Google introduceert Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL en Pixel 9 Pro Fold

Google heeft zijn Pixel 9-serie van telefoons aangekondigd. Daarbij valt op dat er nu ook een kleiner Pro-model is en dat de tweede generatie van de Pixel Fold ook in de Benelux verschijnt.

Pixel 9
Google Pixel 9

Het frame van de nieuwe Pixels is rondom platter en minder afgerond dan de voorgaande modellen. De camerabalk loopt niet meer van rand tot rand, maar vormt nu een horizontaal eiland.

Alle vier de telefoons worden aangedreven door Googles nieuwe Tensor G4-soc. Volgens Google gaat webbrowsing dankzij deze chip tot twintig procent sneller en starten apps tot zeventien procent vlotter. Verder zegt Google dat de stroomefficiëntie van de G4 verbeterd is ten opzichte van zijn voorgangers. Gecombineerd met een aangepaste vaporchamberkoeling moet dat zorgen voor consistentere prestaties.

Het basismodel in de serie is 6,3” groot, een tikje groter dan de 6,2”-Pixel 8. Deze Pixel 9 heeft een oledscherm dat vijfendertig procent helderder is dan dat van de Pixel 8, met een piekhelderheid van 2700cd/m2. De G4-soc wordt in dit model gekoppeld aan 12GB werkgeheugen. Met 4700mAh is de accu wat groter dan de 4575mAh-accu uit de Pixel 8 en Google belooft dan ook tot twintig procent meer accuduur. Laden gaat daarbij iets sneller; aan een 45W-lader moet de telefoon in dertig minuten voor vijfenvijftig procent vol zitten.

De hoofdcamera achter op het instapmodel van de nieuwe Pixel-serie lijkt hetzelfde als vorig jaar, met een resolutie van 50 megapixel en een diafragma van f/1.68. De ultrawide camera is opgekrikt naar een 48-megapixelvariant met een diafragma van f/1.7 en de selfiecamera is qua resolutie met 10,5 megapixel identiek aan die in de Pixel 8, maar heeft nu wel autofocus.

De twee Pro-modellen hebben schermdiagonalen van 6,3” en 6,8” met een piekhelderheid van 3000cd/m2. De accucapaciteiten zijn respectievelijk 4700mAh en 5060mAh. De kleine Pixel 9 Pro laadt net zo snel als de normale Pixel 9, maar het XL Pro-model doet dat iets sneller en moet binnen een half uur voor zeventig procent vol zitten.

Pixel 9 Pro en Pro XL
Google Pixel 9 Pro en Pro XL
Pixel 9 Pro en Pro XLPixel 9 Pro en Pro XL

In de twee Pro-modellen koppelt Google de Tensor G4 aan 16GB ram. Deze telefoons hebben dezelfde ultrawide en hoofdcamera als de Pixel 9 en voegen daar nog een 48-megapixeltelecamera met 5x-vergroting aan toe. De ultrawide laat met zijn diafragma van f/1.7 meer licht binnen dan de versie van vorig jaar, die nog een diafragma van f/2.2 had. Wel is de sensor wat kleiner. De nieuwe selfiecamera heeft een resolutie van 42 megapixel en een grotere beeldhoek van 103 graden.

Telefoon Pixel 8 Pixel 9 Pixel 8 Pro Pixel 9 Pro Pixel 9 Pro XL
Beelddiagonaal 6,2” 6,3” 6,7” 6,3” 6,8”
Resolutie in pixels 2400x1080 2424x1080 2992x1344 2856x1280 2992x1344
Maximale helderheid 2000cd/m2 2700cd/m2 2400cd/m2 3000cd/m2 3000cd/m2
Afmetingen 150x70,8x8,5mm 152x72x8,5mm 162x76,5x8,8mm 152x72x8,5mm 162x76,6x8,5mm
Gewicht 187g 198g 213g 199g 221g
Soc Tensor G3 Tensor G4 Tensor G3 Tensor G4 Tensor G4
Ram 8GB 12GB 12GB 16GB 16GB
Hoofdcamera 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68 50Mp, 1/1,31", f/1.68
Ultrawide 12Mp, 1/2,51", f/2.2 48Mp, 1/2,55", f/1.7 48Mp, 1/2", f/1.95 48Mp, 1/2,55", f/1.7 48Mp, 1/2,55", f/1.7
Telecamera N.v.t N.v.t 48Mp, f/2.8 48Mp, 1/2,55", f/2.8 48Mp, 1/2,55", f/2.8
Selfiecamera 10,5Mp, f/2.2, 95° 10,5Mp, f/2.2, 95° 10,5Mp, f/2.2, 95° 42Mp, f/2.2, 103° 42Mp, f/2.2, 103°
Vingerafdrukscanner Optisch Ultrasoon Optisch Ultrasoon Ultrasoon
Accu 4485mAh 4700mAh 5050mAh 4700mAh 5060mAh
Opslag

128GB, 256GB
UFS 3.1

 128GB, 256GB
UFS 3.1		 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
UFS 3.1		 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
UFS 3.1		 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
UFS 3.1
Adviesprijs 799 euro 899 euro 1099 euro 1099 euro 1199 euro

Aan de softwarekant zegt Google het complete beeldverwerkingsalgoritme, de zogeheten HDR+-pipeline, van de grond af opnieuw opgebouwd te hebben voor mooiere foto’s. Daarnaast is er een verbeterde panoramamodus met een eenvoudigere interface en Night Sight-ondersteuning voor betere beelden bij weinig licht.

Ook nieuw is de fotofunctie ‘Voeg toe’, om de fotograaf van een groepsfoto naderhand aan de foto toe te voegen. Een gebruiker neemt dan eerst een foto van de groep zonder zichzelf en wisselt vervolgens met iemand uit de groep van rol. Daarbij laat Google met een AR-overlay in de camera-app zien waar de persoon het beste kan gaan staan of zitten. De twee foto’s worden uiteindelijk samengevoegd tot een afbeelding met iedereen erin. Video Boost, de 50-megapixelmodus en de pro-modus blijven ook dit jaar voorbehouden aan de Pro-modellen. Nieuw bij Video Boost is de mogelijkheid om de beelden met AI te upscalen naar 8k. Daarnaast zou de feature twee keer zo snel moeten werken.

Pixel 9 Pro Fold voor het eerst naar Benelux

Google brengt ook de nieuwe Pixel 9 Pro Fold in de Benelux uit. Net als de reguliere Pro-modellen beschikt deze over een Tensor G4 en 16GB ram. Het buitenste scherm is 6,3” groot met dezelfde beeldverhouding als de kleinere Pixels, terwijl het binnenste scherm een diagonaal van 8” heeft. Daarmee is de tweede generatie Fold iets groter dan de eerste, die officieel niet in de Benelux uitkwam. Beide schermen hebben een maximale helderheid van 2700cd/m2.

Pixel 9 Pro FoldPixel 9 Pro FoldPixel 9 Pro Fold

Google claimt dat de nieuwe Fold met een opgeklapte dikte van 10,5mm de dunste foldable van dit moment is. Voor de Benelux klopt dat; de Fold 6 van Samsung is 12,1mm dik en de OnePlus Open meet 11,7mm. Honor en Xiaomi hebben dunnere modellen aangekondigd, maar die zijn hier officieel niet te koop.

De Pixel 9 Pro Fold heeft een IPX8-rating voor waterbestendigheid, wat betekent dat hij tot een meter onder water moet blijven werken. De cameraopstelling wijkt af van de andere Pixels uit de line-up, met kleinere sensors en lenzen die minder lichtsterk zijn.

Pixel Fold Pixel 9 Pro Fold Galaxy Z Fold 6 OnePlus Open
Beelddiagonaal 5,8” / 7,6” 6,3” / 8” 6,3” / 7,6” 6,3”/ 7,8”
Resolutie in pixels 2092x1080 /
2208x1840		 2424x1080 /
2152x2076		 2376x968 / 2160x1856 2484x1116 /
2440x2268
Maximale helderheid 1550cd/m2 2700 cd/m2 2600cd/m2 2800cd/m2
Afmetingen open 158x139x5,8mm 155x150x5,1mm 153x132x 5,6mm 153x143x5,8mm
Afmetingen dicht 139x79.5x12.1mm 155x77.1x10.5mm 153x68,1x 12,1mm 153x73.3x11.7mm
Gewicht 283g 257g 239g 245g
Soc Tensor G2 Tensor G4 Snapdragon 8 Gen 3 Snapdragon 8 Gen 2
Ram 12GB 16GB 12GB 16GB
Hoofdcamera 48Mp,1/2",f/1.7 48Mp,1/2",f/1.7 50MP, f/1.8 48Mp,1/1.43",f/1.7
Ultrawide 10,8Mp,1/3",f/2.2 10,5Mp,1/3,4",f/2.2 12MP, f/2.2 48Mp,1/2",f/2.2
Telecamera 10,8Mp,1/3,1",f/3.1 10,8Mp,1/3,2",f/3.1 10MP., f/2.4 64Mp,1/2",f/2.6
Selfiecamera 9,5Mp,f/2.2,84° 10Mp,f/2.2,87° 10MP,f/2.2 32Mp,1/3.14",f/2.4
Camera binnenkant 8Mp,f/2,84° 10Mp,f/2.2,87° 4MP, f/1.8 20Mp,1/4",f/2.2
Accu 4821mAh 4650mAh 4400mAh 4805mAh
Opslag 256GB/512GB
UFS 3.1		 256GB/512GB
UFS 3.1		 256GB/512GB/1TB
UFS 4.0		 512GB
UFS 4.0
Adviesprijs 1899 euro 1899 euro 1999 euro 1799 euro

Meer lokale AI-features

Alle Pro-modellen krijgen toegang tot een nieuwe versie van het Gemini Nano-taalmodel, dat offline op de apparaten zelf draait. Dit is volgens Google de eerste keer dat het een multimodaal model lokaal draait, oftewel een model dat ondersteuning heeft voor zowel tekst, video als audio. Dat maakt nieuwe features mogelijk, zoals Pixel Screenshot. Daarbij kan de telefoon vragen beantwoorden op basis van de informatie uit screenshots die door de gebruiker zijn gemaakt. Het doet daarmee denken aan Microsofts uitgestelde Recall-feature, maar op de Pixel Pro's worden de screenshots niet automatisch continu gemaakt. De feature Call Notes maakt automatisch een transcriptie van een telefoongesprek, met de app Pixel Studio kunnen gebruikers met generatieve AI on-device afbeeldingen maken en de nieuwe Weer-app maakt via AI een samenvatting van de weersvoorspelling.

Alleen de weersamenvatting komt uit in de Benelux, alle andere AI-features op dit moment niet. Wat wel beschikbaar komt is Gemini Live, dat Google ook al tijdens I/O liet zien. Dit is een nieuwe gespreksinterface voor Gemini die natuurlijkere gesprekken moet opleveren. De functie is aanvankelijk alleen beschikbaar in het Engels voor Android-gebruikers met een abonnement op Gemini Advanced. De iOS-versie en ondersteuning voor andere talen komen later.

Beschikbaarheid en prijzen

De nieuwe Pixels zijn per direct voor te bestellen. De Pixel 9 en 9 Pro XL liggen vanaf 22 augustus in de winkel. De Pixel 9 Pro Fold volgt op 4 september en tot slot is de Pixel 9 Pro vanaf 9 september te koop.

Het instapmodel met 128GB kost 899 euro voor de Pixel 9, 1099 voor de kleine Pro en 1199 voor de Pro XL. De Pixel 9 Pro Fold begint bij 256GB en dat model kost 1899 euro. Daarmee zijn de Pixel 9 en Pixel 9 Pro XL honderd euro duurder dan hun voorgangers. Alle varianten krijgen zeven jaar lang software- en beveiligingsupdates en de Pro-modellen krijgen een jaar lang Googles One AI Premium-abonnement, met extra opslag en toegang tot het Gemini Advanced-model.

Door Wout Funnekotter

Hoofdredacteur

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13-08-2024 • 19:00

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Reacties (175)

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sven-s 13 augustus 2024 19:08
Ik hoop dat ze de trend eindelijk gaan door zetten kleinere telefoons met flag ship specs...

Of ben ik de enigste die liever een klein scherm wil :)
uiltje @sven-s13 augustus 2024 19:16
De 8 heeft een 6.2 inch scherm en is momenteel redelijk goedkoop. Wat mis je er aan?
zenlord @uiltje13 augustus 2024 19:55
Alles is relatief natuurlijk, maar ik vind het formaat van m'n vorige Pixel 4a perfect (5.8") in de hand liggen, en mijn handen zijn toch eerder groot. Ook de prijs vind ik niet zo goedkoop hoor. Ik weet wel dat de laatste twee jaar alle prijzen de hoogte in gegaan zijn, maar ik heb nog nooit meer dan 400€ aan een smartphone gegeven. Als de 9a wordt uitgebracht, zal die ook wel een klikje hoger ingeschaald zijn dan mijn budgettaire verwachtingen...
uiltje @zenlord13 augustus 2024 21:12
Ik weet wat je bedoelt. Ik zit nu op een Samsung apparaat, een A52 nog zonder 5G (want waarom zou ik). Het enige grote probleem is ik al die Samsung rommel er op heb staan, ik heb liever een cleane Android.

Voor het verschil met een S-reeks een OLED-tablet en een e-book reader aangeschaft en dan nog geld overhouden ook.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 13 augustus 2024 21:19]

watabstract @uiltje13 augustus 2024 21:39
Same. Ik heb na mijn Pixel 4a een Samsung S23 gekocht omdat er geen alternatieven meer waren met een schermgrootte van rond de 6 inch. De 4a was een heerlijk toestel en ik mis het nog steeds. Helaas is de Pixel 9 / 9 Pro toch groter uitgevallen dan verwacht. De telefoon is 6 mm langer dan mijn S23 en groter dan die S23 wil ik eigenlijk niet meer gaan. Ik hoop enorm dat ze er met de Pixel 10 een cm afhalen.
twkr18526 @watabstract14 augustus 2024 14:24
Mijn koopgedrag zegt dat ik een groter scherm wil, tegelijkertijd heb ik al jaren geroepen dat ik een kleiner scherm wilde.

Vermoed toch dat de verkoopcijfers belangrijker zijn dan mijn eerder uitgesproken wensen, voor fabrikanten in het bepalen van het aanbod.

Plus een groter toestel levert meer voordelen op qua batterij, camera, overige componenten?
watabstract @twkr1852614 augustus 2024 14:49
Dat wordt ook wel een aardige self-fullfilling prophecy natuurlijk als ze geen compactere toestellen meer maken. Als je de keuze niet meer wordt gegeven dan moet je wel groter gaan.
twkr18526 @watabstract14 augustus 2024 20:19
Werden de kleine smartphones als de moto X en iphone mini zoveel verkocht, dat ze niet genegeerd konden worden? Zal vast wat andere modellen vergeten.
watabstract @twkr1852614 augustus 2024 20:51
Geen idee. Ik heb geen zicht op oplage en verkoopcijfers. Ik ken alleen redelijk wat mensen die het net zo jammer vinden als ik dat er weinig compacte telefoons meer op de markt zijn. Hier op tweakers blijft die wens ook opduiken dus er zal zeker een markt zijn. Ik kan me voorstellen dat bedrijven ervoor kiezen om geen compacte telefoons meer te maken maar dat zal ook met winstmaximalisatie te maken hebben. Een productielijn minder scheelt in de kosten en dan zijn mensen toch wel gedwongen om een groter toestel te kopen dus het kost je geen klanten. Dus ja ik ben er redelijk van overtuigd dat dit koopgedrag voor een groot deel vanuit de industrie zelf wordt gecreëerd.
twkr18526 @watabstract14 augustus 2024 20:56
Ik vermoed dat je gelijk hebt. Winstgevendheid van bepaalde modellen zal een rol spelen. In de pre smartphone tijdperk werden toestellen juist kleiner, en daar betaalde je een premium prijs voor.

Zou daar nu een markt voor zijn? Kleiner (dus wellicht complexere componenten) tegen een hogere prijs? Ik gok (realiteit kan anders zijn), dat de meeste mensen niet méér willen betalen voor een klèiner smartphone.
watabstract @twkr1852614 augustus 2024 21:04
Telefoons toen werden klein omdat er nog vooral mee gebeld en ge-sms't werd. Zodra het scherm belangrijk werd, werden ze groter. Dat was al voor de klassieke smartphone het geval. Mijn PDA met Windows Mobile rond 2006 was ook al een stuk groter voor die tijd. Daar pasten makkelijk twee Nokia 3310's in, toen de meest populaire mobiele telefoon. Ik zie telefoons pas weer echt klein worden als er betere technologie komt om een scherm te vouwen of op te rollen.

Persoonlijk zit ik niet te wachten op zo'n klassiek formaat. Telefoons waren zeker een stuk kleiner maar ook veel dikker. Er zit ergens een sweetspot qua lengte en dikte.
typetje1965 @watabstract14 augustus 2024 14:38
Ik hoop ook nog steeds op een 6 inch of iets kleiner toestel. Ik gebruik nog steeds daarom de Pixel 5. Perfect formaat en perfecte vingerafdruk scanner. Ik heb er zelfs een bijgekocht. Misschien dat de 9a iets kleiner wordt. Ik koop nog steeds hierom geen nieuw toestel.
tormentor1985 @uiltje14 augustus 2024 08:59
Het grote nadeel aan clean Android vind ik dat je de enorm grote google search bar gewoon niet kan verwijderen. Dit irriteerde mij dusdanig dat ik vanaf dag 2 met een alternatieve launcher werk en ik dus nog even heel goed na ga denken of dit nou wel mijn volgende telefoon moet worden.
BasZer @zenlord13 augustus 2024 22:26
4a, top telefoon 👌🏼 toch eergisteren een 8a besteld...
Malfoi @BasZer14 augustus 2024 10:31
Goede keus, zelf in juni de 4a door een 8a vervangen en ik moet zeggen, het formaat en de afgeronde hoeken/kanten van de 8a laten hem helemaal niet zo groot lijken. Ben er inmiddels aan gewend.
BasZer @Malfoi14 augustus 2024 19:24
Fijn om te horen 😄
typetje1965 @zenlord13 augustus 2024 23:17
Daarom blijf ik bij mijn Pixel 5 met 6 inch formaat! Ik vin de nieuwe modellen steeds te groot. Ik wacht maar op de 9a...
sven-s @uiltje13 augustus 2024 19:18
Nu kwam ik van een one + 6... Maar ik wou eigenlijk wat meer zoomen. En heb dus nu de 8 pro echt een prima telefoon maar de grote was wel even wennen. Vooral in men broekzak haha
Stijnvi @uiltje13 augustus 2024 23:26
Persoonlijk vindt ik het ontbreken van een camera met optische zoom op de 8 echt een heel groot gemis. Daarnaast is de ultragroothoek camera ook minder dan op de 8 Pro.
En bij de launch bracht Google vorig jaar ook een aantal software features alleen uit voor de 8 Pro, waaronder bijvoorbeeld Video Boost.
OxWax @sven-s13 augustus 2024 19:13
flip 6 kopen?
Jip99 @OxWax13 augustus 2024 19:17
heeft een plastic flexible scherm dat super snel krast.. so no thanks.
GroeneThee @Jip9913 augustus 2024 20:34
Heb zelf een Fold 5 en ben er echt niet zuinig mee. Maar nog geen kras op het scherm.
HFrank @GroeneThee13 augustus 2024 21:01
+1, heb er ook een en nog geen krasje erop.
OxWax @Jip9913 augustus 2024 21:08
"Gorilla Glass Victus 2"
heeft een plastic flexible scherm dat super snel krast.. so no thanks.
hiostu @OxWax13 augustus 2024 22:30
Ja dat is het scherm aan de buitenkant, niet het hoofdscherm.
Grrrrrene @Jip9914 augustus 2024 08:26
De meeste krassen loopt mijn telefoon (nouja, de screenprotector) op als hij in mijn broekzak zit. En dan zit zo'n foldable dichtgevouwen.

ik denk alleen dat ik me ga storen aan zo'n dikke telefoon in opgevouwen toestand. Ik vraag me af of dat echt fijner is in mijn broekzak dan een 2x zo grote, maar ook zeker 2x zo platte telefoon.
EAngeli @sven-s13 augustus 2024 19:14
Ik denk dat je verre van alleen bent. 6.1 of 6.2 inch is wat dat betreft echt een sweetspot.
morphje @EAngeli14 augustus 2024 07:27
Wat mij betreft mag er een goede 2cm van af hoor, 3 zou ik ook geen bezwaar tegen hebben. Had van de week m'n oude samsung S4 in de handen en dat voelde toch best als een lekker formaatje (hoewel we dat 10 jaar geleden ook groot vonden)
Grrrrrene @morphje14 augustus 2024 08:31
Ik herinner me nog dat ik zo'n 10 jaar geleden moest glimlachen om iemand die een Nexus 7 (7" tablet) als telefoon gebruikte. Maar telefoons beginnen qua schermdiagonaal aardig die kant op te gaan. Nu had zo'n tablet 10 jaar geleden ook behoorlijke schermranden, dus het uiteindelijke formaat was echt nog veel groter, maar toch: schermranden zijn al enige tijd aardig smal en toch groeit de diagonaal gestaag.

Ik heb grote handen en kom niet in een comfortabele positie met mijn vinger bij elke pixel op het scherm. Het vasthouden en bedienen van je telefoon met 1 hand is lastig, omdat een deel van de interface wellicht binnen bereik valt, maar vereist dat je je vingers flink strekt. Niet comfortabel wat mij betreft.

Als ik een oude telefoon erbij pak, zoals bijvoorbeeld een Samsung Galaxy Nexus (4,65") of een Google Nexus 5 (4.95"), denk ik wel eens: dat houdt toch veel fijner vast. Alleen voor filmpjes en spelletjes vind ik het wel fijn om een groter schermpje te hebben, maar voor al die andere use cases is een kleiner scherm gewoon fijner.
Caayn @sven-s13 augustus 2024 19:24
Kleiner? Ik zie enkel grotere toestellen ten opzichte van de vorige serie. En de Pixel 8 was al groter dan pakweg de Samsung S23/S24.

Van mij mag het nog wel een stapje kleiner.
Ruuddie @sven-s13 augustus 2024 20:39
Ik ben juist aan het balen dat de gewone Pixel weer zo klein is. Mijn Pixel 6 met z'n 6.4" is langzaamaan wel aan vervanging toe maar ik wil geen kleiner scherm. En een Pixel Pro is me verder too much en te duur.
Xfade @Ruuddie13 augustus 2024 21:52
Zou denken dat je snel aan die 0.1" minder went.
Ruuddie @Xfade13 augustus 2024 22:08
Ja op zich wel, maar ik vind het toch stom voelen om 900 euro neer te tellen voor een toestel dat op een belangrijk punt voor mij een downgrade is.
d3x @Ruuddie14 augustus 2024 08:37
even wachten en de prijzen droppen sterk, altijd met google pixel devices
uitvoering: Google Pixel 8 Pro, 256GB opslag Zwart

ook even afwachten wat Tensor 4 geeft tov 3 en natuurlijk de 4-5g soc. Met de extreem lange OS support kan je dus een toestel nemen van vorige generatie.

de upgrade van een pixel 6 naar 8 pro is zeker merkbaar (heb ik zelf gedaan vorig jaar) even de concurrentie buiten beschouwing laten

[Reactie gewijzigd door d3x op 14 augustus 2024 08:45]

Joseph4820 @sven-s13 augustus 2024 21:06
Ik baal ervan dat instap steeds beetje groter wordt. Pixel 5 was de ideale grootte. Heb nu de 8, deze is weer iets groter. Maar ik ben het met je eens dat het goed is dat de pro er ook in deze maat is. Snap niet waarom zijn grote telefoons nog steeds de standaard lijken te zijn, vreselijk.
typetje1965 @Joseph482013 augustus 2024 23:19
Eens! Pixel 5 was het mooiste model en ook qua formaat.
partyondude @sven-s13 augustus 2024 22:49
Ik heb liever een kleinere prijs. Dju, de tijd van de Nexus modellen ligt helaas ver achter ons…
Lord Blackadder @sven-s13 augustus 2024 19:12
Prima! Beter dan zo een baksteen foon :)
PhanToM__ @sven-s13 augustus 2024 19:50
Idem, ik zoek nog steeds een opvolger voor mijn Xiaomi 12x. Gewicht en formaat van de Pixel 8 lijkt wel aardig in de buurt te komen
vinkjb @sven-s13 augustus 2024 20:45
Nee gewoon zo groot klein als me samsung s9 voor mij helemaal prima.
Kizanko @sven-s13 augustus 2024 20:59
Je bent niet de enigste, ik heb nu een P8Pro en ik ben iig blij dat het niet zwaar is maar jeetje wat is dat toch een potje turnen met je duim. Ik heb nu een betaalde app Quick Cursor, het is waarschijnlijk de beste oplossing voor grote schermen en ik snap niet dat dit niet native in Android is verwerkt. Maar je kan zelf bepalen waar vanuit de zijkant je een soort muis in het scherm kan schuiven en daarmee kun je makkelijk navigeren op de bovenste helft van je scherm.

Het kan klikken, scrollen, zelfs de toggle scherm van boven naar beneden halen allemaal met 1 hand en weinig beweging met je hand.

Een goede oplossing, maar qua compactheid heb ik liever een kleinere telefoon, makkelijk in m'n broekzak, ik heb niet zoveel scherm real estate nodig en ik ben het meeste gelukkig als mijn duim gewoon de hele scherm kan bereiken. Een scherm dat 5.5 is zou ideaal zijn. Zelfs mijn Pixel 5 met een 6 inch scherm heeft af en toe wat nare duimbeweging nodig
WORPspeed @Kizanko13 augustus 2024 22:27
Quick Cursor is de app waar ik van gedroomd heb sinds ik de P7Pro heb. Kwam van de (voor mij destijds) perfecte Pixel4 en toen opeens zo een koelkast. Thanks for de tip met die QuickCursor app. Veel beter dan de ingebouwde one-handed mode, maar ik snap waarom Google t niet standaard ingebouwd heeft (alhoewel ik t heel erg zou waarderen als ze t toch zouden doen)

Ik ga dit jaar nog niet upgraden, dus hopelijk is er ook een kleine Pixel10Pro volgend jaar
Kizanko @WORPspeed16 augustus 2024 01:36
Geen probleem, de developer heeft ook een eigen Telegram groep waar hij echt heel behulpzaam is, mocht je tegen problemen aankomen. Ik ben blij dat je er ook de nut van inziet! je duim zal vast blij zijn! Ik vind dit wel de beste oplossing voor een te grote scherm, zeker de betaalde variant kan ik net wat meer verfijnen.

One hand mode vond ik ook echt meh. Maar gelukkig snapt google eindelijk dat Pro niet betekent alleen grote scherm. Mijn droom zou zijn een Pixel 9 Pro Mini. Maar ja.. da zal wss ni komen
gooos @sven-s13 augustus 2024 21:10
Nee je bent zeker niet de enige. Helaas zijn we wel een (kleine?) minderheid die het openlijk zegt. Er zijn er genoeg die 'dan maar' een grotere kopen.
junglebeast @sven-s13 augustus 2024 21:27
Nee ik wil dat ook graag. Zo'n 70mm is perfect. Op zich heeft de Pixel 8 voor mij het juiste formaat. Dat de Pixel 9 (pro) iets groter is maakt voor mij niet veel uit. Als de 9 straks goeie reviews krijgt dan is dat zeker een kandidaat om mijn huidige Pixel 5 te vervangen volgend jaar. Bij een prijs drop etc.
harley @sven-s13 augustus 2024 21:54
Heb een s23, en die wordt toch echt als.klein gezien tegenwoordig.
rpsvandongen @sven-s13 augustus 2024 23:32
Ik heb de s24 ultra. Ik vind het inderdaad wat te groot. Ik ga straks voor de pro.
DarthRicmu @sven-s14 augustus 2024 03:16
Same!
Moest de afgelopen weken mijn Pixel 5 weer gebruiken omdat mijn 7a's accu kapot was.
Wat een heerlijk formaat!
En ik heb ook best grote handen...
Jaggy007 @sven-s14 augustus 2024 06:57
Klein? 152x72x8,5mm vind ik nog steeds behoorlijk groot...
icecreamfarmer @sven-s14 augustus 2024 08:23
Waar zie jij die kleinere telefoons :? .
Bekers @sven-s14 augustus 2024 08:29
Ik ben net over van een A52 (6,5") naar een S24 (6,2") en een van de dingen die het best bevallen is iets kleinere scherm. Heerlijk! Dus je bent niet de enige :)
Sex Pistols @sven-s14 augustus 2024 11:15
Kleinere schermen met high end spec's, helemaal mee eens. Scherm 5,5" tot 5,9" bijvoorbeeld.
Halfscherp @sven-s14 augustus 2024 14:59
Waar zie jij een kleine telefoon dan?

6.2” is nog steeds gigantisch.
KlaasjeNL @sven-s14 augustus 2024 17:38
Lijkt erop dat ik een uitzondering ben, maar zolang het in mijn broekzak past, vind ik het niet te groot. Zit toch meestal op de bank, in bed of op de wc op mijn telefoon te internetten (ipv dat ik even mijn Chromebook of laptop pak) en dan is een groot scherm gewoon erg prettig.

Ik werd ook gek aangekeken toen ik de eerste Galaxy Note bij de release kocht, maar in de jaren daarna werd het formaat van de Note min of meer de standaard.
Ruw ER
13 augustus 2024 19:14
Ziet er erg netjes uit, alleen vind ik 128gb opslag voor een pro model gewoon karig. En heb je meer dan 12gb ram nodig? Volgensmij niet, maar goed, beetje mierenneuken. Benieuwd of de Tensor chips wat meer aan kunnen haken qua prestaties en energieverbruik! Kijk uit naar de reviews.
Oon @Ruw ER14 augustus 2024 02:51
Meer geheugen heb je eerder nodig dan meer opslag, want dat betekent gewoon direct een betere ervaring omdat er meer van je veelgebruikte apps klaar staan voor gebruik. 128GB heeft toch ook niemand nodig?
Ruw ER
@Oon14 augustus 2024 06:55
Niet mee eens. Hoeveel apps zijn nu je veel gebruikte apps die altijd in je geheugen moeten staan. Stuk of 10? En die andere apps, als je een seconde langer moet wachten die paar keer per week dat je die gebruikt, ga je niet kapot aan. Bovendien, met 12gb ram kan je al ontzettend veel apps open houden, want mijn telefoon met 8gb ram hoeft mijn veelgebruikte apps ook nooit te herladen. Minder veel gebruikte apps wel, want, vrijwel iedere telefoon gooit die onder het mom van stroombesparing uit je ram als ze bijvoorbeeld 3 dagen niet gebruikt zijn.

Mijn vriendin heeft een 256gb telefoon, want als je een beetje flink foto's en video's van bijvoorbeeld je kinderen gaat maken zonder prijzig cloud abo zit 128gb zo vol hoor. Hoef je minder vaak te gaan schiften en elders opslaan wat je wel wilt houden.
d3x @Ruw ER14 augustus 2024 08:53
19Gb voor OS, de rest is vrij..

ik heb 35GB aan apps staan en dat is naar mijn goesting al heel erg hoog.

als je een android acc hebt ga je automatisch naar de cloud, en je moet al massa foto trekken om aan 30-40GB te komen. Op den duur zit je meer naar je toestel te kijken voor een foto dan de kinderen zelf 8-)

trouwens geen cloud, ik hoop dat je dan al snel een alternatief hebt om je dierbare foto op een andere manier geregeld bij te houdne...
watercoolertje
@d3x14 augustus 2024 10:03
Ik heb geen backup van mijn foto's bij Google hoor. Ik niet nodig, weg is weg, de mensen (en huisdieren) op foto's zijn me dierbaar, de foto's zelf gelukkig niet.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 14 augustus 2024 10:03]

uiltje @Ruw ER13 augustus 2024 19:17
Taalmodelletje in de achtergrond draaien?
Vyrvs @Ruw ER13 augustus 2024 20:35
Volgens mij gaat de pixel 10 (X?) met de tensor G5 een volledig door google ontworpen chip krijgen op basis van het 3nm van TSMC. Ik denk dat daar de meeste verbetering in kan worden gezien - dit zal wel in lijn zijn met de oudere tensoren
OxWax 13 augustus 2024 19:15
128GB voor een 1100 of 1200€ telefoon? 8)7
Lijkt wel het verdienmodel van Apple geworden
GertMenkel
@OxWax13 augustus 2024 19:30
Plus zeven jaar support met snelle updates (niet ieder kwartaal zoals sommige Chinese merken), dat tikt ook snel aan. Het is geen toeval dat de budgetmerken allemaal maar één of twee jaar updates maken.

Ik heb zelf liever minder performance voor minder geld, maar hier zit een hoop R&D achter. Voor de Tweakers zijn er gelukkig leuke Chinese toestellen waar je voor een prikkie een custom ROM op zet :)
Tuktop
@GertMenkel13 augustus 2024 20:09
De belangrijkste keuze voor mij om voor de P8P te gaan was inderdaad de lange update support. En ik ben me ervan bewust dat ik daar voor moet betalen.

Overigens om die reden ook voor 256GB gekozen zodat ik ook (naar ik hoop) daadwerkelijk 7 jaar met de telefoon kan doen.
GertMenkel
@Tuktop13 augustus 2024 20:37
Ik doe nu al een aantal jaren met een telefoon die drie jaar updates zou krijgen (heeft er twee gekregen, lang leve custom ROMs). In mijn ervaring is de batterij zo goed als onbruikbaar versleten na een jaar of vijf.

Het loont wellicht om alvast één of twee accu's te kopen op het moment dat de telefoon uitkomt, zodat je die over een paar jaar in je telefoon kan zetten. Mijn telefoon doet het verder eigenlijk prima, maar de accu is halverwege een dag bijna leeg als ik geen lader mee zou hebben.
N8w8 @GertMenkel13 augustus 2024 22:54
Dat ligt sterk aan hoeveel je m gebruikt en hoe je laadt.
Zelf gebruik ik n Samsung S4 Mini, eerst kon die wel 1-2 weken per lading mee.
Daarom heb ik die ook nooit naar 100% hoeven laden, maar was veel minder ook al genoeg.
En daarom is ie nu veel minder versleten en doet diezelfde accu t nog steeds meerdere dagen.
Ook al is ie inmiddels 11 jaar oud.

Gebruik je m zoveel dat je elke dag "moet" opladen naar 100%, dan help je m wel snel om zeep.
En naarmate je m steeds meer om zeep helpt, is de "noodzaak" zo ver op te laden ook steeds groter.
Idealiter koop je dan n toestel met ruimere accu.
Of ipv 1x/dag laden naar 100%, kan je bijv 2x/dag laden naar 50%.
Maar je moet er maar zin in hebben natuurlijk.
Bomberman71
@N8w813 augustus 2024 23:46
S4 mini, en die ging 1-2 weken mee ?
Okay, die lag dus alleen in de kast en je deed er niks mee.

Ook ik heb die periode mee gemaakt en als je een Samsung uit die periode daadwerkelijk gebruikte dan ging die niet vele dagen mee, ook de S4 mini niet.
Vandaag de dag is dat ook zo, een volle dag en mischien 2 dagen en dan is de koek op met normaal regulier gebruik.
N8w8 @Bomberman7114 augustus 2024 01:30
Nee niks in de kast, die gebruikte en gebruik ik gewoon.
Wel is dat met custom ROMs zonder gapps.
Eerst zonder internet (alleen bel/sms standby), tegenwoordig ook wifi aan (mail/IM standby).

Overigens is zulke lange standby ook niet zo bijzonder, als je kijkt naar de officiele specs van andere smartphones.
Het wordt tegenwoordig minder vaak vermeld, maar ik zie zo snel dat bijv de Fairphone 5 officieel ook 459u (3 weken) zou moeten kunnen halen.

Wat betreft "normaal regulier gebruik"; dat was juist deel van het punt.
Als je m veel minder gebruikt dan "normaal", dan kan je er veel langer mee doen dan normaal.
Bomberman71
@N8w814 augustus 2024 09:07
Mensen kopen een smartphone voor de gebruikelijke smart functies.
Als jij een smartphone gebruikt voor alleen bellen/sms dan gebruik je hem niet zoals een reguliere user dat doet.
Totaal NIET representatief en daarmee kan je ook geen vergelijk maken met de accuduur van een toestel.

Beetje hetzelfde als de 'extreem zuinige' Golf van opa\ ... Tankte 1x per 4 maanden want hij reed er nauwelijks wat mee.
Tuktop
@GertMenkel13 augustus 2024 20:45
Goede tip, dank. M'n OnePlus 6 heb ik ook 5,5 jaar gehad en daar inderdaad halverwege de batterij laten vervangen, ging prima!
OxWax @GertMenkel13 augustus 2024 21:10
Ik heb daar geen, last van met een powerbankie :Y)
jongetje @GertMenkel14 augustus 2024 08:46
Een accu die in de kast ligt gaat ook achteruit. je kunt beter een accu kopen als je die nodig hebt.
(en anders pas als de productie stopt een van de laatste batch kopen).
GertMenkel
@jongetje14 augustus 2024 11:37
Dat is inderdaad wel beter, maar je weet nooit wanneer productie precies stopt. Voor mijn telefoon waren betaalbare accu's beschikbaar tot opeens iedere website in een paar weken out of stock gingen.

Dit soort zekerheid van onderdelen heb je helaas alleen met merken als Fairphone.
kiang @OxWax14 augustus 2024 05:02
Jaar na jaar strijkt apple, met een relatief klein marktaandeel, bijna alle winst op die gemaakt wordt op telefoons.

Als consumenten apples gedrag blijven belonen moet je niet vreemd opkijken wanneer anderen dat gedrag kopiëren
d3x @kiang14 augustus 2024 08:48
alleen krijg je bij pixel launch er wel een extra device bij (oortjes-horloge) en na een jaar heeft hij al een meer markt conforme prijs...
uitvoering: Google Pixel 8 Pro, 256GB opslag Zwart
Spanjard @OxWax14 augustus 2024 07:02
Apple is niet meer de duurste of perse de meest moderne. Maar ik gebruik mijn oude iPhone 11 met plezier en storingsvrij. Mijn moeder kreeg van mij de pixel 4a en tot vandaag moet ik zeggen was dit een top aankoop. Ik kijk zelf naar een iphone 15 uit maar voor mijn moeder hou ik deze telefoons in de loep. De 9A is misschien weer interessant
TV_NERD 13 augustus 2024 19:15
Ik mis wel/geen OIS in de cameraspecificaties in de tabellen, kan iemand hier een lampje op laten schijnen?
MarnickS @TV_NERD13 augustus 2024 19:20
Ik kan mij niet voorstellen dat er op de hoofdcamera geen OIS zit. Dat had de Pixel 8-serie ook gewoon.
AuteurWoutF Hoofdredacteur @TV_NERD13 augustus 2024 19:23
De hoofdcamera en telecamera hebben OIS
jotheman 13 augustus 2024 19:45
"De batterij van de Pixel 9 gaat tot ruim 24 uur mee en tot 100 uur met Extreme batterijbesparing."

Deze vind ik wel briljant, 24 uur; ja dat mag ik hopen ja! Ook wel het uiterste minimum voor mij eerlijk gezegd
FvGa @jotheman13 augustus 2024 21:19
En andersom ook niet heel indrukwekkend, mijn 5 jaar oude huawei doet 200 uur op extreem.
Ruw ER
@FvGa14 augustus 2024 06:58
Extreme energiebesparing lijkt mij dat ie als dumbphone verder gaat. Dan zou 24 uur niks zijn.

Maarja alles gaat om gebruik. Mijn moeder had een moto g5 plus. Dat ding ging alleen iedere zondag aan de lader. Keek een keer naar haar battery usage: 4.5 uur screen on time, waarvan zo'n 3.5 uur whatsapp. Dat was hoe ze haar smartphone gebruikte. WEEK BATTERY LIFE YO MAAK RECLAME.
p.klokgieters @jotheman13 augustus 2024 21:42
Dat ligt er maar net aan in welke context die 24 uur is toch? Is het idle time? Is het gemiddeld gebruik? etc. Mijn huidige pixel 8a red de 24 uur echt niet, maar ik red altijd prima het einde van de dag. Dus voor mij voldoende.
d3x @p.klokgieters14 augustus 2024 08:54
mijn pixel 8 pro net geen 2 dagen met heel wat uren scherm (beperkte gaming) , hangt er dus maar vanaf hoeveel en wat je doet met gsm en welke rand dingen er allemaal opstaan.
SSDtje @d3x14 augustus 2024 15:35
Mijn Pixel 8 Pro haalt vaak ook net geen twee dagen, en dat met het doen van bijna helemaal niks, soms even een appje sturen & ontvangen en vervolgens lezen, of hier op Tweakers even een reactie neer zetten, wanneer ik mijn eigen PC niet tot mijn beschikking heb, en loop er dus soms ook wat mee op internet te surfen, of even een leuke foto of korte video maken, maar veel meer dan dit doe ik er niet mee, ook aan social media doe ik niet. En nu betreft de voorloper op de Pixel 8 Pro, logischerwijs de 7 Pro, en deze (7 Pro) heb ik hier ook liggen, en dan ook een behoorlijke tijd mogen gebruiken, en kan melden, en dit is dan puur vanuit mijn eigen ervaring met beide toestellen, dat de 7 Pro het voor mijn gevoel nog langer volhield dan zijn opvolger, de 8 Pro, maar dan nog vind ik het nogsteeds een prima opvolger van zijn voorganger, ding weet echt goeie foto's & video te maken, en de software is mooi kaal, exact zoals ikzelf het graag mag zien, plus altijd vrijwel direct de nieuwste updates, ook daar koop je deze smartphones voor.
Alleen is er altijd al één onderdeel van deze smartphones welke wat minder zijn, in vergelijking tot veel andere smartphones van andere merken, en dat onderdeel betreft de Accu ;)
d3x @SSDtje14 augustus 2024 16:00
het is niet de accu... het is het verbruik... de tensor is geen hoogvlieger en al zeker niet op samsung procede. de tensor is afgeleide van een exynos van vorige generaties, ook neit al te best. daarbovenop heeft hij nog het meeste last van de samsung soc van 4-5G. velen klagen hierover en afh van provider blijkt er duidelijk een verschil te zijn.

dit alles heeft dus gevolgen voor je ervaring. probeer eens de 5g gewoon af of enkel op wifi en kijk maar eens wat dat als batterij duur geeft.

maar ook ik deel je mening van keuze en voor mij redenen genoeg om deze te kiezen. heb van de 6 naar 8pro duideljik verschil vooral in scherm en reactie, nu wacht ik op de 10pro.
SSDtje @d3x14 augustus 2024 16:55
"het is het verbruik... de tensor is geen hoogvlieger en al zeker niet op samsung procede"

En dat klopt, en dat wist ik dan ook al, en daarvoor heb ik ze beiden dan ook niet gekocht, beiden betreffen nogsteeds prima smartphones namelijk, alleen zijn de accu's altijd al een dingetje geweest wanneer we over smartphones spreken van Google zelf, en als je dat weet, wat het geval is, dan kun je er ook zo mee omgaan, en dus ook zo gebruiken, geen social media apps, geen spelletjes, het liefst zo min mogelijk apps.

"probeer eens de 5g gewoon af of enkel op wifi en kijk maar eens wat dat als batterij duur geeft"

Kan melden dat ikzelf mijn Pixel 8 Pro altijd in batterij besparende modus heb staan, niet de extreme batterij besparende modus, maar de standaard batterij besparende modus, en aangezien ik grotendeels vanuit huis werk, en dus zo'n beetje altijd op mijn Wifi zit hier thuis, en dus maar heel soms even op het 5G netwerk zit op de momenten dat ik wel op de zaak aanwezig moet zijn, zelfs dan haalt i vaak nog geen twee dagen ;)
gewafe8661 @jotheman15 augustus 2024 08:47
Als 24 uur voor jou het uiterste minimum is, dan ben ik benieuwd welke telefoons jij hebt. 24 uur op een batterijlading komt met smartphones vrijwel niet voor, behalve als je hem stil laat zitten.

Ook je uiterste als dikgedrukt woord, doet mij denken dat jij telefoons hebt die makkelijk 100 uur standbij halen, maar ik ben heel benieuwd welke telefoon dat is.
jotheman @gewafe866115 augustus 2024 09:02
Als ik een nieuw toestel koop dat het maar 24 uur volhoud (met mijn telefoon gedrag, want dat is natuurlijk wel de clou) dan gaat 'ie terug.
Mijn huidige toestel haalt 1,5 en als ik wat minder doe 2 dagen. Dat is een OnePlus 10Pro, niet meer de nieuwste maar verder prima.

Ieder zijn eigen vereisten natuurlijk, maar ik vind het soms verbazingwekkend hoe weinig we qua batterijduur mogen verwachten terwijl batterij capaciteit alleen maar hoger wordt. Geeft wel aan wat het toestel aan het doen is en hoe zwaar dat "by default" al is.
Chelseamarre123 13 augustus 2024 19:20
Kleine batterij en nog steeds geen supersnel opladen.
d3x @Chelseamarre12314 augustus 2024 09:02
even snel of even traag als een iphone... wat is het probleem ? het zijn enkel bepaalde merken die onder het uur gaan van opladen. Google steekt er zelfs inteligentie in om de batterij langer mee te laten gaan.
als ik die in de nacht insteek laad hij traag, overdag snel. Typische opgeklopte negatieve feedback zonder enige kennis. (jaja ik ken dat, als ik zonder zit moet ik maar even insteken voor X %) gebruik uw verstand en je hebt het ook niet nodig... :*)

ik heb lang oneplus series gehad en mijn batterij is altijd goed gebleven, maar het staat hier vol van tweakers die om god weet welke reden met al die toestellen met snel laden na 2-3j al nieuwe batterij nodig hebben...
GoT.Typhoon @Chelseamarre12313 augustus 2024 19:58
Het is al beter dan dat het was, maar snel gaat het niet mee met de innovatie bij Google.
dlaoR @Chelseamarre12314 augustus 2024 07:53
Ongelukkige combinatie van eigenschappen idd . Ik ben wel benieuwd naar het 'uithoudingsvermogen' van de Pixel 9 serie op een volle lading.
jongetje @Chelseamarre12314 augustus 2024 08:49
Ik heb echt nog nooit super snel opladen gemist. Mijn telefoon laadt altijd op de laagst mogelijke snelheid tot 80 procent in de nacht. En dan kom ik wel de dag door. Het is toch geen auto waar je 3uur mee rijdt en dan 15 minuten later weer verder mee moet?
En als ik wel extra batterij nodig heb dat laadt ik in de auto, op mijn werk en met een stedentrip oid aan de powerbank. En of dat nu 15 minuten of een half uur duurt, daar betaal ik liever niet extra voor.
Pat-Juh 13 augustus 2024 19:11
Neuh, daarom ben ik voor een Pixel gegaan destijds. Eerst de 7, die sneuvelde (door mijn schuld) en nu een 8.

Ik ga nu niet upgraden naar een 9 (Pro). Hoewel een ultrasone vingerafdruk scanner mij wel interesseert. De 8 doet het verder nog meer dan prima. Zeker met GrapheneOS en een minimale launcher houd ik het lang genoeg vol op een dag (of twee :)).
Xbeek 13 augustus 2024 19:12
De schermformaten van de Pro’s lijken rechtstreekse aanval op de volgende maand gepresenteerde iPhone 16 Pro’s (6,3 en 6,9”).
Ook de prijzen zijn iPhone waardig.
Ben benieuwd hoe ze zich tot elkaar gaan verhouden!
Nimrod @Xbeek14 augustus 2024 10:28
Ook de autonomie :+
Stetsed 13 augustus 2024 19:24
Ik heb op dit moment een Pixel 4a die ik well will updaten want hij heeft nu all een tijdje zelfs geen security updates meer, hier kan ik nog beetje om heen komen met LineageOS natuurlijk maar ja is nooit perfect.

Wat ik well jammer vindt is de trendt die beetje blijkt dat telephoons steeds groter en zwaarder worden. Mijn Pixel 4a is 143g dat is dus soms well gewoon 30% van het gewicht van andere telephoons eraf.

Als ik naar de grote merken kijkt dan zie ik weinig ik die richting, je hebt well de Apple iPhone SE en dat was well een keuze waar ik naar zat te kijken maar ik ga niet terug naar lightning, dus waarschijnlijk ga ik uiteindelijk met iets in de iPhone 16 series na kijken hoe de prijs verandert na de announcement van de nieuwe. Maar nog steeds vindt de trend well jammer eerlijk gezegd.
RobbyTown @Stetsed13 augustus 2024 19:41
Hier hetzelfde. Ook Pixel 4a. Ook beste tijd gehad (streep midden in het scherm, bij jou blijft de l bij wel hangen).

8 kwam uit. Aan de grote kant.

Eerst dacht de 8a hem zou worden. Meestal a versie kleiner. Helaas minimaal verschil van een 8. Dus wacht wel op de 9. Het is zover maar weer groter en zwaarder en weer 100 euro erbij vergelijking met de 8 (gelukkig bij belsimpel, leuke korting samen met een abbo, en 256GB ipv 128GB voor dezelfde prijs).

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 13 augustus 2024 22:06]

Waah @RobbyTown14 augustus 2024 08:07
Als ik naar de specs kijk lijkt de Pixel 9 iets kleiner dan de Pixel 4a?
Schermgrootte zegt niet alles. De bezels zijn verdwenen sinds de Pixel 4A. Dus de absolute grootte kan gewoon kleiner zijn?
https://www.phonearena.co...ixel-9/phones/11395,12284
RobbyTown @Waah14 augustus 2024 08:17
4a 5G model heeft een groter scherm vs de normale 4a. 4a 5G vs 9 Pro wijken inderdaad niet veel af. Maar ik kom van een 4a.
https://tweakers.net/pric.../1551516;2101718;1615306/

Aanvulling op jou linkje
https://www.phonearena.co.../phones/11395,12284,11311

[Reactie gewijzigd door RobbyTown op 14 augustus 2024 08:22]

Waah @RobbyTown14 augustus 2024 08:22
Oh my bad!
Maar 9mm langer en 2,2mm breder is dus een no-go?

Persoonlijk kan ik het me niet voorstellen. Maar mijn telefoon is dan ook 16mm hoger en 7mm breder :+ (iPhone 11 pro max)
RobbyTown @Waah14 augustus 2024 08:25
Nee hoor. Aangezien de 8a dus ook groot is in vergelijking met 4a. Kleiner lijkt het niet meer te worden.
Heb een 9 Pro - 256 GB besteld (met voor mijn gevoel een nette korting op de losse prijs)
zenlord @Stetsed13 augustus 2024 20:00
Same. Heb nu een 6a die ik heb gekocht toen mijn 4a gesneuveld was. Op zich geen verkeerde telefoon, maar een ramp qua formaat. Ik houd mijn adem niet in, maar misschien wordt er wel nog eens een sub-6" gelanceerd met de a-suffix... :9~
Server.1968 13 augustus 2024 19:37
Wat een prijzen zeg. Benieuwd wat daar over een jaar nog van over is. Zelf twee maanden geleden een nieuwe Pixel 8 256 GB voor €450,- kunnen kopen. Wat Google met deze prijzen wil? Voor mij teveel.
Ome Ernst @Server.196813 augustus 2024 20:23
Ik was ook geïnteresseerd. Tot ik de prijzen zag.
Maximaal 400-ish euro voor een telefoon.

Ik ben dus duidelijk niet de doelgroep voor deze telefoon.

[Reactie gewijzigd door Ome Ernst op 13 augustus 2024 20:24]

Thomassassin @Server.196813 augustus 2024 22:34
Google wil de markt wat sturen met de pixel-telefoons; even aan andere fabrikanten laten demonstreren hoe er optimaal gebruik kan worden gemaakt van os en google api's.

Maar echt marktaandeel winnen in het middensegment is geen doel voor hen. Dus er is geen noodzaak om gunstig geprijsde toestellen te verkopen.

Bovendien verbetert de statuswaarde van een toestel met een hogere adviesprijs. Dus ik begrijp wel waarom ze dit doen.
Waah @Server.196814 augustus 2024 08:08
Via acties met extra inruil korting etc is die al veel goedkoper te krijgen nu bij launch. Pixels worden nog ouderwets gesubsidieerd via providers....

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