MyCom sluit ook laatste zeven winkels

MyCom heeft ook zijn resterende zeven computerwinkels in Nederland gesloten, nadat eerder dit jaar al zeven filialen de deuren sloten. Via de webwinkel van MyCom zijn ook geen producten meer af te rekenen.

Google meldt dat de resterende MyCom-filialen, zoals die in Amsterdam, permanent gesloten zijn. De site geeft ook geen winkels meer aan waar klanten bestelde producten kunnen afhalen. Producten zijn nog wel in winkelmandjes te plaatsen, maar wie wil afrekenen, krijgt een error. Volgens een bron die bekend is met de situatie, zit al het personeel van het bedrijf thuis.

MyCom is niet bereikbaar voor commentaar over de situatie. Wie het centrale nummer belt, krijgt de melding dat 'dit filiaal helaas gesloten is'. Ook voor klanten kwam de sluiting als een verrassing, getuige bijvoorbeeld een melding van een Twitter-gebruiker die zijn laptop bij de vestiging in Nijmegen ter reparatie had aangeboden. "Nu is de winkel gesloten, ik weet niet hoe de reparateur heet en niemand reageert op mijn mails."

De sluiting betreft de winkels in Amsterdam, Apeldoorn, Breda, Haarlem, Nijmegen, Utrecht en Roermond. Begin januari sloot de keten al de panden in Amstelveen, Arnhem, Den Bosch, Den Helder, Helmond, Leiden en Zeist. Half december begon MyCom nog een kortingsactie met de mededeling het in 2019 'anders te gaan doen' en het winkelconcept te vernieuwen.

In 2015 werd MyCom failliet verklaard. De keten had toen nog 41 winkels. Na een overname bleven er daar 22 van over. Begin 2016 volgde een buy-out door twee MyCom-ondernemers en begin 2018 kwam de keten in handen van een Zweedse investeerder. Door diverse sluitingen in de tussentijd waren er toen nog 14 winkels over.