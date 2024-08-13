Google introduceert Pixel Watch 3-serie met twee groottes

Google heeft de Pixel Watch 3-serie aangekondigd. Voor het eerst komt de fabrikant naast een 41mm-model met een grotere 45mm-variant. De horloges hebben fellere schermen met kleinere bezels dan de huidige generatie en laden sneller op.

Het 41mm-model van de Pixel Watch 3 heeft zestien procent kleinere bezels dan het voorgaande model, aldus Google. De maximale helderheid is verdubbeld tot 2000cd/m2 en de minimale helderheid is verlaagd naar 1cd/m2. Ook nieuw is dat de verversingssnelheid variabel is tussen 1 en 60Hz, waarbij de 1Hz-stand gebruikt wordt voor het always-ondisplay. Het 45mm-model heeft dankzij het grotere scherm en de kleine bezels veertig procent meer schermoppervlak dan de Pixel Watch 2 en de kleine versie heeft tien procent meer oppervlak dan zijn voorganger. Beide horloges zijn net als de vorige generatie voorzien van Gorilla Glass 5.

De meegeleverde Fitbit-software heeft enkele nieuwe features. Zo is er een nieuwe Readiness-score, die op basis van hartslag, hartritmevariabiliteit en slaappatroon aangeeft of de gebruiker klaar is voor een sportsessie. Fitbit heeft nu al een vergelijkbare functie, maar deze is enkel beschikbaar voor Premium-abonnees. De nieuwe Readiness-functie vervangt deze en komt voor alle gebruikers beschikbaar. Verder krijgt de software een verbeterde hardloopfunctie, die informatie geeft over onder meer cadans, paslengte en verticale oscillatie. Premiumabonnees krijgen daarbovenop een extra AI-feature die voorgaande hardloopsessies analyseert en dagelijkse hardloopaanbevelingen doet. Het horloge detecteert automatisch wanneer je gaat slapen en weer wakker wordt en toont ‘s ochtends een overzicht van hoe je hebt geslapen, wat je herstelscore is en of waarden als hartslagvariabiliteit, ademhalingssnelheid en bloedzuurstof buiten je normale bereik vallen.

Google introduceert ook de 'Loss of Pulse'-detectie. Als het horloge detecteert dat het hart van de gebruiker stopt met kloppen, kan automatisch met hulpdiensten worden gebeld. Een geautomatiseerd bericht wordt dan afgespeeld en de locatie van de gebruiker wordt gedeeld. De uitrol van deze functionaliteit gebeurt in fases, waarbij Nederland in de eerste fase zit, maar België niet.

Google heeft ook een aantal niet-gezondheidsgerelateerde features toegevoegd. Zo kun je op de horloges nu een stream zien van een Nest-deurbel of -camera, is er een afstandsbedieningapp voor Android TV ingebouwd, is de camera-app vernieuwd en is de voicerecorderapp nu ook op de horloges beschikbaar.

Onder de motorkap gebruikt Google nog steeds het Snapdragon W5-platform van Qualcomm, dat is opgebouwd rond een SW5100-soc met vier Cortex A53-kernen op 1,7GHz. Die kan worden gekoppeld aan Qualcomms QCC5100-coprocessor, bestaande uit een Cortex M55, maar Google heeft het over een M33-coprocessor, wat erop duidt dat ze hiervoor een andere chip gebruiken. Nieuw is de aanwezigheid van ultrawideband, dat kan worden gebruikt om een gekoppelde telefoon te ontgrendelen. Ook kan het horloge daarmee dienen als sleutel voor een select aantal auto’s van BMW en Mini.

Eerder dit jaar kondigde Google de Wear OS-hybride-interface aan, waarbij het horloge wisselt tussen twee besturingssystemen en processors, afhankelijk van de situatie. Het eerste horloge dat hiervan gebruikmaakt, is de OnePlus Watch 2. Google laat desgevraagd weten dat de Pixel Watch 3 ook een hybridearchitectuur heeft, maar dit gaat niet om hetzelfde systeem als bij het horloge van OnePlus omdat er geen tweede besturingssysteem draait. Wel kan de Watch 3-serie meer alledaagse taken op de coprocessor draaien, wat moet zorgen voor lager stroomgebruik.

Dat lijkt ook bevestigd te worden door de opgegeven accuduur. Waar OnePlus’ horloge tot 100 uur moet meegaan, houdt Google het op 24 uur bij normaal gebruik met het scherm aan en 36 uur met batterijbesparing ingeschakeld. De accu van het 41mm-model is met 307mAh gelijk aan zijn voorganger, de grotere versie heeft een accu van 420mAh. Hoewel de oplaadkabel en -aansluiting hetzelfde zijn als bij de vorige generatie, laadt het 41mm-model 20 procent sneller op dan zijn voorganger bij gebruik van een 30W-adapter.

De 41mm-variant van de Pixel Watch 3 begint bij 399 euro voor de wifiversie. De lte-versie kost 499 euro. De grotere 45mm-varianten kosten respectievelijk 449 en 549 euro. Vanaf 10 september liggen ze in de winkel.