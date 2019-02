Samsung Galaxy S10+

Zoals 2017 een bijzonder jaar was voor Apple, is het dat nu voor Samsung. Het is tien jaar geleden dat de eerste Galaxy-telefoon uitkwam. Aangezien Samsung dit zelf aanstipt, moeten de S10-telefoons volgens de fabrikant zelf bijzonder zijn. Een dag voor de aankondiging konden we op het Nederlandse hoofdkantoor van Samsung alvast een eerste indruk vormen of dat daadwerkelijk zo is.

In elk geval is het interessant dat het bedrijf vindt dat er ruimte is ontstaan voor een derde high-end variant in de S-serie. Dat toestel is de S10e, die niet geheel verrassend onder de S10 en S10+ komt te staan. Het is vergelijkbaar met wat Apple heeft gedaan met de iPhone XR, die een aantal luxe features mist, maar bijvoorbeeld wel gewoon dezelfde snelle soc heeft.

We konden de drie toestellen al kort vasthouden en op basis daarvan een eerste indruk vormen.

Het ontwerp, de keuzes en de gevolgen

Apple voerde in 2017 met de iPhone X een behoorlijke verandering in het ontwerp door, wat overigens ook wel eens tijd werd wat ons betreft. Samsung heeft van de S7 naar de S8 al een behoorlijke verfijning van het ontwerp laten zien. De stap van de S9 naar de S10 is niet zo groot als dat, in elk geval niet wat de vormen van het ontwerp betreft. Wel is de voorkant van de telefoon nóg meer scherm geworden en dat heeft Samsung niet gedaan door een inkeping in het scherm te maken. Samsung is een andere weg ingeslagen en kiest ervoor om de frontcamera achter een gat in het scherm te huisvesten.

Samsung neemt daarmee een beduidend andere afslag dan Apple. De notch van de nieuwere iPhones is nodig om alle technologie van Face ID een plek te geven. Samsung zet juist niet meer in op gezichtsherkenning. Waar er eerder een irisscanner op de toestellen zat, die in combinatie met de frontcamera de 'Intelligent Scan'-gezichtsherkenning voor zijn rekening nam, is deze nu verdwenen. Gezichtsherkenning is nog altijd mogelijk, maar is daarmee een stuk onveiliger geworden. Samsung zet dan ook volop in op de ontgrendeling met de vingerafdrukscanner, die nu achter het scherm zit.

Die scanner werkt niet optisch, zoals bij de Oppo RX17 Pro, de OnePlus 6t of de Huawei Mate 20 Pro. Het is een scanner op basis van ultrasone technologie. Dat betekent dus dat hij met geluidsgolven werkt. Daarbij heeft hij geen last van breking van het licht en zou hij in theorie consistenter kunnen werken. Dat blijkt tot nu toe ook wel, want we hebben hem kunnen testen en waren positief verrast. De scanner werkt een stuk vlotter dan we gewend zijn van een vingerafdrukscanner achter het scherm. Ook lijkt hij accurater en ontgrendelde de S10 bijvoorbeeld ook met een redelijk natte vinger.

Als je vinger echt kletsnat is werkt het overigens niet en we kennen 'ouderwetse' capacitieve scanners die naar ons idee sneller werken, al moeten we dat nog beter testen. Toch is het een geruststelling dat hij zo lekker werkt, want bij gebrek aan een goed alternatief is het belangrijk dat je je niet ergert aan de ontgrendelingsmethode, zeker gezien de regelmaat waarmee je een telefoon op een dag ontgrendelt.

De S10e is niet uitgerust met de vingerafdrukscanner, wat dus een van de onderdelen is die hij mist. Dat toestel heeft een capacitieve scanner aan de zijkant in de powerknop, die we helaas nog niet konden testen op de pré-productiesamples.

Laten we even terug naar de behuizing van de toestellen zelf gaan. De afmetingen van de toestellen en het scherm wijken namelijk wel meer af ten opzichte van de S9-serie, dan die toestellen van de S8-serie. Zo is de S10 wat langer dan de S9 en is de S10E juist een stukje kleiner dan de S9. De S10+ verschilt niet heel veel van de S9+. In het algemeen geldt dat je in verhouding tot de totale voorkant weer een stukje meer scherm hebt. De S10 en S10+ zijn een beetje lichter geworden dan hun voorgangers en weer meer richting de S8-serie gegaan. De bezels zijn een stuk kleiner geworden bij de S10 en S10+, maar die van de S10e zijn zichtbaar wat groter en de relatieve schermgrootte van dat toestel is, onder meer daardoor, meer richting die van de S9. Hieronder kun je alle afmetingen nog eens goed bekijken.

Toestel S10 S9 S8 S10+ S9+ S8+ S10E Lengte (mm) 149,9 147,7 148,9 157,6 158,1 159,5 142,2 Breedte (mm) 70,4 68,7 68,1 74,1 73,8 73,4 69,9 Dikte (mm) 7,8 8,5 8 7,8 8,5 8,1 7,9 Gewicht 157g 163g 152g 175g 189g 173g 150g Schermdiagonaal 6,1 5,8 5,8 6,4 6,2 6,2 5,8 Relatieve schermgrootte 88,0% 84,1% 84,2% 87,5% 83,6% 83,3% 84,5%

De relatief grote schermen van de S10 en S10+, maar ook die van de S10e zijn weer erg mooi en contrastrijk. We zijn niet anders gewend van Samsung, maar het blijft een belangrijk onderdeel van de telefoons. Een nieuwigheid is dat ze hdr10+ ondersteunen en dat de camera's op deze telefoons ook video's met die hdr-standaard op kunnen nemen. Ook zou de videostabilisatie behoorlijk verbeterd zijn, maar dat hebben we nog niet kunnen testen, laat staan vergelijken. Maar over de camera straks meer.

Er is namelijk nog een verschil te bespreken op het gebied van scherm en ontwerp en dat is dat de S10e geen scherm heeft dat naar de zijkanten toe afbuigt. Dat zal voor sommigen als muziek in de oren klinken. Er was immers redelijk wat kritiek te horen onder tweakers over ongewenste aanrakingen van het scherm met de handpalm, door de afbuigingen.

Veelhoekige camera

Een andere belangrijke vooruitgang ten opzichte van de S10-serie is de camera-opstelling. De reguliere S10 is er het meest op vooruitgegaan ten opzichte van zijn voorganger. Regelmatig wordt er door fabrikanten voor gekozen om alleen de grootste en duurste fabrikant uit te rusten met meer camera's achterop, met diverse beeldhoeken. Zo had de S9+ twee camera's en de S9 er slechts één achterop. De S10 heeft er net als de S10+ maar liefst drie achterop, die allemaal nog nuttig zijn ook. Ander goed nieuws: de S10e heeft twee van de drie camera's achterop die de S10+ en de S10 ook hebben. Wel mist hij de camera met 'zoom', ofwel meer telebeeldhoek, maar de kwaliteit van de andere camera's is dus hetzelfde en ook de camera voorop is dezelfde als die van de S10.

De S10+ heeft daar nog wel een extra camera en die is volgens Samsung bedoeld om diepte te zien, om zo bokeh-effecten te kunnen toepassen en bijvoorbeeld een kleur eruit te pikken en de rest zwartwit te tonen. Je kunt echter wel naar deze camera schakelen en hij blijkt een grotere beeldhoek te hebben. Aan de ene kant is het best vreemd dat Samsung dit niet als een extra functie noemt, maar we kunnen het ons ook wel enigszins voorstellen. De beeldhoek verschilt maar weinig namelijk, namelijk zo'n 10 graden. Bovendien heeft deze tweede camera aan de voorzijde geen autofocus en de andere camera's voorop de S10-toestellen wel.

De primaire camera van al deze toestellen heeft nog altijd een variabel diafragma, en wel van f/1.5 of f/2.4. Hij heeft een beeldhoek van 77 graden. De tweede camera is de zogeheten Ultra Wide-camera, die een grote beeldhoek van 123 graden heeft. Deze camera's zitten op alle S10-toestellen. De S10 en S10+ hebben ook nog een telecamera. Deze 'zoomt' twee keer in ten opzichte van de primaire camera. Hieronder zie je foto's van de Galaxy S10, die gemaakt zijn met de verschillende camera's, om te laten zien wat de verschillende beeldhoeken zijn

We zijn al een beetje met de camera's van de S10 aan de slag geweest en de snelheid van het focussen en afdrukken is gelukkig hoog. We kwamen ook wat nieuwe modi tegen bij de Live Focus-modus, waarmee je verschillende soorten kunstmatige onscherpte kunt kiezen. Belangrijker is natuurlijk de fotokwaliteit. We kunnen zoals gebruikelijk nog erg weinig zeggen over de kwaliteit bij verschillende omstandigheden, maar we wilden je een eerste minivergelijking met de S9 niet onthouden.

Voorop gesteld: de software van zowel de camera als de toestellen zelf was nog niet af en het kan dus goed zijn dat deze foto's niet geheel representatief zijn. Hoe dan ook, de verschillen bij deze foto's zijn niet groot. Wel kiest de S10 voor een hogere iso-waarde en een kortere sluitertijd en dat heeft tot gevolg dat de foto van de S9 wat meer detail bevat. Het zit er dik in dat Samsung het algoritme nog aan het tweaken is, dus we verbinden hier geen harde conclusies aan.

Links: S10. Rechts: S9

Hardware en software

Hoewel oudere Samsung-toestellen dan de S10 al eventjes een update hebben die Android 9 en wijzigingen in de interface met zich meebrengt, willen we er toch even kort op in gaan, want de S10 heeft deze software vanuit de doos aan boord. Samsungs skin heet inmiddels One UI en een deel van de filosofie is dat je ondanks de langere schermen overal bij kunt. Het onderste deel van het scherm is voor aanraken, het bovenste alleen om naar te kijken. Ook zijn de iconen versimpeld en daardoor ziet het geheel er wat minder druk uit. Ook in de camera-app is dit doorgevoerd en het mag onze goedkeuring wegdragen, ook esthetisch gezien. Wel zijn er een aantal apps bijgekomen, die wat ons betreft tot de categorie bloatware behoren. Zo is er Candy Camera en Lollicam en een variant van Cut the Rope.

In de Benelux zal de S10-serie geleverd worden met de Exynos 9820. De S10e heeft 6GB werkgeheugen, de S10 8GB en de S10+ 8GB of 10GB. We hebben zoals gebruikelijk flink tussen apps geschakeld en apps opgestart. De toestellen zijn weer vlot, al kun je hetzelfde zeggen van de meeste high-end smartphones natuurlijk. Belangrijker is dat de accucapaciteit en hopelijk daarmee ook de accuduur erop vooruit is gegaan. De S10 is er 400mAh en de S10+ 600mAh op vooruit gegaan. Dat lijkt in verhouding meer te zijn dan de groei en grotere energieconsumptie van het scherm. De S9 ging ten opzichte van zijn voorganger achteruit wat accuduur betreft, dus hopelijk is de S10 weer een stap vooruit.

De S10-toestellen kunnen allemaal draadloos worden opgeladen. Daarnaast kunnen de S10-toestellen nu zelf als draadloze oplaadmat fungeren, waarbij draadloos oplaadbare apparaten via de Qi-standaard kunnen worden opgeladen. Zo kun je op de achterkant van de telefoons de Galaxy Buds, de Galaxy Watch Active of een andere telefoon opladen. Dat is misschien leuk voor een beperkt publiek, maar het is zeker handig.

Ook de nog steeds aanwezige 3,5mm-poort is het vermelden waard, aangezien Samsung ten opzichte van andere fabrikanten toch een zekere voorbeeldfunctie heeft en het simpelweg handig is.

Tot slot

Natuurlijk moeten we nog behoorlijk wat testen en vergelijken voor we een oordeel kunnen vormen, maar de eerste indruk die we gekregen hebben van de S10-toestellen is positief. De S10e is wat ons betreft erg welkom, omdat het een minimaal 150 euro goedkoper alternatief is, dat nog behoorlijk wat high-end features behoudt en waar je best een tijd mee vooruit lijkt te kunnen. De prijsverhoging van de goedkoopste varianten van de S10 en S10+ is vijftig euro. Dat is gebruikelijk en hoewel het zeker niet goedkoop is, is het zeker geen uitzondering meer en waren we bang voor een grotere prijsverhoging.

De grootste verbetering van de S10 en S10+ die we nu kunnen zien is de veelzijdigheid van de camera-opstelling. Een camera waarmee je zowel een grotere beeldhoek kunt pakken, als een met telelens, is erg praktisch. Ook de verhoogde accucapaciteit zou wel eens hoge ogen bij ons kunnen gooien, afhankelijk van de testresultaten natuurlijk. De ontgrendeling was verder een heikel punt bij Samsung de afgelopen jaren, omdat de gezichtsontgrendeling niet heel goed was en de vingerafdrukscanner vaak onhandig geplaatst was. De nieuwe ultrasone scanner lijkt een mooie stap voorwaarts. Tel daarbij op de gebruikelijke upgrades en kleinere nieuwe features en de S10 kan best wel eens hogere ogen gooien dan de S9.