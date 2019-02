Samsung brengt Galaxy S10, S10+ en S10e op 8 maart uit

Samsung heeft zijn Galaxy S10-smartphones officieel aangekondigd. De S10 en S10+ krijgen drie camera's en een ultrasone vingerafdrukscanner achter het scherm. De S10e is een goedkoper model met twee camera's, zonder gebogen schermranden.

De afmetingen van de S10+ en S10 zijn vrijwel gelijk aan die van de S9+ en S9, maar de nieuwe modellen hebben iets grotere schermdiagonalen, van 6,4" en 6,1", met een 19:9-verhouding. Het scherm loopt nu verder naar boven door en in het scherm zit een gat voor de frontcamera. Bij de S10+ is dat gat groter, om ruimte te bieden aan de twee frontcamera's. De tweede frontcamera is een exemplaar met een groothoeklens.

Zowel de Galaxy S10+ als de reguliere S10 krijgen drie camera's aan de achterkant en die hebben allemaal een lens met een andere brandpuntsafstand. De primaire camera maakt gebruik van een 12-megapixelsensor en een f/1.5-objectief met een beeldhoek van 77 graden. Daarnaast zit een camera met een telelens met een beeldhoek van 45 graden, met een diafragma van f/2.4 en eveneens een 12-megapixelsensor. De derde camera is een 16-megapixelsensor met een f/2.2-ultragroothoeklens, met een beeldhoek van 123 graden. De primaire camera en de telecamera hebben optische beeldstabilisatie.

De Galaxy S10 en S10 Plus hebben een ultrasone vingerafdrukscanner achter het oledscherm. Fabrikanten zoals OnePlus, Oppo en Vivo brachten vorig jaar al toestellen uit met een vingerafdrukscanner achter het scherm, maar die gebruiken een optische scanner, die tussen de pixels van het oledscherm moet kijken. Dat werkt niet bij schermen met een zeer hoge pixeldichtheid, daarom gebruikt Samsung een andere techniek. De ultrasone vingerafdrukscanner is ook sneller dan de optische scanners.

Samsung stopt zijn Exynos 9820-soc in de nieuwe topmodellen. Die soc presenteerde de fabrikant vorig jaar en wordt op 8nm gemaakt. De chip is opgebouwd uit drie clusters en heeft twee Exynos M4-cores, die volgens Samsung tot twintig procent sneller zijn dan de M3-cores. De andere twee clusters bestaan uit twee ARM Cortex-A75-cores en vier Cortex-A55-cores. Ook heeft de soc een npu voor het versnellen van machinelearning. Andere fabrikanten hebben al langer zo'n neural processing unit in hun socs. Huawei heeft dat sinds de Kirin 970 en Apple sinds de A11 Bionic. Huidige Qualcomm-socs hebben dat nog niet, maar in de komende Snapdragon 855 zit ook een chip voor ai-versnelling.

Het modem dat is geïntegreerd in de Exynos 9820-soc heeft geen 5g-ondersteuning, maar ondersteunt wel hogere 4g-snelheden dan het modem in de Exynos 9810 van de S9-toestellen. Het gaat om een theoretische maximale downloadsnelheid van 2Gbit/s en 316MBit/s upload. In de specificaties van de Galaxy S10 noemt Samsung een maximale uploadsnelheid van 150Mbit/s.

De Samsung Galaxy S10-toestellen zijn de eerste smartphones met wifi 802.11ax-ondersteuning. Het zijn ook de eerste clients die overweg kunnen met de nieuwe wifi-standaard. Om daar gebruik van te maken is ook 802.11ax-router nodig, daarvan zijn er inmiddels een aantal te koop. De maximale wifi-snelheid van de S10-toestellen is op papier 1,2Gbit/s, zowel download als upload.

Net als de voorgaande S-modellen zijn de S10+ en S10 gemaakt van glas. De behuizing is met 7,8mm iets dunner dan die van de S9-modellen, maar de accucapaciteit is met 4100mAh en 3400mAh groter. Ter vergelijking: de S9+ en S9 zijn 8,5mm dik en hebben accu's met een capaciteit van 3500mAh en 3000mAh. Er komen dualsimversies van de Galaxy S10 en varianten waar één simkaart in past. Alle uitvoeringen bieden plek aan een micro-sd-kaartje met een capaciteit van maximaal 512GB.

Naast de S10 en S10+ introduceert Samsung een derde model, de S10e. Dit is een goedkopere uitvoering, met een kleiner scherm dat een lagere resolutie en geen gebogen randen heeft. Ook heeft de S10e geen vingerafdrukscanner achter het scherm, maar een regulier exemplaar die in de zijkant van de behuizing is verwerkt. De Galaxy S10e heeft twee in plaats van drie camera's aan de achterkant, de camera met telelens ontbreekt.

Vanaf 8 maart zijn Samsungs nieuwe Android-topmodellen verkrijgbaar. Van de reguliere S10 komen er twee varianten, met 128GB of 512GB flashopslag en adviesprijzen van 899 en 1149 euro. De S10+ komt in drie smaken uit, met prijzen van 999, 1249 en 1599 euro. De duurste versie heeft 12GB ram en 1TB flashopslag. Van de S10e verschijnt één versie, met 6GB ram en 128GB flashopslag, voor 749 euro.

Tweakers kon de S10-modellen kort voor de introductie uitproberen en heeft een preview gepubliceerd.