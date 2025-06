Fairphone draaide in 2023 20 miljoen euro verlies vanwege 'investering in groei'

De Nederlandse smartphonemaker Fairphone boekte in 2023 een verlies van zo'n 20 miljoen euro. Volgens het bedrijf was het een bewuste keuze om te 'investeren in de volgende fase van onze groei'.

Fairphone draaide in 2023 een omzet van 54,7 miljoen, ten opzichte van 59 miljoen in het jaar ervoor. Dat laat het bedrijf weten in zijn Impact Report. Door strategische investeringen boekte Fairphone over het gehele jaar echter voor het eerst sinds 2019 verlies. Dat komt volgens de fabrikant door diverse 'significante strategische investeringen', onder meer op het gebied van de ontwikkeling van de Fairphone 4 en 5, marketing en 'het opbouwen van onze voorraden'.

Daarnaast zouden de kosten hoger zijn door inflatie en de wereldwijde chiptekorten. De fabrikant heeft bovendien zijn verkoopdoel voor 2023 niet gehaald. Dat wijt Fairphone aan de stijging van de kosten voor levensonderhoud, waardoor consumenten minder smartphones kopen. De Nederlandse smartphonemaker verwacht dat het in 2024 de vruchten van deze investeringen gaat plukken door de recente release van de Fairphone 5 en Fairbuds-oortjes.