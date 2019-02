Samsung kondigt draadloze oordopjes en drie nieuwe Galaxy-wearables aan

Samsung heeft drie nieuwe wearables aangekondigd: de Galaxy Watch Active, Galaxy Fit en Galaxy Fit e. Daarnaast brengt het bedrijf de Galaxy Buds uit, dit zijn draadloze oortjes met de persoonlijke assistent Bixby geïntegreerd.

De Galaxy Buds zijn mede ontwikkeld door Samsungs dochterbedrijf AKG en hebben twee microfoons geïntegreerd. Die zijn bedoeld voor spraakbesturing en -opdrachten met behulp van de Bixby-assistent, zodat gebruikers hier niet hun smartphone voor hoeven te pakken. De oordopjes bieden volgens het bedrijf tot aan zes uur accuduur tijdens streamen via bluetooth en zeven uur bij bellen. In de bijgeleverde houder zijn de oortjes in een kwartier voldoende opgeladen om het weer 1, 7 uur vol te houden en in totaal kan de houder annex powerbank zeven uur accuduur toevoegen. Samsung start de verkoop van de Galaxy Buds op 29 maart en vraagt dan 150 euro voor het accessoire.

De Galaxy Watch Active is een op sport gerichte wearable die eveneens een microfoon bevat voor Bixby-ondersteuning. Daarnaast werkt het op Tizen gebaseerde OS in combinatie met Android 5.0 of later of iOS 9.0 of later. De smartwatch heeft een 1,1"-kleurenscherm van het always on-type met resolutie van 360x360 pixels. De processor is de Exynos 9110-dualcore en de wearable ondersteunt bleutooth 4.2, wifi-n en draadloos laden. Vanaf 15 maart start de verkoop voor 250 euro.

Met de Galaxy Fit en Galaxy Fit e richt Samsung zich eveneens op sportieve gebruikers. Dit zijn fitnesswearables die wel notificaties op het scherm kunnen tonen. De Galaxy Fit heeft een 0,95"-amoledscherm, een MCU Cortex M33F en accelerometer en gyroscoop. De Fit e heeft een 0,74"-pmoledscherm en moet het alleen met een accelerometer doen. Bovendien heeft de Fit een accucapaciteit van 120mAh en die Fit e een van 70mAh. De Fit krijgt met 100 euro ook een hoger prijskaartje, de Fit e gaat 40 euro kosten. Beide verschijnen in april.