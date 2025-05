Google kondigt Wear OS 5 aan met betere accuduur en aanpassingen aan watchfaces

Google heeft Wear OS 5 aangekondigd, een nieuwe versie van zijn besturingssysteem voor horloges. Daarin zitten onder meer verbeteringen in accuduur tijdens het gebruik van apps als Google Maps, waardoor horloges langer moeten werken op een acculading.

Behalve in de accuduur zitten de belangrijkste wijzigingen in de mogelijkheden voor watchfaces, zegt Google. Vanaf eind dit jaar stopt de ondersteuning van nieuwe watchfaces gemaakt voor AndroidX. Huidige watchfaces kunnen nog wel updates ontvangen.

In plaats daarvan pusht Google het eigen Watch Face Format. In versie twee daarvan kunnen ontwikkelaars nu weerdata gebruiken in watchfaces. Ook zijn er nieuwe soorten complicaties en kunnen ontwikkelaars gebruikers opties bieden met bijvoorbeeld verschillende thema's. Die heten Flavors en bestaan onder meer uit kleuren en verschillende lay-outs.

Daarnaast komen er meer mogelijkheden om de interface responsive te maken op basis van de schermgrootte van het horloge. Boven een bepaalde threshold van grootte en pixeldichtheid kunnen ontwikkelaars bepalen dat er extra knoppen in de interface komen of dat er extra tekst zichtbaar is.

Wear OS 5 komt later dit jaar beschikbaar en is gebaseerd op Android 14 van vorig jaar. Afgelopen jaren kwamen upgrades als eerste uit voor horloges van Google zelf en die van Samsung. Hoe dat dit jaar gaat, is nog onbekend.