofdpersonage uit de vorige DOOM-games. Slayer krijgt in deze game een vliegende mech ter beschikking: Atlan. Met deze mech kunnen de allergrootste vijanden uit het spel een kopje kleiner worden gemaakt en luchtgevechten worden gehouden. Id Software schrijft op zijn website dat het gaat om een singleplayer-firstpersonshooter. Vooralsnog is er geen informatie over een multiplayermodus. DOOM: The Dark Ages verschijnt in 2025. Een exacte releasedatum is nog niet bekend.