Google: Wear OS 5-update voor Pixel Watch 1 en Pixel Watch 2 komt later dit jaar

Google heeft een stand van zaken gegeven over de Wear OS 5-update voor de eerste en tweede generatie Pixel Watch. Het bedrijf zegt dat er aan een oplossing voor de problemen wordt gewerkt en dat de update later dit jaar opnieuw beschikbaar is. Wanneer precies, is niet duidelijk.

Google bevestigt in een blogpost dat sommige gebruikers tegen problemen kunnen aanlopen tijdens het updateproces naar Wear OS 5, maar geeft hier geen verklaring voor. Het Amerikaanse bedrijf werkt naar eigen zeggen actief aan een oplossing en zal later met meer details komen.

Eind september raakte bekend dat sommige eigenaars van de Pixel Watch 1 en Pixel Watch 2 problemen ondervonden tijdens het installatieproces van de Wear OS 5-update. Tijdens het installatieproces zou er bij bepaalde gebruikers enkel een zwart scherm te zien zijn geweest, met onderaan een doorstreept Bluetooth-logo. Het installatieproces kan geannuleerd worden met behulp van een Fastboot-reset. Wear OS 5 bevat enkele verbeteringen in accuduur tijdens het gebruik van apps zoals Google Maps, waardoor slimme horloges langer zouden moeten werken op een enkele acculading.

Google Pixel Watch 2
Google Pixel Watch 2

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 12-10-2024 12:11 12

12-10-2024 • 12:11

12

Lees meer

Google Pixel Watch 3

vanaf € 179,95

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Google Pixel Watch 2

vanaf € 167,02

3 van 5 sterren

Alles over dit product

Gerucht: Google Pixel 10 en 11 krijgen nieuwe AI-tools en camerafuncties
Gerucht: Google Pixel 10 en 11 krijgen nieuwe AI-tools en camerafuncties Nieuws van 28 oktober 2024
Google pauzeert Wear OS 5-update na problemen bij gebruikers
Google pauzeert Wear OS 5-update na problemen bij gebruikers Nieuws van 28 september 2024
Masimo, Google en Qualcomm werken samen aan gezondheidsplatform voor Wear OS
Masimo, Google en Qualcomm werken samen aan gezondheidsplatform voor Wear OS Nieuws van 16 september 2024
Google Maps voor Wear OS krijgt ondersteuning voor offline kaarten
Google Maps voor Wear OS krijgt ondersteuning voor offline kaarten Nieuws van 17 augustus 2024
Google introduceert Pixel Watch 3-serie met twee groottes
Google introduceert Pixel Watch 3-serie met twee groottes Nieuws van 13 augustus 2024
Google kondigt Wear OS 5 aan met betere accuduur en aanpassingen aan watchfaces
Google kondigt Wear OS 5 aan met betere accuduur en aanpassingen aan watchfaces Nieuws van 16 mei 2024
Google Wallet vereist vanaf 10 juni minstens Android 9 of Wear OS 2
Google Wallet vereist vanaf 10 juni minstens Android 9 of Wear OS 2 Nieuws van 13 mei 2024
OnePlus kondigt Watch 2 aan: Wear OS-horloge met langste accuduur
OnePlus kondigt Watch 2 aan: Wear OS-horloge met langste accuduur Nieuws van 26 februari 2024
Meer producten en artikelen
Smartwatches Google Pixel Bugs Update Wear os by Google

Reacties (12)

-Moderatie-faq
12
12
6
0
0
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Steef 12 oktober 2024 13:33
Zouden er dan verschillende hardware revisies in omloop zijn van de PW1 en 2?

Mijn PW2 gaat prima op Wear OS 5, productie jaar 2023.
B_Swinkels @Steef12 oktober 2024 16:12
Sterker nog, op mijn PW1 draait ie ook al een tijdje. Zonder problemen en ik merk echt verschil in de batterijduur, is een stuk vooruit gegaan.
(Oké nog steeds amper meer dan een dag, maar ten minste meer dan een dag!)
ap3nr0ts @Steef12 oktober 2024 17:37
Kan ik hem nog ergens vinden en sideloaden? Ik heb pas sinds een paar dagen nu een PW2 en vind een wipe nog geen ramp dus. Liever op WearOS 5 gebruiken meteen ...
Tuktop
@Steef13 oktober 2024 00:53
De update werd in eerste instantie snel uitgerold op PW1 en 2, maar doordat het op sommige apparaten een soft brick veroorzaakte, is de update teruggetrokken. Je hebt de update blijkbaar (net als ik op m'n PW2) in die tussentijdse window binnengehengeld.
Loller1 12 oktober 2024 13:18
Google lijkt toch veel problemen te hebben met zijn OSes dit jaar. Android 15 is nu al bijna anderhalve maand uit en nog geen enkele fabrikant heeft een stabiele versie kunnen uitrollen (op Vivo voor 1 toestel na). Wear OS 5 is ook voor geen enkel toestel uitgerold dat er niet al mee geleverd werd, ondanks dat het nu al bijna 3 maanden op de markt is. Wat een zootje.
g_v_rijn @Loller112 oktober 2024 13:38
Android 15 [is er nu nog enkel als Beta] komt 15-10 uit.

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 12 oktober 2024 13:47]

Loller1 @g_v_rijn12 oktober 2024 14:12
Nope, Android 15 is al sinds begin september af. Er is gewoon nog geen enkel toestel (op 1 of 2 van Vivo na ondertussen) die het stabiel draaien. Google is zelf al enige tijd bezig met Andorid 15 QPR1 (en ik zou durven veronderstellen dat dat de release is die ook pas uiteindelijk uit gaat naar Pixels later deze maand).

Ongeacht: Android 15 is al meer dan een maand uit, en draait praktisch op niets.
MrFax @Loller112 oktober 2024 14:26
Samsung heeft ook al laten weten dat Android 15 pas wordt uitgebracht wanneer de S25-series wordt uitgebracht.

Transcription:
And the official version of OneUI 7, with all of our game-changing AI-features will be released next year, with the next Galaxy S-series.
YouTube: [SDC24] Keynote Live

Dit nadat de Pixel 9 niet is uitgebracht met Android 15, en deze ook pas deze maand uitkomt voor Pixel-devices.

Android 15 zelf is al een tijdje "uitgebracht": Dat gaat hierbij om de source code drop zelf:
https://android-developer...-is-released-to-aosp.html

Dus er zal vast iets zijn met Android 15 waardoor alles steeds uitgesteld wordt. Volgens Android Authority komt dat omdat Android 15 gewoon nog niet stabiel genoeg is:
According to our source, Google won’t roll out Android 15 to Pixel devices next month as they’re working to improve its stability. Instead, Google plans to roll the update out sometime in October, possibly in the middle of the month. The company has just quietly confirmed our report.
https://www.androidauthor...5-update-release-3475495/

Waarschijnlijk heeft Google fabrikanten verteld om nog te wachten met het uitwerken van hun schil om Android 15 heen, waardoor deze voor zo'n beetje alle apparaten uitgesteld is.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 12 oktober 2024 14:37]

Pirate_Pete @Loller112 oktober 2024 16:33
Android 15 komt over 3 dagen naar de pixel telefoons
g_v_rijn @Loller112 oktober 2024 18:44
Iets kan gereed zijn - maar het is echt nog niet naar de consument gepushed.
Heb zelf een Pixel 8a - kijk uit naar Android 15.
Ves 12 oktober 2024 12:20
Blijkbaar toch een grotere uitdaging dan gedacht. Of het heeft niet genoeg prio/resources, omdat ze de Pixel Watch 3 verkopen meer willen pushen.

Ben benieuwd of het ze echt gaat lukken voor einde van het jaar.
UraniumBullet 14 oktober 2024 11:53
Ik hoop dat WearOS 5 dan ook uiteindelijk naar andere smartwatches komt die op WearOS draaien. Natuurlijk wel pas wanneer dit probleem met het updaten is opgelost.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.