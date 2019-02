Archos-smartphone heeft scherm met inkeping in de rechter bovenhoek

Archos heeft een smartphone aangekondigd met een inkeping in het scherm in de rechter bovenhoek. Vrijwel alle inkepingen in smartphones tot nu toe zijn gecentreerd. In totaal laat Archos vier nieuwe smartphones zien.

De Archos Oxygen 68XL heeft een 6,85"-lcd met een inkeping voor de frontcamera in de bovenhoek. Het scherm heeft een resolutie van 1352x640 pixels. De andere twee nieuwe Archos-smartphones hebben kleinere schermen met inkepingen, maar die zitten gecentreerd. De 68XL heeft ook als enige een MediaTek-soc, de andere hebben een soc van het eveneens Chinese Unisoc.

Het duurste model van de Franse fabrikant is de Diamond. Die heeft een 6,39"-oledscherm zonder inkeping. De frontcamera kan uit de behuizing schuiven. De soc is een Helio P70 van MediaTek. Archos laat de telefoons volgende week voor het eerst zien op telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona.