Belgische computerwinkel Tones stopt begin december

De Belgische computerwinkel Tones stopt zijn activiteiten. De fysieke filialen blijven open tot en met 19 oktober. Klanten kunnen tot begin december terecht op de website. Het bedrijf stopt vanwege een erg competitieve markt en een aanhoudende druk op prijzen.

Tones meldt in een mail aan klanten en op zijn website dat de wettelijke garantie van aangekochte producten vanaf 21 oktober wordt verwerkt door Krëfel. De in consumentenelektronica gespecialiseerde winkelketen nam eind 2017 een meerderheid in Tones.

Tones BV werd opgericht in december 2001. Momenteel zijn er fysieke Tones-winkels in Mechelen en Heist-op-den-Berg, alsook acht shop-in-shops in verschillende Krëfel-vestigingen.