Google introduceert Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold

Google heeft zijn Pixel 9-serie van telefoons aangekondigd. Daarbij valt op dat er nu ook een kleiner Pro-model is en dat de tweede generatie van de Pixel Fold ook in de Benelux verschijnt.

Google Pixel 9

Het frame van de nieuwe Pixels is rondom platter en minder afgerond dan de voorgaande modellen. De camerabalk loopt niet meer van rand tot rand, maar vormt nu een horizontaal eiland.

Alle vier de telefoons worden aangedreven door Googles nieuwe Tensor G4-soc. Volgens Google gaat webbrowsing dankzij deze chip tot twintig procent sneller en starten apps tot zeventien procent vlotter. Verder zegt Google dat de stroomefficiëntie van de G4 verbeterd is ten opzichte van zijn voorgangers. Gecombineerd met een aangepaste vaporchamberkoeling moet dat zorgen voor consistentere prestaties.

Het basismodel in de serie is 6,3” groot, een tikje groter dan de 6,2”-Pixel 8. Deze Pixel 9 heeft een oledscherm dat vijfendertig procent helderder is dan dat van de Pixel 8, met een piekhelderheid van 2700cd/m2. De G4-soc wordt in dit model gekoppeld aan 12GB werkgeheugen. Met 4700mAh is de accu wat groter dan de 4575mAh-accu uit de Pixel 8 en Google belooft dan ook tot twintig procent meer accuduur. Laden gaat daarbij iets sneller; aan een 45W-lader moet de telefoon in dertig minuten voor vijfenvijftig procent vol zitten.

De hoofdcamera achter op het instapmodel van de nieuwe Pixel-serie lijkt hetzelfde als vorig jaar, met een resolutie van 50 megapixel en een diafragma van f/1.68. De ultrawide camera is opgekrikt naar een 48-megapixelvariant met een diafragma van f/1.7 en de selfiecamera is qua resolutie met 10,5 megapixel identiek aan die in de Pixel 8, maar heeft nu wel autofocus.

De twee Pro-modellen hebben schermdiagonalen van 6,3” en 6,8” met een piekhelderheid van 3000cd/m2. De accucapaciteiten zijn respectievelijk 4700mAh en 5060mAh. De kleine Pixel 9 Pro laadt net zo snel als de normale Pixel 9, maar het XL Pro-model doet dat iets sneller en moet binnen een half uur voor zeventig procent vol zitten.

Google Pixel 9 Pro en Pro XL

In de twee Pro-modellen koppelt Google de Tensor G4 aan 16GB ram. Deze telefoons hebben dezelfde ultrawide en hoofdcamera als de Pixel 9 en voegen daar nog een 48-megapixeltelecamera met 5x-vergroting aan toe. De ultrawide laat met zijn diafragma van f/1.7 meer licht binnen dan de versie van vorig jaar, die nog een diafragma van f/2.2 had. Wel is de sensor wat kleiner. De nieuwe selfiecamera heeft een resolutie van 42 megapixel en een grotere beeldhoek van 103 graden.

Telefoon Pixel 8 Pixel 9 Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL Beelddiagonaal 6,2” 6,3” 6,7” 6,3” 6,8” Resolutie in pixels 2400x1080 2424x1080 2992x1344 2856x1280 2992x1344 Maximale helderheid 2000cd/m2 2700cd/m2 2400cd/m2 3000cd/m2 3000cd/m2 Afmetingen 150x70,8x8,5mm 152x72x8,5mm 162x76,5x8,8mm 152x72x8,5mm 162x76,6x8,5mm Gewicht 187g 198g 213g 199g 221g Soc Tensor G3 Tensor G4 Tensor G3 Tensor G4 Tensor G4 Ram 8GB 12GB 12GB 16GB 16GB Hoofdcamera 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 Ultrawide 12Mp, 1/2,51", f/2.2 48Mp, 1/2,55", f/1.7 48Mp, 1/2", f/1.95 48Mp, 1/2,55", f/1.7 48Mp, 1/2,55", f/1.7 Telecamera N.v.t N.v.t 48Mp, f/2.8 48Mp, 1/2,55", f/2.8 48Mp, 1/2,55", f/2.8 Selfiecamera 10,5Mp, f/2.2, 95° 10,5Mp, f/2.2, 95° 10,5Mp, f/2.2, 95° 42Mp, f/2.2, 103° 42Mp, f/2.2, 103° Vingerafdrukscanner Optisch Ultrasoon Optisch Ultrasoon Ultrasoon Accu 4485mAh 4700mAh 5050mAh 4700mAh 5060mAh Opslag 128GB, 256GB

UFS 3.1 128GB, 256GB

UFS 3.1 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

UFS 3.1 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

UFS 3.1 128GB, 256GB, 512GB, 1TB

UFS 3.1 Adviesprijs 799 euro 899 euro 1099 euro 1099 euro 1199 euro

Aan de softwarekant zegt Google het complete beeldverwerkingsalgoritme, de zogeheten HDR+-pipeline, van de grond af opnieuw opgebouwd te hebben voor mooiere foto’s. Daarnaast is er een verbeterde panoramamodus met een eenvoudigere interface en Night Sight-ondersteuning voor betere beelden bij weinig licht.

Ook nieuw is de fotofunctie ‘Voeg toe’, om de fotograaf van een groepsfoto naderhand aan de foto toe te voegen. Een gebruiker neemt dan eerst een foto van de groep zonder zichzelf en wisselt vervolgens met iemand uit de groep van rol. Daarbij laat Google met een AR-overlay in de camera-app zien waar de persoon het beste kan gaan staan of zitten. De twee foto’s worden uiteindelijk samengevoegd tot een afbeelding met iedereen erin. Video Boost, de 50-megapixelmodus en de pro-modus blijven ook dit jaar voorbehouden aan de Pro-modellen. Nieuw bij Video Boost is de mogelijkheid om de beelden met AI te upscalen naar 8k. Daarnaast zou de feature twee keer zo snel moeten werken.

Pixel 9 Pro Fold voor het eerst naar Benelux

Google brengt ook de nieuwe Pixel 9 Pro Fold in de Benelux uit. Net als de reguliere Pro-modellen beschikt deze over een Tensor G4 en 16GB ram. Het buitenste scherm is 6,3” groot met dezelfde beeldverhouding als de kleinere Pixels, terwijl het binnenste scherm een diagonaal van 8” heeft. Daarmee is de tweede generatie Fold iets groter dan de eerste, die officieel niet in de Benelux uitkwam. Beide schermen hebben een maximale helderheid van 2700cd/m2.

Google claimt dat de nieuwe Fold met een opgeklapte dikte van 10,5mm de dunste foldable van dit moment is. Voor de Benelux klopt dat; de Fold 6 van Samsung is 12,1mm dik en de OnePlus Open meet 11,7mm. Honor en Xiaomi hebben dunnere modellen aangekondigd, maar die zijn hier officieel niet te koop.

De Pixel 9 Pro Fold heeft een IPX8-rating voor waterbestendigheid, wat betekent dat hij tot een meter onder water moet blijven werken. De cameraopstelling wijkt af van de andere Pixels uit de line-up, met kleinere sensors en lenzen die minder lichtsterk zijn.

Pixel Fold Pixel 9 Pro Fold Galaxy Z Fold 6 OnePlus Open Beelddiagonaal 5,8” / 7,6” 6,3” / 8” 6,3” / 7,6” 6,3”/ 7,8” Resolutie in pixels 2092x1080 /

2208x1840 2424x1080 /

2152x2076 2376x968 / 2160x1856 2484x1116 /

2440x2268 Maximale helderheid 1550cd/m2 2700 cd/m2 2600cd/m2 2800cd/m2 Afmetingen open 158x139x5,8mm 155x150x5,1mm 153x132x 5,6mm 153x143x5,8mm Afmetingen dicht 139x79.5x12.1mm 155x77.1x10.5mm 153x68,1x 12,1mm 153x73.3x11.7mm Gewicht 283g 257g 239g 245g Soc Tensor G2 Tensor G4 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2 Ram 12GB 16GB 12GB 16GB Hoofdcamera 48Mp,1/2",f/1.7 48Mp,1/2",f/1.7 50MP, f/1.8 48Mp,1/1.43",f/1.7 Ultrawide 10,8Mp,1/3",f/2.2 10,5Mp,1/3,4",f/2.2 12MP, f/2.2 48Mp,1/2",f/2.2 Telecamera 10,8Mp,1/3,1",f/3.1 10,8Mp,1/3,2",f/3.1 10MP., f/2.4 64Mp,1/2",f/2.6 Selfiecamera 9,5Mp,f/2.2,84° 10Mp,f/2.2,87° 10MP,f/2.2 32Mp,1/3.14",f/2.4 Camera binnenkant 8Mp,f/2,84° 10Mp,f/2.2,87° 4MP, f/1.8 20Mp,1/4",f/2.2 Accu 4821mAh 4650mAh 4400mAh 4805mAh Opslag 256GB/512GB

UFS 3.1 256GB/512GB

UFS 3.1 256GB/512GB/1TB

UFS 4.0 512GB

UFS 4.0 Adviesprijs 1899 euro 1899 euro 1999 euro 1799 euro

Meer lokale AI-features

Alle Pro-modellen krijgen toegang tot een nieuwe versie van het Gemini Nano-taalmodel, dat offline op de apparaten zelf draait. Dit is volgens Google de eerste keer dat het een multimodaal model lokaal draait, oftewel een model dat ondersteuning heeft voor zowel tekst, video als audio. Dat maakt nieuwe features mogelijk, zoals Pixel Screenshot. Daarbij kan de telefoon vragen beantwoorden op basis van de informatie uit screenshots die door de gebruiker zijn gemaakt. Het doet daarmee denken aan Microsofts uitgestelde Recall-feature, maar op de Pixel Pro's worden de screenshots niet automatisch continu gemaakt. De feature Call Notes maakt automatisch een transcriptie van een telefoongesprek, met de app Pixel Studio kunnen gebruikers met generatieve AI on-device afbeeldingen maken en de nieuwe Weer-app maakt via AI een samenvatting van de weersvoorspelling.

Alleen de weersamenvatting komt uit in de Benelux, alle andere AI-features op dit moment niet. Wat wel beschikbaar komt is Gemini Live, dat Google ook al tijdens I/O liet zien. Dit is een nieuwe gespreksinterface voor Gemini die natuurlijkere gesprekken moet opleveren. De functie is aanvankelijk alleen beschikbaar in het Engels voor Android-gebruikers met een abonnement op Gemini Advanced. De iOS-versie en ondersteuning voor andere talen komen later.

Beschikbaarheid en prijzen

De nieuwe Pixels zijn per direct voor te bestellen. De Pixel 9 en 9 Pro XL liggen vanaf 22 augustus in de winkel. De Pixel 9 Pro Fold volgt op 4 september en tot slot is de Pixel 9 Pro vanaf 9 september te koop.

Het instapmodel met 128GB kost 899 euro voor de Pixel 9, 1099 voor de kleine Pro en 1199 voor de Pro XL. De Pixel 9 Pro Fold begint bij 256GB en dat model kost 1899 euro. Daarmee zijn de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL honderd euro duurder dan hun voorgangers. Alle varianten krijgen zeven jaar lang software- en beveiligingsupdates en de Pro-modellen krijgen een jaar lang Googles One AI Premium-abonnement, met extra opslag en toegang tot het Gemini Advanced-model.