Onderzoekers maken technologie die via camerabeelden om een hoek kan 'zien'

Computerwetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology hebben een technologie ontwikkelt die via het analyseren van licht- en schaduwinformatie op camerabeelden in staat is om bewegende objecten of subjecten die zich uit het zicht achter een muur om de hoek bevinden, in kaart te brengen.

De technologie werkt via het analyseren van de lichtinformatie op de vloer vlakbij een hoek, bijvoorbeeld bij een gang met een t-splitsing. Als er beelden worden gemaakt van de vloer vlakbij het punt waar je de hoek om moet, kan een computerprogramma veranderingen in het licht op de vloer waarnemen. Alles weerkaatst licht, en door de fluctuaties in de lichtsterkte op de vloer te fotograferen, kan er een idee worden gevormd wat er zich allemaal om de hoek bevindt.

Deze veranderingen in lichtsterkte zijn voor het menselijk oog niet waarneembaar, omdat de fluctuaties plaatsvinden in slechts 0,1 procent van het licht dat wordt gereflecteerd. Door het versterken van de kleuren van de beelden met een computer, kunnen bepaalde gekleurde pixels worden gekoppeld aan bepaalde objecten of subjecten om de hoek. Iemand met een groen shirt, zal groen licht weerkaatsen, of de aanwezige lichtbron wordt geblokkeerd zodat er een donker patroon ontstaat. De bewegingen van mensen die zich om een hoek bevinden, zijn hiermee in kaart te brengen. Het gaat in feite om verschillen in de pixels, waardoor het ook in real-time werkt, zo meldt een van de onderzoekers aan Wired.

De technologie is relatief eenvoudig, werkt ook buiten en in de regen, en werkt met beelden van bijvoorbeeld een Sony A7s-systeemcamera of een iPhone 5s. Er zijn echter nog wel wat beperkingen. Zo moet de camera zich nog op een vast punt bevinden, al proberen de onderzoekers het systeem nu ook werkend te krijgen bij bewegende beelden. Dat zou de technologie bruikbaar kunnen maken voor toepassing bij zelfrijdende auto's. De onderzoekers denken dat dit uiteindelijk al kan werken als de auto nog vrij ver van een hoek verwijderd is. Voor het analyseren en het verwerken van de beeldinformatie is nu nog een laptop nodig, maar de wetenschappers denken dat het systeem ook volledig op een smartphone moet kunnen werken, al is dat nog niet gedaan.

Het onderzoek is gepubliceerd in een paper met de titel Turning Corners into Cameras: Principles and Methods.