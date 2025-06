Microsoft introduceert witte Xbox Series X zonder optische drive

Microsoft heeft een witte Xbox Series X zonder optische drive aangekondigd. De console heeft dezelfde specificaties als de reguliere zwarte Xbox Series X met schijflade. Het bedrijf komt ook met een special edition van de Xbox Series X en een 1TB-variant van de witte Xbox Series S.

De witte variant van de Xbox Series X beschikt volgens Microsoft over 1TB aan opslagruimte en moet later dit jaar op de markt komen. Wanneer precies, is niet duidelijk. De spelconsole krijgt in Europa een prijskaartje van 499 euro mee.

Witte variant Xbox Series X - Bron: Microsoft

Het Amerikaanse bedrijf introduceert ook een speciale editie van de Xbox Series X: de Xbox Series X Galaxy Black Special Edition. Deze variant van de Series X beschikt over 2TB aan opslagruimte en heeft een zwarte kleur met reflecterende spikkels meegekregen. De console en controller hebben een gifgroene accentkleur. Deze variant moest 599 dollar kosten en komt eind dit jaar op de markt.

Xbox Series X 2TB Galaxy Black Special Edition - Bron: Microsoft

Er werd ook een 1TB-variant van de Xbox Series S aangekondigd. Deze spelconsole zal net als de originele Xbox Series S een hoofdzakelijk witte kleur bevatten, maar dan met meer opslagruimte. De 1TB-variant van de Xbox Series S moet 350 euro kosten en is eind dit jaar beschikbaar. Microsoft had in 2023 ook een zwarte variant van de Xbox Series S geïntroduceerd met 1TB aan opslagruimte. Deze spelconsole is naar verluidt nog steeds beschikbaar, maar zolang de voorraad strekt. Het is niet duidelijk of er nog nieuwe varianten van de Xbox-consoles zullen aankomen. Xbox-topvrouw Sarah Bond heeft tijdens de Xbox Showcase wel aangegeven dat Xbox 'druk in de weer' is met de volgende generatie Xbox-consoles.

Witte variant Xbox Series S 1TB - Bron: Microsoft

Update, 08.10 uur: Uitspraak van Xbox-topvrouw Sarah Bond toegevoegd waarin ze stelt dat Xbox 'druk in de weer' is met de volgende generatie Xbox-consoles.