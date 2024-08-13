Google introduceert Pixel Watch 3-serie met twee groottes

Google heeft de Pixel Watch 3-serie aangekondigd. Voor het eerst komt de fabrikant naast een 41mm-model met een grotere 45mm-variant. De horloges hebben fellere schermen met kleinere bezels dan de huidige generatie en laden sneller op.

Het 41mm-model van de Pixel Watch 3 heeft zestien procent kleinere bezels dan het voorgaande model, aldus Google. De maximale helderheid is verdubbeld tot 2000cd/m2 en de minimale helderheid is verlaagd naar 1cd/m2. Ook nieuw is dat de verversingssnelheid variabel is tussen 1 en 60Hz, waarbij de 1Hz-stand gebruikt wordt voor het always-ondisplay. Het 45mm-model heeft dankzij het grotere scherm en de kleine bezels veertig procent meer schermoppervlak dan de Pixel Watch 2 en de kleine versie heeft tien procent meer oppervlak dan zijn voorganger. Beide horloges zijn net als de vorige generatie voorzien van Gorilla Glass 5.

Pixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mmPixel Watch 3 41mm en 45mm

De meegeleverde Fitbit-software heeft enkele nieuwe features. Zo is er een nieuwe Readiness-score, die op basis van hartslag, hartritmevariabiliteit en slaappatroon aangeeft of de gebruiker klaar is voor een sportsessie. Fitbit heeft nu al een vergelijkbare functie, maar deze is enkel beschikbaar voor Premium-abonnees. De nieuwe Readiness-functie vervangt deze en komt voor alle gebruikers beschikbaar. Verder krijgt de software een verbeterde hardloopfunctie, die informatie geeft over onder meer cadans, paslengte en verticale oscillatie. Premiumabonnees krijgen daarbovenop een extra AI-feature die voorgaande hardloopsessies analyseert en dagelijkse hardloopaanbevelingen doet. Het horloge detecteert automatisch wanneer je gaat slapen en weer wakker wordt en toont ‘s ochtends een overzicht van hoe je hebt geslapen, wat je herstelscore is en of waarden als hartslagvariabiliteit, ademhalingssnelheid en bloedzuurstof buiten je normale bereik vallen.

Google introduceert ook de 'Loss of Pulse'-detectie. Als het horloge detecteert dat het hart van de gebruiker stopt met kloppen, kan automatisch met hulpdiensten worden gebeld. Een geautomatiseerd bericht wordt dan afgespeeld en de locatie van de gebruiker wordt gedeeld. De uitrol van deze functionaliteit gebeurt in fases, waarbij Nederland in de eerste fase zit, maar België niet.

Google heeft ook een aantal niet-gezondheidsgerelateerde features toegevoegd. Zo kun je op de horloges nu een stream zien van een Nest-deurbel of -camera, is er een afstandsbedieningapp voor Android TV ingebouwd, is de camera-app vernieuwd en is de voicerecorderapp nu ook op de horloges beschikbaar.

Pixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 softwarePixel Watch 3 software

Onder de motorkap gebruikt Google nog steeds het Snapdragon W5-platform van Qualcomm, dat is opgebouwd rond een SW5100-soc met vier Cortex A53-kernen op 1,7GHz. Die kan worden gekoppeld aan Qualcomms QCC5100-coprocessor, bestaande uit een Cortex M55, maar Google heeft het over een M33-coprocessor, wat erop duidt dat ze hiervoor een andere chip gebruiken. Nieuw is de aanwezigheid van ultrawideband, dat kan worden gebruikt om een gekoppelde telefoon te ontgrendelen. Ook kan het horloge daarmee dienen als sleutel voor een select aantal auto’s van BMW en Mini.

Eerder dit jaar kondigde Google de Wear OS-hybride-interface aan, waarbij het horloge wisselt tussen twee besturingssystemen en processors, afhankelijk van de situatie. Het eerste horloge dat hiervan gebruikmaakt, is de OnePlus Watch 2. Google laat desgevraagd weten dat de Pixel Watch 3 ook een hybridearchitectuur heeft, maar dit gaat niet om hetzelfde systeem als bij het horloge van OnePlus omdat er geen tweede besturingssysteem draait. Wel kan de Watch 3-serie meer alledaagse taken op de coprocessor draaien, wat moet zorgen voor lager stroomgebruik.

Dat lijkt ook bevestigd te worden door de opgegeven accuduur. Waar OnePlus’ horloge tot 100 uur moet meegaan, houdt Google het op 24 uur bij normaal gebruik met het scherm aan en 36 uur met batterijbesparing ingeschakeld. De accu van het 41mm-model is met 307mAh gelijk aan zijn voorganger, de grotere versie heeft een accu van 420mAh. Hoewel de oplaadkabel en -aansluiting hetzelfde zijn als bij de vorige generatie, laadt het 41mm-model 20 procent sneller op dan zijn voorganger bij gebruik van een 30W-adapter.

De 41mm-variant van de Pixel Watch 3 begint bij 399 euro voor de wifiversie. De lte-versie kost 499 euro. De grotere 45mm-varianten kosten respectievelijk 449 en 549 euro. Vanaf 10 september liggen ze in de winkel.

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

Feedback • 13-08-2024 19:00 32

13-08-2024 • 19:00

32

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Google Pixel Watch 3

vanaf € 249,-

3 van 5 sterren

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Reacties (32)

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iqcgubon 13 augustus 2024 19:03
24 uur battery life... dat was indertijd met die gen 1 smartwatches zoals de Lg Wwatch R en Moto 360 ook al zo. Triestig dat daar nog steeds niks verbetering in is terwijl Garmin het rustig een drietal weken uithoudt.
JBVisual @iqcgubon13 augustus 2024 19:21
Batterijduur is uiteraard ook verbonden aan het aantal functies en hoe deze ingezet worden.

De “MII Watch 8” die ik zelf gebruik meet bijvoorbeeld maar elke 10 minuten mijn hartslag, daar waar mijn Apple Watch dit elke 3 minuten doet (die ook nog eens wat accurater is)

Ook functies zoals GPS spelen een rol.
Op het moment dat een horloge een tracker is kan deze uiteraard langer mee dan wanneer deze als verlengstuk van je smartphone moet dienen. Zeker wanneer dit laatste ook nog eens lekker vlot moet werken.

Een reden waarom smartphones ook al jaren stabiel blijven is dat we natuurkundig gewoon tegen de limieten van lithium-accu’s aanzitten, de hardware wel zuiniger gemaakt kan worden, maar uiteindelijk we gewoon steeds snellere apparatuur willen. Dus de efficiëntie gaat weer op door de vrijgekomen ruimte weer te zetten voor extra rekenkracht.

Elke fabrikant zou indien het mogelijk zou zijn uiteraard willen kunnen opscheppen hoe geweldig hun product wel niet is met een accuduur van xx dagen.
Maar na zorgvuldig onderzoek blijkt dat het grootste deel van hun klanten toch meer prioriteit legt bij andere zaken dan een batterijduur en hier zetten de engineers dan ook op in.

Ps ik zou een langere batterijduur zelf prettig vinden, dus ik wil je ook niet bashen. Ik weerspiegel alleen de markt zoals deze is onderzocht.
En met de zoekmachine die Google tot zijn beschikking heeft, heb ik zo’n vermoeden dat ze weten waar hun doelgroep op het internet naar op zoekt.
Defkes @JBVisual13 augustus 2024 20:03
Wat kan de Pixel dan meer dan bvb een Garmin Venu2 plus waar de batterij een week meegaat wanneer alle toeters en bellen opstaan? Ik gebruik momenteel de Venu2+, heb constante heart rate tracking, smartwatch features waarbij het een verlengstuk is van m'n telefoon (bvb spotify playlists beheren, berichten meldingen,...) Weet niet wat ik mis tov zo'n Pixel Watch en waarom die batterij dus maar 1 dag zou meegaan tov de 7 dagen die ik nu heb.
maartenvdezz @Defkes13 augustus 2024 21:02
Wat me nu even te binnen schiet: Maps navigatie, Google Assistant, fotos maken vanaf watch, reageren op whatsapp zonder telefoon. Maar garmin kan tegenwoordig zoveel, niet normaal.
Defkes @maartenvdezz13 augustus 2024 22:25
Ik kan al die zaken op m'n Garmin volgens mij? Gebruik ze niet, maar de optie is er :).
MatthiasDS @Defkes14 augustus 2024 07:38
Garmin's zijn geen echte smartwatches. Het zijn uitstekende sportwatches met enkele smart functionaliteiten, maar daar blijft het bij. En dat scheelt inderdaad heel wat qua continu processen.

Nee, jij kan met je Venu niet navigeren (heb je minstens een 955/965 nodig). Je kan ook niet reageren op WhatsApp of assistant gebruiken zonder met telefoon verbonden te zijn. En zo kan er wel meer niet.

Of dat nodig is, is iets anders. Ik heb een Fenix 7X SS en heb daar specifiek voor gekozen wegens de uitstekende sportfuncties en de waanzinnige batterijduur die na 2 jaar nog niet eens merkbaar achteruitgegaan is. Enorm tevreden over.
CaptainKansloos @MatthiasDS14 augustus 2024 08:50
Nee, jij kan met je Venu niet navigeren (heb je minstens een 955/965 nodig).
Op een Venu heb je geen volledige kaart gebaseerde navigatie, maar via Connect IQ met companion apps kun je bv wel prompts van GMaps naar je Venu sturen. Daarvoor moet je uiteraard verbonden zijn met je telefoon met GMaps.

Kunnen deze smartwatches zonder smartphone volledige offline maps navigatie gebruiken? Dat kan een Forerunner of Fenix nl wel. Daar heb je geen telefoon bij nodig.

Edit: DC Rainmaker video gekeken; er is een offline GMaps modus beschikbaar als 'aparte app'. Niet helemaal duidelijk of rerouting etc. dan ook werkt, maar goed.

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 14 augustus 2024 08:57]

MatthiasDS @CaptainKansloos14 augustus 2024 09:04
[...]

Op een Venu heb je geen volledige kaart gebaseerde navigatie, maar via Connect IQ met companion apps kun je bv wel prompts van GMaps naar je Venu sturen. Daarvoor moet je uiteraard verbonden zijn met je telefoon met GMaps.
Ja, maar dat is ook maar een heel halfslachtige oplossing met minderwaardige integratie in je runs he. Loop dan eens met een 955/965, een Fenix of Epix en dat is van een heel andere orde.
Sowieso neem ik op runs al niet graag mijn smartphone mee. :)
Kunnen deze smartwatches zonder smartphone volledige offline maps navigatie gebruiken? Dat kan een Forerunner of Fenix nl wel. Daar heb je geen telefoon bij nodig.
Pixel Watch met LTE zou dat moeten kunnen. Die met wifi ook, maar tijdens een run is dat uiteraard weinig praktisch :)
Largamelion @MatthiasDS14 augustus 2024 10:11
Het klopt dat de Garmins geen volledige smartwatches zijn maar als ik dat zo zie in mijn omgeving dan worden de verschillen steeds kleiner op gebied van software. Er zijn zelfs al apps zoals de Slopes app (tracker voor skiën, snowboarden) die bijvoorbeeld wel ondersteund wordt op Garmin en iOS, maar nog geen Android versie heeft. Het verschil wordt steeds kleiner zie ik, echter blijft Google serieus achter qua batterijduur.

Heb zelf een Samsung Watch 4 waar ik zeer tevreden van ben, maar ik merk dat ik na anderhalf jaar me toch geregeld erger aan de beperkte batterijduur van anderhalve dag. Geen haar op mijn hoofd dat er dan ook aan denkt om een Pixel Watch aan te schaffen voor een veelvoud van de prijs en met nóg slechtere batterijduur.

Het streamen van de Nest camera's vind ik wel een top functie. Zou ik graag op m'n Watch 4 zien voor m'n Reolink camera's. Bij melding direct zien wie er op mijn oprit is of voor de deur staat, zonder m'n telefoon te moeten pakken...
MatthiasDS @Largamelion14 augustus 2024 11:12
Het klopt dat de Garmins geen volledige smartwatches zijn maar als ik dat zo zie in mijn omgeving dan worden de verschillen steeds kleiner op gebied van software. Er zijn zelfs al apps zoals de Slopes app (tracker voor skiën, snowboarden) die bijvoorbeeld wel ondersteund wordt op Garmin en iOS, maar nog geen Android versie heeft. Het verschil wordt steeds kleiner zie ik, echter blijft Google serieus achter qua batterijduur.
De verschillen zorgen er wel voor dat er bij een "echte" smartwatch wel meer zaken actief moeten blijven vanuit het OS. Maar daarnaast zijn er nog andere zaken die spelen. Het scherm bijvoorbeeld. Garmin heeft MIP en OLED schermen. De MIP schermen zijn ENORM energiezuinig en gaan een hele stap verder dan de OLED schermen. Mijn Fenix 7X gaat zelfs met vrij veel hardlopen gemakkelijk 2 weken mee, dat haal je niet met een OLED als je die in always-on modus gebruikt.
Daarnaast ook de processor: smartwatches hebben een stuk meer processing power dan Garmins. Dat heeft voordelen (snappy, meer taken, ...) maar ook nadelen naar energieverbruik toe.

Je ziet het verschil ook al goed als je een Fenix en een Venu vergelijkt, bijvoorbeeld. Die zijn ook al niet te vergelijken qua batterijduur :)
d3x @Defkes14 augustus 2024 08:29
je hebt geen 1op1 android ervaring, dus je hangt af van de integraties van de leverancier met android als voorbeeld (of met apple )

als het er op aan komt is er al snel een voordeel naar de toekomst, zoals nu de besturing van google OS, misschien binnenkort android auto, of ontgrendelen van auto.

de kans dat een Garmin dit allemaal gedaan krijgt of wil doen is kleiner. net als betaling nfc etc... nu is garmin natuurlijk geen kleintje, dus dat zal al bij al nog wel meevallen. De prijs van Garmin is er ook naar.....

hetgeen jij vooral doelt is het "fitness" deel aan daar is dan ook de oorsprong van jouw toestel, velen zoals ik kopen een smartband of iets achtig niet voor de sport :)

[Reactie gewijzigd door d3x op 14 augustus 2024 08:30]

Grrrrrene @d3x14 augustus 2024 09:02
Het ligt er inderdaad aan wat je ermee wil. Ik vind het verschil tussen eens per week laden (met mijn Garmin) en dagelijks hopen dat je het eind van de dag haalt (Pixel en andere smartwatches) wel enorm. Ik moet mijn telefoon al dagelijks laden en vind dat eigenlijk wel genoeg. Dat nadeel weegt zo zwaar dat ik die niche functies (voor mij dan) van een "echte" smartwatch het niet waard vind. Het is alsof ik moet kiezen tussen een auto met elektrische ramen, maar een bereik van 50km en een auto met raamslingers en een bereik van 750km. Dan draai ik die raampjes wel met de hand open :P

Navigeren op je smartwatch kan met specifieke Garmin-modellen ook wel, maar tenzij je dat altijd aan hebt staan, zou dat niet verklaren waarom een Pixel zo snel door z'n batterij heen is. Hartslagmeting is er ook zo een: alleen als ik een sportactiviteit start, gaat die frequentie van meten omhoog en kost dat meer energie, maar ik heb dan ook de GPS in gebruik, wat veel meer impact heeft op het stroomverbruik. Als je in rust bent, aan het werk, op de bank TV kijken of aan het slapen, is er geen meerwaarde aan vaker dan eens in de 10 minuten (?) je hartslag meten, want die varieert dan nauwelijks.

Betalen met NFC kan trouwens gewoon met Garmin. https://www.garmin.com/en-US/garmin-pay/

[Reactie gewijzigd door Grrrrrene op 14 augustus 2024 09:04]

MatthiasDS @Grrrrrene14 augustus 2024 09:40
Als je in rust bent, aan het werk, op de bank TV kijken of aan het slapen, is er geen meerwaarde aan vaker dan eens in de 10 minuten (?) je hartslag meten, want die varieert dan nauwelijks.
Garmins meten die ook buiten activiteiten een heel pak frequenter (bij mijn Fenix is dat om de paar seconden). Dat lijkt me ook vrij nuttig om te lage of hoge HR te detecteren om snel te kunnen reageren bij mogelijke problemen.

Enige probleem dat ik daarbij heb is dat je de lage hartslag waarschuwing niet lager kan zetten dan 40. Met een hartslag in rust van 37-38, die tijdens heel rustige momenten nog wel eens verder durft doorzakken naar 32-33, ben je daar niet veel mee gezien ik dan de hele dag alerts zou triggeren :|
Thomas18GT @Grrrrrene14 augustus 2024 10:32
Ik had altijd dezelfde mening met mijn Garmin Instinct 2 maar na een paar maanden heb ik besloten hem 's nachts niet meer te dragen. Die body battery zegt me niet zoveel en slaapscore al helemaal niet. Daarnaast slaap ik gewoon lekkerdere zonder horloge om.

En als ik hem toch af doe 's nachts maakt het niet uit dat hij maar 24 uur meegaat op een acculading, als hij dat over een paar jaar ook nog maar doet. Ik ben nu dus heel benieuwd naar de nieuwe Apple Watch. We gaan het zien :)
MatthiasDS @d3x14 augustus 2024 09:07
de kans dat een Garmin dit allemaal gedaan krijgt of wil doen is kleiner. net als betaling nfc etc...
Redelijk wat Garmins ondersteunen Garmin Pay om betalingen via NFC te doen. De selectie van banken waarbij dat werkt is wel beperkt.
Ik ben speciaal bij Hello bank! (Belgie) klant geworden om dit te kunnen gebruiken :)
turbojet80s @JBVisual14 augustus 2024 08:34
Ik weerspiegel alleen de markt zoals deze is onderzocht.
Is die echt zo onderzocht?
CaptainKansloos @JBVisual14 augustus 2024 08:41
Smartwatches zijn vooral beroerd qua batterij omdat ze 'smart' willen zijn volgens mij. Neem nou die nieuwe stream functie van je deurbel; fancy hoor en op zich cool dat het kan. Maar is dat nou de killer feature waar je hem voor koopt?

Vooralsnog zijn de meeste smartwatches een stuk beroerder in sports tracking en analyse dan de dedicated sportmerken (en dan vooral Garmin) en er is functioneel best wel wat overlap qua features. Niet helemaal gelijk (berichten lezen vs beantwoorden bv) maar ik heb persoonlijk ook niet echt de behoefte om met mn horloge mn smartphone bijna 1 op 1 te vervangen eerlijk gezegd. En in de meeste gevallen moet je alsnog met de smartphone verbonden zijn voor alle echt fancy stuff.

Ik zie de unieke toepassing van dit soort smartwatches gewoon niet echt. Zeker niet met zo'n beroerde battery life. Los van dat net de dag doorkomen op 1 batterij gewoon vervelend is, is na 700x dagelijks laden (= ~2 jaar) het beste er ook wel af bij een doorsnee klein Li-ion batterijtje.
Robbaman @iqcgubon14 augustus 2024 10:07
Eens, het enige wat ik zelf echt een enorm gemis vind aan Garmin is dat ze geen (volwaardige) 4G/LTE ondersteuning hebben.

Ik stel me voor dat dit misschien negatief zou zijn voor de accuduur, maar laat me het dan in en uit kunnen schakelen. Als ik ga sporten heb ik liever helemaal geen telefoon bij me, maar ik wil wel gewoon bereikbaar zijn.
Coolstart @iqcgubon14 augustus 2024 11:25
24 uur battery life... dat was indertijd met die gen 1 smartwatches zoals de Lg Wwatch R en Moto 360 ook al zo. Triestig dat daar nog steeds niks verbetering in is terwijl Garmin het rustig een drietal weken uithoudt.
Dat is een beetje kortzichtig niet en doet de waarheid geen eer aan. Garmin een een sporthorloge en geen smartwatch zoals de Pixel of de Apple watch die veel functies van uw smartphones overnemen. Je zal zien dat er meer geheugen in zit, CPU, GPU etc. De SOC aan zich verbruikt al meer maar ook de App connectivity, touch, Spraak assistent, grafisch taken, background refresh, de connectief met uw telefoon etc.

Het is een ruwe Landrover defender vergelijken met een BMW X5 hybride. Het zijn gewoon andere type apparaten, ook al is er overlap in het gebruik. Garmin heeft geen touch screen of heldere modus etc.

Er is wel een trend om naast de smartwatch SOC ook een simpele microcontroller te installeren om net zoals Garmin alles echt tot een minimum te kunnen herleiden. One plus watch 2 gebruikt bijv een Bestechnic BES2700 als je in low power mode gaat. De implementatie is nog wat ruw.

Zowel Garmin als Wear OS watches of Apple watches hebben allemaal hun eigen voordelen en nadelen. Als dagelijks laden niets voor u is dan is er nog de One plus watch 2 die Wear OS kan uitschakelen en toch de sensors aansturen maar Garmin heeft dat deel 100x beter voor elkaar.
CaptainKansloos 13 augustus 2024 19:04
Minimaal 400 euro èn een abonnement afsluiten om alle functies te kunnen benutten met 24 ~ 36 uur gebruiksduur.

Oei.

Edit: uit het artikel wordt het niet helemaal duidelijk of de Readiness feature betaald is of niet. Er wordt gesteld dat het alleen voor Premium abonnees _was_, maar moet je nu een non-premium abonnement nemen? Bestaat dat?

[Reactie gewijzigd door CaptainKansloos op 13 augustus 2024 19:17]

EAngeli 13 augustus 2024 19:16
Man, die prijs. En dat terwijl er in de Android wereld zoveel concurrentie is.
dutchgio 13 augustus 2024 20:01
Niet erg competitief geprijsd, zeker gezien de lanceringsactie van de watches van Samsung.
Het horloge oogt ook wat simpel en goedkoop, maar daar is de prijs zeker niet naar.
TrekVogel @dutchgio14 augustus 2024 10:52
Precies wat ik dacht. Ik heb in april een Galaxy Watch 6 voor mijn vrouw gekocht en een week later ook één voor mezelf. De 7 was er toen nog niet. We zijn allebei zeer tevreden met de horloges. Ik zie niet helemaal wat de Pixels toevoegen wat voor ons het prijsverschil zou rechtvaardigen. En dan zijn er natuurlijk nog andere merken met scherpe prijzen.
dutchgio @TrekVogel14 augustus 2024 11:04
Ik heb bij de lancering een watch 6 classic gekocht voor 324,-. Je kreeg er dan ook nog een ander bandje bij.
Bij de 7 waren er ook weer dergelijke acties. Ik vond het alleen geen upgrade waard door het weglaten van de draairing en het uiterlijk van de 7 ultra.
De Pixel lijkt ook niet echt een upgrade. Samsung lijkt het toch beter voor elkaar te hebben:
https://www.howtogeek.com...s-samsung-galaxy-watch-7/
Deem 13 augustus 2024 19:04
De faceplate complications lijken wel heel erg op die van de Apple watch...
Ves 13 augustus 2024 19:18
Wauw, €450 voor de 45mm Ze willen echt geen horloges verkopen.
Gewoon €50 meer dan de 41mm. Bij Apple is de stap van 41mm naar 45mm "maar" €20.

Vraag mij af welke verkoop truuk ze nu gaan gebruiken om deze in de handen van mensen te krijgen.
Roel1966 13 augustus 2024 23:10
Zo kun je op de horloges nu een stream zien van een Nest-deurbel of -camera
Met een Samsung Watch 6 kan je via Samsung Smartthings hetzelfde doen met een Ring deurbel voor degenen die dat misschien niet wisten.

Tja en verder, vind de prijs toch wel behoorlijk hoog en zelfs t.o.v. de nieuwe Watch 7 van Samsung.
d3x @Roel196614 augustus 2024 08:34
dan zal de prijs zich al snel corrigeren als het volume er niet is....

uitvoering: Google Pixel Watch 2 LTE Zilver (Zwart)
1/3 van de prijs op een half jaar tijd.... is zo eigenlijk met grofweg alle pixel devices.

idem voor de telefoon op 1j
uitvoering: Google Pixel 8 Pro, 256GB opslag Zwart

daarom dat deze watch en de telefoon nog wel goed gaat bij de start in de verkoop, want je krijgt het in een combo.
Roel1966 @d3x14 augustus 2024 17:24
Zeker, maar dan zit je nog voor de goedkoopste versie aan 266 euro ongeveer en ondertussen zal hetzelfde ook bij andere fabrikanten gebeuren die al lager qua prijs zaten.
dgtazzman81 @d3x14 augustus 2024 19:33
De combo deals vallen anders enorm tegen dit jaar, afgaande van de Britse website. Tot £200 extra inruil voor oude telefoons (met sterk gereduceerde basis inruil waarde, dus je wint eigenlijk niks) en £150 korting op de PW3 als je telefoon + horloge koopt, waarmee de prijs van de PW3 na de actie hetzelde wordt als de Galaxy Watch 7 voor acties/kortingen. En ik maar denken dat de Samsung acties mager waren dit jaar...

Vorig jaar kreeg je de PW2 of buds gratis bij een Pixel 8.

[Reactie gewijzigd door dgtazzman81 op 14 augustus 2024 19:34]

sanderkoop 14 augustus 2024 13:39
A ) Wat een lelijk ding!
B ) Wat een duur ding!
C ) Ik hou het voorlopig nog wel vol met mijn Fitbit...

[Reactie gewijzigd door sanderkoop op 14 augustus 2024 13:40]

Jeebus 14 augustus 2024 18:48
Hoe gaat dat ding mijn slaappatroon monitoren als hij elke nacht aan de lader moet?

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