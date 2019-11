Huawei diende in Frankrijk smaadklachten in over spionageclaims

Huawei heeft in Frankrijk drie aanklachten wegens smaad ingediend tegen drie personen die in de media claimden dat het bedrijf wordt gerund door de Chinese staat en zijn aanwezigheid in telecomnetwerken misbruikt voor spionage.

Huawei diende de aanklachten al in maart in tegen een Franse onderzoeker, een journalist en een telecomexpert. Dat blijkt uit een publicatie van het Franse La Lettre A. Op Twitter bevestigt Huawei via het account 'HuaweiFactsFR' het indienen van de smaadklachten. Het bedrijf verklaart daarbij dat de klachten niet gericht zijn tegen media.

Een van de aanklachten is gericht tegen een onderzoeker van het onafhankelijke instituut op het gebied van defensie en veiligheid Fondation pour la recherche stratégique. Die organisatie verweert zich in een persbericht met een beroep op de vrijheid van meningsuiting van zijn onderzoekers over actuele kwesties van strategisch belang.

De medewerkster van het instituut deed haar uitspraken bij Franse tv-programma's in februari. Volgens Bloomberg zei ze onder andere dat 'niemand een Sovjet-bedrijf de mogelijkheid gegeven zou hebben om alle communicatie in de Westerse wereld te monitoren, maar dit is wat we met Huawei doen'.

Huawei spreekt van 'ernstig lasterlijke' claims dat het bedrijf door de Chinese staat en de Communistische Partij van China gecontroleerd zou worden en zijn technologische expertise in telecomnetwerken zou misbruiken om spionage te plegen.

Frankrijk sluit Huawei niet uit bij de aanleg van 5g-netwerken maar heeft wel maatregelen genomen om technologie door te lichten door zijn inlichtingendiensten.