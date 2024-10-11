Belgische computerwinkel Tones stopt begin december

De Belgische computerwinkel Tones stopt zijn activiteiten. De fysieke filialen blijven open tot en met 19 oktober. Klanten kunnen tot begin december terecht op de website. Het bedrijf stopt vanwege een erg competitieve markt en een aanhoudende druk op prijzen.

Tones meldt in een mail aan klanten en op zijn website dat de wettelijke garantie van aangekochte producten vanaf 21 oktober wordt verwerkt door Krëfel. De in consumentenelektronica gespecialiseerde winkelketen nam eind 2017 een meerderheid in Tones.

Tones BV werd opgericht in december 2001. Momenteel zijn er fysieke Tones-winkels in Mechelen en Heist-op-den-Berg, alsook acht shop-in-shops in verschillende Krëfel-vestigingen.

Tones shop-in-shop Evere
Tones shop-in-shop Evere. Foto: Tones

Door Idriz Velghe

Redacteur

Feedback • 11-10-2024 17:48
117 • submitter: lapino

11-10-2024 • 17:48

117

Submitter: lapino

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kiliandj 11 oktober 2024 18:54
Ja, zelf vroeger ook een heel aantal zaken gekocht.
Niet de goedkoopste, maar had als 1 van de weinigen een filiaal in de buurt, en ze wisten wat ze verkochten.
Stonden bekend voor hun goede service.
1 van de weinige winkels waar ik het personeel op hun raad durfde vertrouwen.

Maar dan hebben ze enkele jaren terug bijna al hun filialen gesloten, en hebben ze gewoon een sectie van bestaande krefel winkels ingericht met wat oude tones stock.
Toen liep er regelmatig nog ook effectief apart 'tones personeel' rond.
Maar tegen de tijd dat corona er was, was dit al niet meer het geval.
Voor effectieve pc onderdelen bleef mischien nog een kleine glazen kast over met een onderdeel of 5.
Voor de rest gewoon van toetsenborden en usb kabels met een tones label opgeplakt...
Geen apart personeel meer.
Ja dat was tones ook al niet meer.
Tones was in mijn hoofd al dood.
Misschien dat de overgebleven 2 filialen wel nkg de moeite waren, maar ja... die waren voorij 1:30 & 2:00 rijden... dat heb ik er dan ook niet voor over om "snel even een ssdtje te gaan halen".
BramSchottey @kiliandj12 oktober 2024 09:23
Ik wens op alle lieve berichten even te reageren.

Ik was tot 2017 eigenaar en oprichter van Tones. De overname door Krefel was ingegeven om verder te kunnen groeien. Wat gelukt is tem 2021. Zolang ik aan boord was dus.

Ik heb verleden week nog contact gezocht met Krefel omdat ik er van overtuigd was dat een doorstart mogelijk was. Los van Krefel. Uiteraard voelde men zich te goed om te reageren of misschien was mijn mail onvoldoende duidelijk.

De prijzen zijn rond 2021 veranderd. In die periode heb ik de firma verlaten. Tot dat moment stond ik in voor de hele strategie. En we vaarden onze eigen koers. Los van Krefel. Wat een succes was. Zie companyweb. Opzoeken be0476.407.580.


Vrijwel meteen na mijn vertrek zijn er serieuze veranderingen doorgevoerd. Met catastrofale gevolgen nu.

Nogmaals. Een doorstart is mogelijk. Maar men heeft bij Krefel beslist alles aan halve prijs (ongeveer) te verkopen deze laatste weken. Dat is werkelijk een doodsteek. Ik had mensen en kredietlimieten achter me staan. Net zoals een heel deel ex personeel.


Wat betreft de sluiting van Sint Martens Latem en Herentals. Deze zijn enkel ingegeven door voortdurende inbraken. Vanaf je een winkel niet meer verzekerd krijgt moet die dicht. Anders waren die er nog steeds geweest. De cijfers waren immers goed.


Het is spijtig. Heel spijtig. Maar een goede winkel begint bij goede aankoop. En we (Tones) waren daar sterk in. Heel sterk. Zeker tot 2021.

I wish you all the best. Iemand heeft beslist mijn kind levend te begraven ipv te reanimeren. Ben dus wel triest.
Jerry May @BramSchottey12 oktober 2024 15:04
Ik met personeelsnr 001 kan enkel en alleen beamen wat Bram hierboven mededeeld. Wat denk je Bram...gewoon terug lekker knus vanuit de living beginnen..of ben ik nu "TE" nostalgisch. In ieder geval, Krefelt verdient toch een halve sjot tegen hun "sjoekeduizen" wat mij betrefd ...en Tones is maar een naam maar de service en producten waren een begrip !!!
Vaya con Dios..
Ik wens op alle lieve berichten even te reageren.

Ik was tot 2017 eigenaar en oprichter van Tones. De overname door Krefel was ingegeven om verder te kunnen groeien. Wat gelukt is tem 2021. Zolang ik aan boord was dus.

Ik heb verleden week nog contact gezocht met Krefel omdat ik er van overtuigd was dat een doorstart mogelijk was. Los van Krefel. Uiteraard voelde men zich te goed om te reageren of misschien was mijn mail onvoldoende duidelijk.

De prijzen zijn rond 2021 veranderd. In die periode heb ik de firma verlaten. Tot dat moment stond ik in voor de hele strategie. En we vaarden onze eigen koers. Los van Krefel. Wat een succes was. Zie companyweb. Opzoeken be0476.407.580.


Vrijwel meteen na mijn vertrek zijn er serieuze veranderingen doorgevoerd. Met catastrofale gevolgen nu.

Nogmaals. Een doorstart is mogelijk. Maar men heeft bij Krefel beslist alles aan halve prijs (ongeveer) te verkopen deze laatste weken. Dat is werkelijk een doodsteek. Ik had mensen en kredietlimieten achter me staan. Net zoals een heel deel ex personeel.


Wat betreft de sluiting van Sint Martens Latem en Herentals. Deze zijn enkel ingegeven door voortdurende inbraken. Vanaf je een winkel niet meer verzekerd krijgt moet die dicht. Anders waren die er nog steeds geweest. De cijfers waren immers goed.


Het is spijtig. Heel spijtig. Maar een goede winkel begint bij goede aankoop. En we (Tones) waren daar sterk in. Heel sterk. Zeker tot 2021.

I wish you all the best. Iemand heeft beslist mijn kind levend te begraven ipv te reanimeren. Ben dus wel triest.
kujinshi @BramSchottey12 oktober 2024 10:23
Succes, en heel erg jammer dat een goed bedrijf zo ten onder gaat.

Ik vind wel dat originele eigenaren hun bedrijf moeten houden, niet verkopen of laten overnemen. Als het goed runt, ga zo door. Zie niet nog meer dollartekens overal. Teveel fantastische bedrijven gaan ter ziele door overnamen door grote bedrijven die met de hakbijl er door heen gaan. Of dat je mensen aan het roer krijgt die wel geld hebben, maar geen bedrijf kunnen leiden. Dat is heel erg zonde.

Ik heb zelf in het verleden diverse PC onderdelen bij Tones gekocht.
Tozz @kujinshi12 oktober 2024 12:29
Dit is echt een post van iemand die nooit ondernemer is geweest. Een ondernemer is over het algemeen iemand die iets wil bouwen. Iets wil maken vanuit niets. Het is zelden iemand die tevreden is met doorkabbelen met wat hij heeft. Daar zit de voldoening niet.

Het is lastig om een onderneming te laten groeien van zeg ongeveer 10 werknemers naar bijvoorbeeld 100 werknemers. Dan hebben we het echt over een andere orde van grote, is er over het algemeen externe financiering nodig, moeten er management lagen aangetrokken worden, krijg je ineens met 'gezeur' als HR, en dergelijke.

Dat vraagt dus een serieus 'offer' van de oprichter, want die verliest deels zijn autonomie. Daarom blijven veel kleine ondernemingen hangen in dat formaat 'klein bedrijf'. Tegelijkertijd heb je het spelletje wel een beetje gespeeld. Het idee van de oprichter van Tones was waarschijnlijk niet 'Ik ga hardware verkopen'. Daar zat een plan achter hoe het beter kan, waarom zijn winkel beter is dan de concurrentie waarom mensen naar zijn winkel gaan. Dat bouw je dan uit en als dat werkt dan is dat top. Die hardware is het middel, een mooi concept neerzetten is het doel.

Maar als dat concept staat en goed loopt, dan komt het toch neer op 'hardware verkopen'. De ondernemer is niet meer aan het ondernemen, die is aan het kruidenieren. En dan komt de sleur er in.

En daarom komt er dan een moment dat zo'n ondernemer de boel verkoopt. Omdat hij zelf niet in staat is om de onderneming naar een volgend niveau te brengen. Daar is een kapitaalinjectie voor nodig, een stukje sturing die een persoon niet zelfstandig op zich kan nemen, etc. Dus moet er nagedacht worden over verkoop van de onderneming, geheel danwel gedeeltelijk.

Het is ook echt te kort door de bocht dat er mensen aan het roer staan die geen bedrijf kunnen leiden. Zeker in dit geval. Er bestaat nagenoeg geen enkele computerwinkel meer in het straatbeeld. Dat is echt niet omdat dat allemaal mislukte ondernemers zijn.. Dat is omdat de wereld is veranderd. Als ik een computer wil dan bestel ik die online. Dan ga ik niet naar Tones of een andere computerwinkel die toch mijn droom PC niet op voorraad heeft.

Ook voor Tones was het 5 jaar geleden - ik durf ook wel 10 jaar geleden te zeggen - duidelijk dat het einde in zicht was. De behoefte voor zo'n winkel is er simpelweg niet meer. De marges op hardware zijn laag, en de vierkantemeterprijs voor winkelruimte hoog. Dan ook nog relatief veel personeel in verhouding tot aantal verkochte producten.. Het is gewoon een verouderd concept. De consument wil snel zijn spullen voor een lagere prijs. Voor informatie kijken we online en vragen we niet langer een verkoper (die vaak ook niet alles weet + nogal eens wordt gedreven door incentives om bepaalde producten te verkopen en daardoor niet betrouwbaar is)

Dat wist Krefel ook. Die zullen een rekensom gemaakt hebben en gedacht hebben dat er nog winst uit te slepen was.

Je sluit zelf af met wat voor velen zal gelden.. Ik heb in het verleden ook hardware gekocht bij lokale computerwinkels. Met de nadruk op 'in het verleden'.
SchotteyBram @kujinshi12 oktober 2024 10:46
Oh dit is oh zo waar ...
kiliandj @BramSchottey12 oktober 2024 10:15
Bedankt voor de toelichting,
Kan me inbeelden dat het heel moeilijk moet zijn, om je creatie zo te zien ondergaan op die manier.

Ik zal jullie sowieso altijd herrineren als een winkel die hum spul kende, geloofde in eerlijke service, en meestal alleen maar kwaliteits merken verkocht.
Je kwam er vrijwel nooit met rommel of slechte ervaringen buiten.

Ik herriner me nog dat enkele maanden na aankoop mijn gtx960 al de geest gaf.
Naar de winkel gereden met de rekening, binnen de 5 minuten terug buiten gereden met een andere (die nog steeds werkt)... probeer dat maar eens met een amazon of mediamarkt.

[Reactie gewijzigd door kiliandj op 12 oktober 2024 10:16]

Cyberpuppy @BramSchottey12 oktober 2024 10:15
Klinkt heel triest allemaal. Veel succes verder.
Super_Phoenix @BramSchottey12 oktober 2024 12:31
Normaal reageer ik nooit op tweakers, ik ben een persoon die het elke dag leest maar nooit reageer maar voor Tones wil ik wel een uitzondering maken.

Jaren ben ik klant geweest bij jullie in Mechelen. Als ik mij niet vergis van de tijd dat jullie nog op de Brusselsesteenweg zaten in Mechelen en daarna naast de Mercedes garage. Helaas ben ik zelf ook minder beginnen gaan omdat het prijs verschil tussen winkels zoals Alternate/Coolbue wel opmerkelijk was. En als computer enthousiast wist ik perfect wat ik wou en ging ik voor de goedkoopste prijs.

Tones was wel altijd de winkel bij uitstek naar waar ik mensen zonder kennis naar toe stuurde. Zoals hier al zoveel vermeld omdat het personeel het echt wel goed voorhad en goede raad kon geven. Het soort winkel waar ik het gevoel had dat wat ze aanbevolen ook echt wel de beste keuze was.

Toch een klein stukje Mechelse trots die weg gaat.
Nilex @BramSchottey12 oktober 2024 15:53
Altijd een blije klant geweest bij tones, pas sinds de verhuis naar de eerste winkelketen over de kerk. Altijd goed advies, service en medewerkers die graag hun werk deden.

Bedankt voor je bericht hier. Sterkte en succes. Je mag wel fier zijn met de naam die Tones altijd heeft gehad hoor!

Doorheen de jaren natuurlijk wel meer en meer concurrentie, forcom (intussen ook al niet meer..) alternate. Coolblue, Webshops..
Ik zag het doorheen de jaren wel sterven. Wss met de datums dat je aangeeft. Het laatste wat ik er heb gekocht was een 2080ti denk ik, die doet het nog altijd trouwens.

Krëfel, ik heb er kort gewerkt. Blij dat ik er weg ben en ik kom er nooit meer. Mensen hebben daar geen respect, kennis en goesting om te werken.

Nog wel een vraag.
Er was toch nog een andere eigenaar Manu?
Hoe zit dit juist?
alexke1988 @Nilex12 oktober 2024 21:55
Manu was geen eigenaar, maar was de manager van Tones.
Nilex @alexke198813 oktober 2024 01:59
Fair enough, thanks ;)
beerendlauwers @BramSchottey12 oktober 2024 10:56
Ik heb alleen maar goede herinneringen aan de dienstverlening van Tones, uit de jaren 2008-2010 :)
tombruneel @BramSchottey12 oktober 2024 13:40
Hey Bram!

Ik heb altijd graag bij jullie gekocht en heb enkel goeie service ervaren de keren dat ik jullie nodig had !

Heel fijne herinneringen aan de winkel in Mechelen en later in Latem met Gino en ... Zijn naam ontglipt me 😅

Elke destijds op de klanten 'relaties' was ook altijd een toppertje !


Ik ga jullie missen
BramSchottey @tombruneel13 oktober 2024 09:33
Pieter.
Gipsy King @BramSchottey12 oktober 2024 15:17
Dag Bram,

Ik kan wat je schrijft bevestigen, heb jaren lang met Tones en jou goed samen gewerkt , het laatste jaar is veranderd in een drama.

Sterkte toegewenst !

Groeten , D.C. (jpf)
Bert Gent @BramSchottey12 oktober 2024 15:32
Ik ging graag naar Sint Martens Latem bij jullie. Ik hoorde ook van de reeks inbraken en toen waren jullie daar weg.
Zijn daar ooit de dader(s) van gevonden?
Mystery-X @BramSchottey12 oktober 2024 16:21
Mijn eerste ervaring met Tones was op aanraden van een collega. We gingen toen naar Mechelen aan de kerk. Toen er de winkel kwam in Sint-Martens-Latem ging ik altijd naar daar, altijd goede service gekregen en met een glimlach geholpen geweest. Ik had geen enkel probleem om extra te betalen voor zo'n service. Spijtig genoeg gebeurde de overname door Krefel en ging de winkel in Sint-Martens-Latem dicht. Sindsdien heb ik ook geen moeite meer gedaan om bij tones fysiek te gaan shoppen buiten de af en toe online bestelling. Echt spijtig dat dit nu het einde is van Tones (RIP).

[Reactie gewijzigd door Mystery-X op 12 oktober 2024 16:48]

BaBy-G @BramSchottey12 oktober 2024 18:56
Wellicht een wat brutale/persoonlijke vraag, maar wat was de reden om in 2021 je kind te verlaten?
BramSchottey @BaBy-G13 oktober 2024 09:35
Dat was niet mijn keuze. “Ze” dachten dat ze het beter konden zonder mij.
strobot @BramSchottey12 oktober 2024 19:30
Ik herinner mij een zalige website, ergens de jaren 90 nog, als ik mij niet vergis. Waar je kon onderdelen kiezen en zo een pc puzzelen. Was mijn 1e pc… merci!
Maverick_aios @BramSchottey12 oktober 2024 19:56
Je bent niet alleen, tot eind 2022 had ik de leiding van een online/ retail it shop met een minimale groei van minstens 15% per jaar. Toen de nieuwe eigenaar de touwtjes in handen nam liep het ook sterk bergaf. Ze denken iemand te kunnen opleiden, maar in de praktijk lukt dat niet.. net zoals het niet lukt op de aankoop volledige te laten voorspellen op basis van cijfers.
Je moet die markt kennen en fanatiek opvolgen met de juiste contanten binnen de sector.
Enkel jammer dat er geen goede BE winkels meer zijn aan correcte prijzen en we nu voor alles naar Nederland moeten.
Alvast veel succes!
Groetjes een ex conculega!
sid3windr @BramSchottey12 oktober 2024 21:16
Hey Bram,

Hier ook nog een van de klanten die bij jou in de living in Mechelen heeft gestaan (en daarna boven in het kantoor) ... Heel veel goede herinneringen, aan het testen van de eerste site van VisionR, de Tones dumpdagen in HodB waar jolig vanalles vanaf het dak gesmeten werd.. Ik herinner me niet zoveel volk maar Mario stond indertijd altijd paraat. Al was parking vinden in Mechelen niet altijd evident...

Mijn steam account is onlosmakelijk verbonden met de dag dat ik bij jullie een gratis code voor Dirt Rally kreeg ;-)

Veel succes, en wie weet komt total network solutions nog ooit terug... ;o
GigaTexel_BE @BramSchottey13 oktober 2024 13:18
Als jonge tweaker heb ik met m’n ma ooit eens het halve land door gereden naar jullie toen enige winkel. Nergens anders was er een moederbord te krijgen waar 2x een AMD MP in paste :-)
thomas.croonen @BramSchottey13 oktober 2024 22:25
Hoi Bram, als een van de klanten uit de beginperiode heb ik veel geld gespendeerd bij jullie, jullie zien groeien tot een topbedrijf en ook heel vaak mensen doorgestuurd omdat ik wist dat ze goed geholpen zouden worden.

Het is jammer om dit verhaal zo te zien eindigen, al snap ik dat een fysieke winkel vandaag de dag heel duur geworden is.

Veel sterkte! En wie weet ooit tot in een Tones 2.0?
Diaz09 @BramSchottey14 oktober 2024 15:05
Hey Bram,
Jammer dit alles te lezen. In 2001 heb ik nog D-Link materiaal bij je thuis geleverd (achter de zetel :P ) toen je eerste winkel nog niet bestond. De opening van je eerste winkel was echt een mijlpaal met de zelf gemaakte meubels. De tijd van Epische Lan parties etc....
Veel succes nog in wat komen zal in de toekomst.
wsmets @BramSchottey14 oktober 2024 17:10
Heel spijtig dit te moeten lezen ... ik was jarenlang klant; zelfs nog uit de tijd van het kleine winkeltje in Mechelen; waar je steeds lang moest wachten, maar was het wachten meer dan waard omdat alle klanten steeds het beste advies kregen van werknemers met kennis.
Nadien nog vele jaren een trouwe klant geweest in Heist-op-den-Berg en steeds tevreden geweest.
De enige winkel/keten binnen mijn ervaring waar je ook met complexere problemen geholpen werd.

Dank je voor de jaren goede service.
Blokker_1999
@kiliandj11 oktober 2024 19:47
Niet alleen een filiaal in de buurt, maar ook 1 waar je menselijk werd behandeld en men je gewoon kende, je was een klant, geen nummer. Telkens ik iets nodig had reed ik naar hun filiaal in Herentals waar ik gewoon vertelde wat ik nodig had en niet eens mijn naam moest opgeven om het op mijn account te krijgen. Nieuw product werkt bij mij thuis niet? Direct daat even testen of het bij hen wel werkt. Allemaal geen probleem.

Ik ken ze al van toen ze nog in Mechelen op de Brusselsesteenweg zaten in de buurt van de kerk, in de zaal ernaast hebben ze zelfs een LAN party georganiseerd. Dat waren de goede tijden. De verhuis naar Heist en de nieuwe locatie in Mechelen waren leuk, de latere uitbreidingen vermoedelijk noodzakelijk, en de gedeeltelijke verkoop aan Krefel mogelijks zelfs onvermijdelijk.

Maar zoals altijd, je herinnert je de leuke dingen, zoals het al lang ter ziele gegane forum of hun "we maken er net geen verlies op" dumpdagen. Iemand vroeg op het forum eens of ze op vrijdag dicht zouden zijn daar donderdag een feestdag was. Beetje vreemde vraag want zaterdag zijn ze ook gewoon open. Maar iemand kwan toen met een leuke oneliner af die ze nog jarenlang gebruikt hebben telkens een feestdag juist viel: wij bouwen computers, geen bruggen.
alexke1988 @Blokker_199913 oktober 2024 07:52
Ik denk dat ik je ben tegengekomen op de Lan toen ( ik was nog maar een snotaap van 12-13 toen)

Kende je toen van het forum. En dat forum had hoogdagen met Jada en als ik mij niet vergis een Rudy die ongelooflijk veel wist over waterkoeling toen.

Ben je toevallig ook ooit op Fatlan geweest in Lommel ?
Damic @kiliandj11 oktober 2024 20:06
Tja ik heb Tones gekent tezamen met Wallebie computers in Mechelen en die hadden toen heel competitieve prijzen. Maarja de wereld veranderd en mensen kopen meer en meer online en dan valt Tones in de meeste gevallen al af omdat ze duurder zijn. Ja ik ben eens naar Alternate Aartselaar gereden omdat de hd's per stuk met brandstof in goedkoper waren dan bij Tones :( en ik woon in Mechelen niet ver van Tones.
lodew @Damic13 oktober 2024 12:34
Tones had een laagste prijs garantie. Als je dat kon aantonen, kreeg je dat aan dezelfde prijs. Heb ik meer dan eens in heist-op-den-berg gedaan. Waar is de tijd van de tones dag, dat het volk daar in Rijen stond aan te schuiven?! Mooie tijden. (Spreek nu uit het begin van het c2d tijdperk). In de living bij iemand kopen heb ik alleen gekend bij Wim van Loveno in Leuven.
William_H @kiliandj11 oktober 2024 21:00
Oftewel, er was sprake van een "sterfhuisconstructie".
Finniemc @kiliandj12 oktober 2024 11:10
Ik ging regelmatig, vanuit Limburg, naar Herentals. Niet voor de prijzen maar wel voor de klantvriendelijkheid en deskundigheid.
oclog 11 oktober 2024 19:31
Tones medewerker hier. Met het weinige aantal medewerkers die er nog overbleven hebben we de boel draaiende proberen te houden, maar helaas werd er van bovenaf beslist om de deuren te sluiten. We zagen het zelf natuurlijk al even op ons afkomen, maar toch doet het pijn.
Blokker_1999
@oclog11 oktober 2024 19:48
Ik wens je veel succes met je volgende uitdaging.
oclog @Blokker_199911 oktober 2024 19:55
Locked in already ;) Thanks!
Pharos1985 11 oktober 2024 18:03
Ooit Bram dacht ik noemde hij, weten starten vanuit zijn huis in Mechelen...
Nostalgie
Magnum1982 @Pharos198511 oktober 2024 18:26
Ik ook, in dat kleine straatje aan de brusselsesteenweg! En daarna jàren klant geweest in de kleine winkel in Mechelen - daar vlakbij. Heb er zelf een klein fortuin gespendeerd, en ik denk dat zij in die periode ook gouden zaken deden. Ze hadden toen een top-reputatie - dat was waar je moest zijn voor je hardware.

In de periode dat die kleine winkel verhuisde, en het user-forum daar afgesloten werd, ben ik wel afgehaakt.

Andere tijden toch wel :)

Ik kan me eigenlijk niet meteen nog een andere winkel met fysieke aanwezigheid in de regio voor de geest halen. Alternate in Aartselaar dan maar zeker?

[Reactie gewijzigd door Magnum1982 op 11 oktober 2024 18:33]

nzall @Magnum198211 oktober 2024 23:04
Alternate is voor zover ik weet de enige winkel die nog over is. Daar hebben ze wel goede service, maar hun prijzen zijn jammer genoeg niet altijd even competitief. In die mate zelfs dat die paar keer dat een onderdeel echt het goedkoopste was daar altijd verwondering opwekte op de Tweakers discord.
PhanToM__ @nzall12 oktober 2024 10:36
Naar mijn mening is Alternate (in België) zeer competitief. Zeker als je vergelijkt met wat ze in stock hebben.

Ik koop bij Alternate sinds het onstaan van hun filaal in Aartselaar, dat gepaard ging met de faillesement van Forcom.

Forcom was de werkelijke prijskraker en Tones was altijd de duurdere. Persoonlijk heb ik minder goede ervaring met Tones, en hun prijzen waren altijd aan de hogere kant.

Kortom; als ik iets dringend nodig heb, passeer ik via Alternate, als ik een dag kan wachten, bestel ik bij Megekko ;) Megekko blijft in mijn ogen nummer 1.
nzall @PhanToM__12 oktober 2024 13:56
Alternate in België is vooral duurder wat betreft grafische kaarten. Zij zijn doorgaans rond 10% duurder dan de concurrentie, zelfs als het gaat over hetzelfde model.
PhanToM__ @nzall12 oktober 2024 14:57
Over welke concurrentie heb je het, in België?
nzall @PhanToM__12 oktober 2024 15:16
Ik heb het over de winkels die leveren in België, ook de Nederlandse webwinkels. Ik begrijp dat niet iedereen bereid is om in een webwinkel te kopen, zeker een buitenlandse, maar Megekko en Azerty zijn doorgaans een stuk goedkoper dan Alternate.
-Vasa- @nzall14 oktober 2024 08:32
Voor zaken waarvan ik weet dat ze niet kapot kunnen tijdens transport ben ik met je akkoord, maar ik heb al pakketten geleverd gekregen (via elke koeriersdienst) waar duidelijk op de doos staat dat het breekbaar is en men dan nog een doos aflevert die half kapot is. Een tablet screencover waarvan de doos in twee toekomt is echt wel al te veel gebeurt.

En met de trend om tegenwoordig de originele verpakking met een label op te versturen, ben ik inderdaad dus één van die mensen die niet iets van meer dan 1000 laat opsturen in de hoop dat het EN zonder schade toekomt EN niet gestolen wordt. Al heb ik dat vlak misschien een beetje geluk dat Aartselaar ook niet zo ver rijden is (zolang je het niet tijdens de spits doet).
Fredi @PhanToM__13 oktober 2024 03:27
Ja prijzen van Tones waren altijd veel te hoog en ook weinig aanbod. Logisch dus dat ze ermee stoppen. Hebben het aan zichzelf te danken.
Waarez @Magnum198211 oktober 2024 18:37
Zelfde. Topwinkel met fantastische service.
Blokker_1999
@Magnum198211 oktober 2024 19:50
Ik ben afgehaakt toen hun filiaal in Herentals sloot, sindsdien rij ik, als ik iets nodig heb, ook naar Aartselaar. Al is dat ook een heel eind rijden en altijd maar de vraag hoe lang je nu weer gaat mogen aanschuiven. Soms gaat het snel, maar heb er ooit eens meer dan een half uur staan wachten gewoon om af te halen.
gatlarf @Pharos198511 oktober 2024 18:18
Yep, was inderdaad Bram maar die is er al een aantal jaren uit.
alexke1988 @gatlarf12 oktober 2024 21:47
Het moment dat Manu en het forum weg waren ging het snel bergaf met Tones.
Ook hadden ze totaal geen marge.

Heb al de Tones Lan Parties meegemaakt als puber en dat was legendarisch.
gatlarf @alexke198813 oktober 2024 00:02
Lage marges was een beetje een ziekte bij pc-winkels. Daar stond tegenover dat Bram zeer goed wist te onderhandelen en in bulk inkocht bij bijvoorbeeld Ingram Micro. Zodoende kon hij zijn prijzen laag houden. Die dynamiek is er na het vertrek van Bram mijns inziens er een beetje uitgegaan.

De lan-parties heb ik jammer genoeg nooit meegemaakt. :'(
lodew @gatlarf13 oktober 2024 12:38
Het grote probleem met groothandels is dat ze vooral grote kortingen geven op hoge omzet. Ik ben 2j zelfstandige in bijberoep geweest een 10-tal jaren geleden en kocht ook ik bij ingram. Voor veel zaken waaronder videokaarten was de verkoopprijs van tones vaak lager dan mijn inkoop excl btw. Dus voor kleine spelers is het zeer lastig.

[Reactie gewijzigd door lodew op 13 oktober 2024 12:38]

Monnensmarc @Pharos198511 oktober 2024 23:42
Oh ja weet ik ook nog, de monitoren stonden opgestapeld in zijn gang; scherpe prijzen toen en prima service. Maar dat is al heel lang geleden
Coolstart 11 oktober 2024 18:21
Zaken zoals de price watch zetten veel druk op kleinere spelers. Het dwingt de markt immers naar schaalvoordelen. Geen idee wat het wil zeggen wat service betreft. Bij Tones kwamen veel mensen met hun computer langs. Mogelijk verdienden ze er niet zoveel aan.
Andros @Coolstart11 oktober 2024 19:20
Ik blijf het ergens wel grappig vinden dat kleine zaken en stenen winkels geassocieerd worden met "service". Tegenwoordig kun je je als consument beter online inlezen dan welke verkoper dan ook, zijn online winkels dag en nacht open, goedkoper door het schaalvoordeel en retouren zijn wettelijk uitstekend geregeld. Voor dit soort zaken heb je geen menselijke "service" meer nodig, pc's bouwen wordt alleen nog maar gedaan door de hobbyist dus dat computerwinkels het moeilijk krijgen is niet meer dan logisch.

Het enige dat je nog onder service in elektronica zou kunnen bieden is bezorgen en plaatsen van grotere zaken als witgoed en tv's. Ook het netjes ophangen met een beugel en wegwerken van kabels is doorgaans werk dat winkels nog doen, niet iedereen is daar even handig in. Maar verder? De groep ouderen die niet snappen hoe een Google account op hun tv werkt wordt ook kleiner en kleiner. En aangezien mensen tegenwoordig met een grote mond in de winkel staan te brullen "artikel X is online prijs Y dus ik betaal geen cent meer" zie ik eigenlijk geen reden nog om als stenen winkel nog overeind te blijven. Of het moet het hogere segment zijn a la B&O, Loewe etc...
Coolstart @Andros11 oktober 2024 19:53
Ik blijf het ergens wel grappig vinden dat kleine zaken en stenen winkels geassocieerd worden met "service". Tegenwoordig kun je je als consument beter online inlezen dan welke verkoper dan ook, zijn online winkels dag en nacht open, goedkoper door het schaalvoordeel en retouren zijn wettelijk uitstekend geregeld.
Tones was ook een online speler en had net zoals zoveel online spelers ook een vestiging waar je kon langsrijden.

Coolblue heeft ook fysieke winkels met een service/afhaal punt btw.

[Reactie gewijzigd door Coolstart op 11 oktober 2024 19:54]

keejoz @Coolstart11 oktober 2024 22:00
En Coolblue heeft met voorsprong Dé beste service, ook in die fysieke winkels. Je wordt er begroet, krijgt een drankje aangeboden, je wordt meteen naar de juiste afdeling/medewerker doorverwezen. Er is een aparte rij voor afhaling en service. Er zijn zitbanken en stoelen om neer te zitten. Echt underrated dat. Het personeel heeft kennis van zaken, en het zou me niet verwonderen als het ook Tweakers waren. Ik heb onlangs een gesprek gehad tijdens het wachten met een medewerker over onze proxmox homelabs.

De levering gebeurt per fiets, je krijgt 15min ervoor een SMSje dat hij op weg is. Tenslotte belt hij aan en wacht hij tot je opent, en anders belt hij je op om te vragen waar hij het mag achterlaten. Waar heb je dat nog meegemaakt?

Ik kreeg eind september plots een volledige samenvatting van het kwartaal / Q3 voor mijn boekhouding, zomaar! Omdat het gemakkelijk is zeggen ze.

Ik koop alles bij Coolblue. Het enige minpuntje is dat ze weigeren QWERTY te leveren. Ook niet op bestelling. En als Belg kan je geen bestellingen plaatsen bij Coolblue NL. Zeer vervelend.

[Reactie gewijzigd door keejoz op 11 oktober 2024 22:02]

PhanToM__ @keejoz12 oktober 2024 10:42
Coolblue staat inderdaad wel ver boven iedereen met hun service. Als je daar vaak genoeg je aankopen doet, dan gaat je dat enkel en alleen maar meer apprecieren.

Echter een ruim aanbod, fysieke winkels en zo een service kunnen verlenen, vereist wel een serieuze kapitaal en dat merk je vaak wel door hun prijzen...

Maar psychologisch gezien is het wel interessant, want ondanks de hogere prijzen, betrap ik me altijd weer om daar bepaalde spullen te kopen.
JDx @Coolstart11 oktober 2024 18:30
Ken ze alleen van gputracker en daar waren ze nooit de goedkoopste, zal wellicht komen door de extra service, maar inderdaad als mensen puur op prijs zoekt kom je nooit meer uit bij zoiets.
Sjah 11 oktober 2024 18:24
Goh, hier in de Noordelijke Nederlanden is Mycom al jaar of 10 weg, toch..?
Tirinium @Sjah11 oktober 2024 18:42
Er zijn nog wel zaken met fysieke winkels, maar niet veel in Nederland, Informatique, Alternate en Paradigit zijn er volgens mij nog steeds, maar wel met minder winkels dan voorheen.
Sjah @Tirinium11 oktober 2024 18:49
Beetje verbaasd dat je Informatique noemt, vziw is dat 1 zaak in Berkel en Rodenrijs, die al dik 20 jaar bekend is via hun internetverzending. Maar als winkel in het straatbeeld heb ik ze nooit gekend... Alternate ook niet. Paradigit wel btw.
Tirinium @Sjah11 oktober 2024 18:58
Ze hadden eerder ok een winkel in Steenbergen brabant, Aternate, was meer euopees en had / heeft in meerdere landen vestigingen. Paradigit heeft nu geloof ik nog 3 winkels, Alle echte ketens zijn denk ik wel weg nu.

Denk aan namen als: MyCom, iCentre, Dixons en Dynabyte

[Reactie gewijzigd door Tirinium op 11 oktober 2024 18:59]

Noord27 @Tirinium11 oktober 2024 19:38
Escom
CPV @Noord2711 oktober 2024 19:55
Vobis
sus @Tirinium11 oktober 2024 20:37
Die 4 zijn dan ook in 1 keer gesloten met het faillissment van BAS Groep. Dik 150 winkels in 1 klap foetsie
Tao-lee @sus12 oktober 2024 13:30
Dat had ik niet meegekregen dat de BAS groep er niet meer is. Vroeger toen ik mijn bedrijf had, veel inkopen gedaan maar op het laatst voor mij was het voordeliger om naar de dixons te rijden en met zelfde artikel nummer als bij BAS een pc ophalen of onderdelen ophalen.
Anonyymm @Sjah14 oktober 2024 12:59
Alternate en Informatique ken ik ook niet in het straatbeeld als in een winkel in een centrum, maar je kan op het adres waar ze zitten wel op bezoek. Beide aardig grote winkels.
De_Jee 11 oktober 2024 18:01
Ooit een top winkel geweest! Spijtig deze zien te verdwijnen maar met Krefel erbij ging het nog meer achteruit!
kodak
@De_Jee11 oktober 2024 18:59
Zoals ik het lees had Tones juist gekozen zich in meerdere filialen van Krefel te vestigen, niet dat Krefel er bij Tones bij kwam.
Blokker_1999
@kodak11 oktober 2024 19:52
Klopt, je kreeg dan een balie in verschillende Krefel winkels. Maar dat was op zich niet echt een verbetering. In de Tones winkel had je mensen die degelijke kennis hadden van computers en onderdelen. Dat kan je niet verwachten van verkopers die ook TVs, koelkasten, wasmachines en strijkijzers moeten verkopen.
Hardfreak 11 oktober 2024 18:40
Heel jammer, als tiener heb ik daar wel wat gekocht en ik bracht uren door op hun forum. Daarna ging ik meer bij 4com omdat die dichterbij zaten.

Onlangs nog eens gaan kijken op hun site en die is gewoon een fork van de Krefel site. De prijzen waren om van te wenen. Toen ze klein waren waren de prijzen klein, kan je je afvragen of groeien altijd beter is of niet.
iqcgubon @Hardfreak11 oktober 2024 18:47
Zag je met Forcom indertijd ook. Mini winkeltje met heel scherpe prijzen waar er op elk uur van de dag rijen tot buiten waren. Groeien, groeien, en dan kapot. Heel jammer.
junkchaser @iqcgubon11 oktober 2024 22:48
Je kan Forcom moeilijk vergelijken met Tones, dat waren hele andere tijden voor de retail. De huidige globalisatie heeft meer dan ooit de nationale retailers in zijn wurggreep en dat gaat alleen maar nadelen opleveren voor de consument. Wie denkt uiteindelijk als alle kleinere spelers hun lootje leggen, de laagste prijzen te betalen, heeft het fout.
Hardfreak @junkchaser16 oktober 2024 08:24
Wat Tones en Forcom wél hadden was dat ze in het begin absoluut niks gaven om het uiterlijk.
Geen fancy etallages, geen fancy verlichting, nope ... Eerste keer dat ik bij Tones binnenkwam stonden die mannen met een kerstmuts achter een houten plank op een paar schragen.

Reclame, een mooie winkel ... je betaalt er allemaal voor. Net zoals de witte merken in de winkel, dat is exact hetzelfde product als de duurdere producten, maar daar betaal je de reclame en design tax voor.
FrostyHound 11 oktober 2024 18:49
Ik ging van kinds-af-aan naar de Tones in Heist-op-den-Berg, klein winkeltje maar waren destijds erg leuke medewerkers.

De laatste 5 jaar heb ik bijna nooit iemand op de parking gezien daar, en ik passeer er elke dag.

M'n persoonlijk probleem met deze winkel was het volgende:
-Niet veel keuze in PC onderdelen, hooguit enkele populaire moederborden of ramstickjes.

-Geen manier om snel even iets aan te schaffen.
Iedere keer dat ik snel een USB stickje nodig had, stond er een oudere persoon voor je die honderden vragen stelden. Geregeld stond je er 15 minuten te wachten voor je aan de beurt was.
Meestal maar 1 verkoper achter de grote toog.

Ik zal ze missen!
Blokker_1999
@FrostyHound11 oktober 2024 19:58
Heist is nooit een klein winkeltje geweest. Toegegeven, het was geen supermarkt. Maar hen die de winkel in het centrum van Mechelen nog gekend hebben, die weten wat klein is 😆. Dat was in essentie de woonkamer van een huis. Neem dus je woonkamer, plaats er 4 bureaus tegen elkaar en een wachtbankje tegen het raam. Tegen de muren links en rechts monteer je schapjes. Die achter de bureaus, waar het verkoopspersoneel zit zet je alle dure stukken zoals videokaarten, CPUs, ... . Aan de kant waar je als consument komt had je o.a. kasten op de grond staan geloof ik. De eerste 3 bureaus waren bedoeld voor verkopen af te handellen, de laatste, het verste van de ingang, werd gebruikt voor even de grote dozen op te zetten of materiaal uit te wisselen met de volgende kamer die dienst deed als werkplaats en magazijn geloof ik.

Man, is dat lang geleden.

En toen werd alles heringericht en stonden we daar op een avond met een man of 20 binnen voor de uitverkoop, want alles moest weg, inclusief meubilair. Heb hier nog ergens een PC staan die ik toen gekocht had, was hun oude test PC met een eerste generatie i7 erin.
Damic @Blokker_199911 oktober 2024 20:09
Yes toen met de Tones Dump dagen 2u aanschuiven voor wat hardware, gelukkig was het goed weer. De laatste dump dag dat ik Mechelen was geweest duurde het uitzoeken langer dan dat ik moest "aanschuiven".
Lednov @FrostyHound12 oktober 2024 08:56
Ik moest laatst een simpel toetsenbord hebben. Er zijn bij mij in de stad twee fysieke zaken. En bij beide exact wat je beschrijft. Dat toetsenbord hadden ze wel, alleen als ik er toch ben, even kijken wat ze nog meer hebben. En dat is niet veel soeps. GPUs die van de vorige vorige generatie waren en dan nog niet eens een goede serie. Een beetje zoals die LTT video waarin ze de hele shop opkopen. Stok en stokoude tech die niemand ooit meer gebruikt. Het was niet zo overdreven zoals in die video. maar echt up-to-date zijn ze ook weer niet.
En inderdaad, altijd de oudere persoon die met vragen komt. Ik neem aan dat ze het daar nog van (net aan) moeten hebben.
Want ik weet nu, een volgende keer dat ik ff wat snel nodig heb, kan ik beter een dag wachten. Want uiteindelijk komt het daar toch op neer.
kondamin 11 oktober 2024 18:07
Jammer, maar het was toch al gedaan.

Ik denk dat dit de laatste was, nu behoort de Vlaamse computer hardware specialist in het zelfde rijtje als de videotheek en de platenzaak.
Hansie9999 @kondamin11 oktober 2024 18:28
Wij doen nochtans nog dapper door hoor :)

Wij waren trouwens de eerste videotheek in België :)
(videotheek zelf doen we wel niet meer , dat is inderdaad dood)

voor moment 2de generatie electrozaak met computer afdeling, maar deze generatie zal inderdaad wel de laatste zijn denk ik.
MadMarky @kondamin11 oktober 2024 18:15
Het zal je wellicht verbazen hoeveel platenzaken er nog zijn, zeker met de huidige opleving van vinyl.
Frame164 @MadMarky11 oktober 2024 18:38
Inderdaad. Bij ons in de stad (iets meer dan 100000 inwoners) zijn al 3 behoorlijke platenzaken.
CriticalHit_NL 11 oktober 2024 18:54
Dat is dan denk ik ook een einde van een tijdperk, ben dan wel geen belg maar ik kan me nog geregeld herinneren dat Hardware.Info van deze winkel hardware kreeg zoals videokaarten om reviews mee te doen als ik het me goed herinner.
Totoro88 @CriticalHit_NL11 oktober 2024 19:09
RIP HWI ;(

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