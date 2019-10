Onderzoekers laten zelfrijdende auto om hoek 'zien' op basis van schaduwanalyse

Onderzoekers van MIT hebben experimenten uitgevoerd met een zelfrijdende auto die uitgerust is met optische camera's die op basis van een analyse van de opdoemende schaduwen van kruisende voertuigen als het ware om de hoek kunnen kijken en weten dat een voertuig nadert.

Tijdens een test werd het detectiesysteem genaamd ShadowCam geïmplementeerd op een autonoom rijdende auto in een parkeergarage. Daarbij werden de koplampen uitgeschakeld om een nachtelijke verkeerssituatie na te bootsen. De detectiesnelheid van het systeem werd vergeleken met die van een traditioneel lidar -systeem. Volgens de onderzoekers detecteerde de met de ShadowCam uitgeruste auto een andere auto die om om de hoek kwam 0,72 seconden sneller dan bij situaties waarbij het lidar-systeem werd gebruikt. Het ShadowCam-systeem wist ook in 86 procent van de gevallen te classificeren of de kruisende auto een bewegend of stilstaand object was. Daarbij tekenen de onderzoekers wel aan dat ze het systeem specifiek hadden ingesteld op de lichtomstandigheden van de parkeergarage.

De basis van dit systeem is ShadowCam, waarbij computervisiontechnieken worden ingezet om veranderingen in schaduwen op de grond te detecteren en classificeren. Als input worden series van videoframes van een camera gebruikt die op een specifiek gebied wordt gericht, zoals de grond bij een hoek. Veranderingen in de lichtintensiteit worden van afbeelding tot afbeelding gedetecteerd, wat een indicatie kan zijn van een object dat dichterbij komt of juist het tegenovergestelde. Sommige veranderingen zijn niet of nauwelijks met het blote oog waarneembaar, maar ShadowCam kan de verschillende eigenschappen van de schaduw en de veranderingen oppikken en op basis daarvan bepalen of het gaat om een dynamisch bewegend of een stationair object. Bij een bewegend object reageert het systeem door de zelfrijdende auto bijvoorbeeld te laten afremmen.

ShadowCam moest wel eerst worden aangepast voor gebruik op een zelfrijdende auto. Zo werd er gebruikgemaakt van image registration, een techniek die vaak bij computer vision wordt toegepast. Hierbij worden meerdere afbeeldingen als het ware op elkaar gelegd om de variaties tussen de verschillende afbeeldingen te ontdekken. Dit gebeurt onder meer in de medische sector. Daarnaast hebben de onderzoekers gebruikgemaakt van visuele odometrie. Dit wordt vaak voor de navigatie van robots toegepast, zoals bij de Mars-rovers. Hierbij wordt de beweging van een camera in real-time ingeschat door de positie en de geometrie in een serie van afbeeldingen te analyseren. Meer specifiek maakten de onderzoekers gebruik van Direct Sparse Odometry. In essentie worden hierbij de eigenschappen van een omgeving in een 3d-puntenwolk geplaatst, waarna via de computer alleen die eigenschappen in een bepaalde gewenste plek worden geselecteerd, zoals de grond bij een hoek van een straat.

Een robot die hiermee is uitgerust kan zich ook al bewegend richten op het gebied met pixels waar de schaduw zich bevindt, zodat de subtiele afwijkingen tussen de afbeeldingen zichtbaar worden. Vervolgens moet nog wel het signaal worden versterkt. De pixels die mogelijk schaduwen bevatten krijgen een versterking van de kleur om de signaal-ruisverhouding te beperken. Dit maakt extreem zwakke signalen van schaduwveranderingen veel beter te detecteren, aldus de onderzoekers. Als het versterkte signaal een bepaalde drempelwaarde overschrijdt, aan de hand van hoeveel het afwijkt van andere schaduwen in de nabijheid, wordt het als dynamisch geclassificeerd. Aan de hand van de sterkte van het signaal kan het systeem de robot vertellen om af te remmen of te stoppen.

Naast de tests met de zelfrijdende auto is er ook geëxperimenteerd met een autonome rolstoel die in een gebouw door gangen manoeuvreerde. De 'obstakels' waren hier personen die om de hoek kwamen lopen en zodoende het pad van de rolstoel zouden kruisen. Hierbij werd een classificatieprecisie van 70 procent bereikt. Gelet op de beperkingen van de twee scenario's, zoals de lichtomstandigheden in de gebouwen, is het systeem nog beperkt, maar volgens de onderzoekers is het reageren binnen fracties van een seconde heel belangrijk als het gaat om snelbewegende autonoom rijdende auto's. De onderzoekers dromen al van het doorontwikkelingen van het systeem, zodat er uiteindelijk een soort röntgenvisie wordt bereikt, waarbij snelrijdende auto's op straat voortijdig kunnen zien wat er aankomt in bijvoorbeeld zijstraten.

De wetenschappers presenteren volgende week een paper over hun onderzoek op de International Conference on Intelligent Robots and Systems. Hun onderzoek is overigens gesponsord door het Toyota Research Institute.