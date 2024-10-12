Google: Wear OS 5-update voor Pixel Watch 1 en Pixel Watch 2 komt later dit jaar

Google heeft een stand van zaken gegeven over de Wear OS 5-update voor de eerste en tweede generatie Pixel Watch. Het bedrijf zegt dat er aan een oplossing voor de problemen wordt gewerkt en dat de update later dit jaar opnieuw beschikbaar is. Wanneer precies, is niet duidelijk.

Google bevestigt in een blogpost dat sommige gebruikers tegen problemen kunnen aanlopen tijdens het updateproces naar Wear OS 5, maar geeft hier geen verklaring voor. Het Amerikaanse bedrijf werkt naar eigen zeggen actief aan een oplossing en zal later met meer details komen.

Eind september raakte bekend dat sommige eigenaars van de Pixel Watch 1 en Pixel Watch 2 problemen ondervonden tijdens het installatieproces van de Wear OS 5-update. Tijdens het installatieproces zou er bij bepaalde gebruikers enkel een zwart scherm te zien zijn geweest, met onderaan een doorstreept Bluetooth-logo. Het installatieproces kan geannuleerd worden met behulp van een Fastboot-reset. Wear OS 5 bevat enkele verbeteringen in accuduur tijdens het gebruik van apps zoals Google Maps, waardoor slimme horloges langer zouden moeten werken op een enkele acculading.