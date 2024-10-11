Google bestrijdt claims dat Pixel 9 Pro XL excessief data deelt met het bedrijf

Beveiligingsonderzoekers van Cybernews beweren dat de Pixel 9 Pro XL excessief veel data met het bedrijf deelt, waaronder privégegevens van gebruikers. Volgens Google zijn de claims misleidend en zijn de bevindingen van toepassing op alle smartphones.

Pixel 9 Pro XL. Bron: Google

De onderzoekers stellen dat de onderzochte Pixel 9 Pro XL ieder kwartier een authenticatieverzoek naar een server stuurt. Daarin zouden ook persoonlijke gegevens zoals e-mailadressen, telefoonnummers en locaties vermeld worden. Cybernews claimt dat deze gegevens worden gebruikt voor authenticatie en de configuratie van het toestel. Dit zou niet overeenkomen met wat het industriestandaard genoemd wordt, namelijk het anonimiseren van deze gegevens. Daarom gaat het volgens de onderzoekers om een beveiligingsrisico.

Daarnaast zou deze vorm van authenticatie plaatsvinden nog voordat een gebruiker akkoord kan gaan met de gebruikersvoorwaarden. De onderzoekers benadrukken dat de datapakketten overigens nooit met derden werden gedeeld, maar altijd direct naar Google gingen.

Google zegt in een reactie tegenover het platform: "Dit onderzoek mist cruciale context en interpreteert technische details verkeerd; het versturen van data is nodig om legitieme services op alle mobiele apparaten mogelijk te maken, ongeacht de fabrikant, het model of het besturingssysteem. Deze techniek is nodig voor software-updates, on-demandfuncties en gepersonaliseerde toepassingen."

Ontwikkelaars van de op privacy gerichte Android-versie GrapheneOS bevestigen dit, zo merkt 9to5Google op. Onder meer andere fabrikanten van Android-toestellen en Apple met iOS zouden vergelijkbare pakketten met dergelijke gegevens versturen.

Verder schrijft Google dat het mogelijk is om het delen van data te beheren tijdens de installatie van een nieuw apparaat. Het wordt uit het onderzoek of het statement van Google niet duidelijk wanneer in het installatieproces de eerste data verstuurd wordt. Ook stelt het techbedrijf dat het rooten van een apparaat, wat de onderzoekers hebben moeten doen om tot de conclusies te komen, mogelijk 'onbedoeld datachecks kan ontketenen'.