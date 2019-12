Deutsche Telekom zet 5g-deals in de wacht om mogelijk Huawei-verbod

De Duitse provider Deutsche Telekom heeft alle deals met alle leveranciers van netwerkapparatuur voor 5g in de wacht gezet in afwachting van wat de politiek beslist over Huawei. Leden van de regering willen dat bondskanselier Angela Merkel providers verbiedt Huawei-apparatuur te kopen.

Telekom heeft al 5g live in diverse Duitse steden, maar wacht met het verder aankopen van 5g-apparatuur tot de politiek een beslissing heeft gemaakt, meldt Reuters. De regering van Merkel wil Huawei-apparatuur toestaan, maar toezien op de beveiliging van 5g-netwerken. Leden van Merkels eigen partij en ministers van een coalitiegenoot vinden dat niet ver genoeg gaan en willen Huawei-apparatuur blokkeren.

De Duitse providers heeft alle overeenkomsten met alle leveranciers in de wacht gezet, benadrukt een woordvoerder. "We hopen dat we snel duidelijkheid krijgen van de politiek, zodat we niet achter gaan lopen", zegt hij. De bedoeling is om volgend jaar 5g aan te bieden in twintig Duitse steden. Ongeveer 70 procent van de netwerkapparatuur in Duitsland zou van Huawei zijn. Het Chinese bedrijf beheert voor T-Mobile in Nederland het hele mobiele netwerk.

Politici overwegen een verbod op apparatuur van Huawei, omdat netwerkapparatuur verregaande toegang tot gebruikersdata en kritieke infrastructuur mogelijk maakt. Huawei is een Chinees bedrijf en de vrees is dat de Chinese overheid van Huawei kan eisen om via de apparatuur te spioneren of een netwerk lam te leggen als onderdeel van een digitale aanval. Nederland gaat vermoedelijk providers verbieden Huawei-apparatuur te gebruiken in de kern van hun netwerken. Huawei zou wel zendmasten kunnen leveren.