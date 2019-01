Onderzoeker reconstrueert schermafbeelding van Toad door schaduw te fotograferen

Computerwetenschappers van de Amerikaanse Boston University stellen dat ze een methode hebben ontwikkeld waarmee om de hoek te kijken mogelijk is op basis van wat zichtbaar is in een op een muur geprojecteerde schaduw van een object of subject.

Vivek Goyal en andere onderzoekers van de Universiteit van Boston hebben voor hun methode een nieuw computeralgoritme gemaakt voor het analyseren van foto's. Daarnaast is voor de methode een reguliere, relatief goedkope camera nodig. Het systeem analyseert het licht dat van matte oppervlakken, zoals muren, wordt gereflecteerd. Daarmee is het grofweg mogelijk om 'om de hoek te kijken', of in ieder geval op een grove manier afbeeldingen te reconstrueren die niet direct te zien zijn.

Het gaat bij deze methode specifiek om het analyseren van de beeldinformatie van de penumbra. Dit wordt ook wel de halfschaduw of bijschaduw genoemd en is het deel van een schaduw waarin de achterliggende lichtbron deels kan worden waargenomen. Bij de umbra of kernschaduw is de lichtbron volledig geblokkeerd.

De onderzoekers gebruikten een opstelling in een verduisterde kamer zonder ramen, waarbij ze een monitor verschillende afbeeldingen lieten weergeven, waaronder een eenvoudige tekening van het Nintendo-personage Toad. Door middel van het plaatsen van een stoel tussen het scherm en de muur werd een penumbra gecreëerd. Met een op een statief bevestigde camera werden twintig foto's geschoten met een totale belichtingstijd van drie seconden. Dit beeldmateriaal werd vervolgens door het computeralgoritme geanalyseerd, waarna na een paar minuten een grove reconstructie van de tekening van Toad tevoorschijn kwam.

Vlnr: de plaatjes zoals ze op de monitor waren te zien, de penumbra's daarvan en de gereconstrueerde afbeeldingen

Voor deze methode is het belangrijk dat een deel van het te reconstrueren object geblokkeerd wordt. Daarbij mag geen doorzichtig object worden gebruikt. De schaduwen bevatten informatie voor het computeralgoritme dat de verspreiding van het licht kan analyseren en zodoende kan bepalen hoe de originele scène eruitziet.

Vooralsnog staat de technologie in de kinderschoenen. De gereconstrueerde afbeeldingen zijn nog erg pixelachtig en niet bepaald scherp. Bovendien is de technologie nog niet in staat om veel gedetailleerdere objecten of subjecten te reconstrueren, zoals menselijke gezichten. Goyal zegt dat hij deze methode nog niet heeft geprobeerd voor het reconstrueren van een afbeelding van een persoon die zich om de hoek bevindt, maar volgens hem is er geen reden waarom dat onmogelijk zou zijn. Volgens de onderzoeker is het contrast tussen de penumbra en de omringende omgeving de belangrijkste beperking. De methode is getest in een verduisterde ruimte. Zodra de hoeveelheid licht in de kamer werd vergroot, was de penumbra steeds moeilijker te zien en was het systeem ook minder goed in staat om de reconstructies te maken.

De onderzoeker stelt dat in de toekomst wellicht een hybride methode kan worden gehanteerd waarbij het systeem in staat is de niet-doorzichtige objecten op de voorgrond te lokaliseren en die informatie mee te nemen in de computerreconstructie van de scène. Goyal stelt dat dit onderzoek aantoont dat er heel veel informatie uit penumbra's is te halen, en die zijn overal te vinden. Op basis van de oriëntatie van de schaduwen zou het 's avonds bijvoorbeeld mogelijk kunnen worden om de locaties van alle straatlantaarns te bepalen. Het reconstrueren van Toad is lastiger dan het in kaart brengen van straatlantaarns, zegt Goyal tegen Wired.

Gordon Wetzstein, een elektrotechnisch ingenieur van de Stanford-universiteit die niet bij het onderzoek betrokken was, is bezig met het ontwikkelen van een soortgelijke technologie waarbij lasers worden gebruikt. Hij zegt tegen Wired dat het onderzoek van Goyal kan bijdragen om robots te helpen beter te manoeuvreren en dat zelfrijdende auto's er veiliger van kunnen worden. In de medische sector kan het gebruikt worden voor het detecteren van tumoren of om om botten heen te kijken.

Onder meer Darpa , een Amerikaans defensie-instituut dat nieuwe technologie voor het leger ontwikkeld, heeft dit onderzoek ondersteund. Het gaat hierbij om het Darpa-programma Reveal, waarmee onderzoek wordt gesponsord om afbeeldingen te maken met heel weinig licht. Overheidssurveillance of legertoepassingen zouden dus ook baat kunnen hebben bij het onderzoek van Goyal.

Goyal en de andere onderzoekers hebben hun bevindingen gepubliceerd in een artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, onder de titel Computational periscopy with an ordinary digital camera. Dit onderzoek bouwt voort op een MIT-studie uit 2017, waarin schaduwen werden gebruikt om vast te leggen in welke richting mensen liepen die zich om een hoek bevonden. Bij dat oudere onderzoek konden echter geen duidelijke plaatjes worden gemaakt en speelde kleur nog geen rol.