Gerucht: Samsung werkt aan Galaxy Buds+ met actieve ruisonderdrukking

Samsung zou werken aan een nieuwe versie van zijn draadloze oordopjes Galaxy Buds. De Buds+ zouden beschikken over actieve ruisonderdrukking, een functie die concurrenten Apple AirPods Pro, Sony WF-1000XM3 en Huawei FreeBus 3 al wel hebben.

De naam Galaxy Buds+ komt van telecomjournalist Evan Blass, die doorgaans betrouwbare informatie lekt over onaangekondigde mobiele producten op zijn Twitter-account @evleaks. Volgens SamMobile gaat het om de SM-R175 en Samsung heeft de support-pagina van dat product al online gezet. De Nederlandse Samsung-fansite verwacht dat de fabrikant de Buds+ tegelijk aankondigt met de Galaxy S11 volgend jaar, maar een aankondiging zou ook eerder kunnen.

De Buds+ zouden lijken op de huidige Galaxy Buds, maar dan actieve noisecancelling hebben. Die functie is dit jaar in zwang geraakt op draadloze oortjes. Sony zette dat op zijn WF-1000XM3, terwijl Huawei het op zijn FreeBuds 3 zette, waarna Apple volgde met de release van de AirPods Pro. Ruisonderdrukking is al jaren een bekende functie van hoofdtelefoons, maar was tot voor kort niet te vinden op oortjes.

Samsung heeft niet gereageerd op het gerucht. Het maakt sinds medio 2016 draadloze oortjes; toen verscheen de Gear IconX. Het gaf de Galaxy Buds aan mensen die een Galaxy S10 pre-orderden, terwijl de oortjes ook in de doos zitten bij de Galaxy Fold.