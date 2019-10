Cat S52-smartphone is valbestendig tot 1,5 meter en kost 499 euro

Bullitt Group heeft onder de licentie van Caterpillar de Cat S52 aangekondigd. Het nieuwe toestel is volgens de fabrikant zijn dunste rugged Android-smartphone tot nu toe. De Cat S52 overleeft volgens de specificaties een val van 1,5 meter hoogte op beton.

De Cat S52 weegt 210 gram, meet 158,1 bij 76,6mm en heeft een dikte van 9,69mm. Volgens de fabrikant gaat het om een stevige smartphone die stof- en waterdicht is met een ip68-certificering. De bedieningsknoppen van de Cat S52 zijn gemaakt van metaal. Verder is het toestel beschermd door een rand van aluminium, een rubberen antisliplaag aan de achterzijde en Gorilla Glass 6. Volgens tests van de fabrikant overleeft het toestel een val op beton van 1,5 meter hoogte. Ook kan de telefoon temperaturen van -30°C tot 65°C doorstaan voor een periode van 24 uur.

Het nieuwste model van Cat Phones wordt aangedreven door een Mediatek Helio P35-soc, een octacore met Cortex-A53-cores op maximaal 2,3GHz. Het toestel heeft 4GB ram en 64GB opslaggeheugen dat uitbreidbaar is via een micro-sd-kaart. De telefoon wordt geleverd met Android 9 en krijgt volgens Cat Phones mettertijd een upgrade naar Android 10.

Het ips-scherm van 5,65" heeft een resolutie van 1440x720 pixels en een beeldverhouding van 18:9. De fabrikant claimt dat het scherm ook bediend kan worden met natte vingers of met handschoenen aan. De telefoon heeft verder een 12-megapixelcamera met een f/1.8-lens en een pixelgrootte van 1,4µm, en een selfiecamera van 8 megapixel. De accucapaciteit bedraagt 3100mAh en er is ondersteuning voor snelladen via usb-c. Het toestel is vanaf 12 november verkrijgbaar voor 499 euro.