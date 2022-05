Archos brengt stootvaste 5G-telefoon met 8000mAh-accu uit voor 649 euro

Archos heeft de X67 5G aangekondigd, de eerste stootvaste 5G-telefoon van het merk. De telefoon heeft een 8000mAh-accu, kan 30 minuten onder water functioneren en is volgens de fabrikant bestand tegen stof, zand, hoge druk en schokken.

De ruggedized telefoon heeft een IP68/69K-certificering voor stof- en waterdichtheid en kan dan ook 30 minuten onder water functioneren op anderhalve meter diepte. De maker zegt dat de telefoon daarmee geschikt is voor onderwaterfotografie. Het scherm is van Gorillaglas 5, moet vallen van 1,2 meter hoogte kunnen overleven en is krasvast.

De Archos X67 5G heeft een 6,7"-scherm met een resolutie van 2400x1080 pixels. Aan de achterkant van de smartphone zitten vier camera's. De primaire camera heeft een resolutie van 48 megapixel en f/1.79-lens van Sony. Er is daarnaast een 13-megapixelcamera met ultrawideangle-lens met een kijkhoek van 124 graden, een 2-megapixelcamera met macrolens en een 2-megapixelcamera met dieptelens. De camera schiet gestabiliseerde video’s op 4k-resolutie met 30fps.

De stootvaste telefoon heeft een accu met de aanzienlijke capaciteit van 8000mAh. Volgens Archos gaat de telefoon met deze accu twee tot drie dagen mee zonder opladen. De telefoon komt met een 18W-snellader.

Binnenin de X67 5G is daarnaast een MediaTek Dimensity 800-soc te vinden met vier Cortex A76-cores op 2GHz en vier Cortex A55-cores op 2GHz, gekoppeld met 8GB Lpddr4x-geheugen en 128GB UFS 2.1-opslag. Ook zit er een een ARM NATT MC4-gpu in. De X67 5G komt met twee nanosimslots, beide geschikt voor 5G. De telefoon draait stock Android 10.

Om de X67 5G zit een flinke behuizing van 178x83,4 millimeter met een dikte van 17,6 millimeter. De telefoon weegt 380 gram. Archos brengt de smartphone op de markt in samenwerking met dochteronderneming Logic Instrument, dat meer stootvaste mobiele apparaten maakt. De telefoon zal in Nederland 649 euro kosten inclusief btw en is vanaf deze maand te verkrijgen in de webshop van Archos en bij verschillende retailers in Nederland.