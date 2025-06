Gerucht: Samsung Galaxy Watch FE verschijnt op 24 juni

De Samsung Galaxy Watch FE wordt op 24 juni uitgebracht. Dat schrijft leaker Arsène Lupin. Eerder deze week verschenen er al vermeende afbeeldingen van de budgetsmartwatch. Dinsdag noemde dezelfde leaker ook een adviesprijs voor het horloge.

Leaker Arsène Lupin schrijft op X dat de Samsung Galaxy Watch FE op 24 juni wordt uitgebracht, maar deelt daarbij verder geen informatie. Eerder zei dezelfde gebruiker al dat het horloge 199 euro gaat kosten. Eerder bracht de leaker al juiste informatie naar buiten over onder meer de ASUS Rog Ally X-gaminghandheld en AI-functies van de Samsung Galaxy S24-smartphones.

Volgens eerdere geruchten wordt de Samsung Galaxy Watch FE een budgetsmartwatch die wat specificaties betreft veel gelijkenissen vertoont met de Galaxy Watch4 uit 2021. Zo krijgt het horloge naar verluidt dezelfde Exynos W920-chip, een 247mAh-accu, 1,5GB aan ram en 16GB flashopslag. Wel is het scherm van de 40mm-smartwatch wat kleiner: 1,2" in plaats van 1,4". Ook de resolutie is daardoor wat minder hoog, met 396x396 pixels in plaats van 450x450 pixels.

Het klokje wordt volgens leaker Sudhanshu Ambhore voorzien van het op WearOS gebaseerde besturingssysteem One UI 5 Watch. De Samsung Galaxy Watch7-smartwatches die later dit jaar verschijnen worden vermoedelijk uitgerust met One UI 6 Watch.

Ambhore heeft deze week ook vermeende renders van de Galaxy Watch FE gedeeld. Daaruit blijkt dat de overeenkomsten met het Samsung-klokje uit 2021 zich niet alleen beperken tot de specificaties. Ook het uiterlijk is grotendeels hetzelfde gebleven, met onder meer even dikke bezels. Het horlogebandje is wel wat anders. Het bevat nu net als de Watch6 een knop waarmee gebruikers de band met een klik kunnen losmaken.