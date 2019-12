'China zette Faeröer via handelsdeal onder druk om 5g-contract Huawei te nemen'

De Chinese ambassadeur in Denemarken heeft de regering van de Faeröer-eilanden onder druk gezet om in zee te gaan met Huawei voor de opbouw van een 5g-netwerk. Dat stelt de in Kopenhagen gevestigde krant Berlingske op basis van een audiofragment.

Berlingske schrijft dat de Chinese ambassadeur Feng Tie gedreigd zou hebben om een vrijhandelsakkoord met de eilandengroep te laten vallen als de regering van Faeröer niet zou kiezen voor een overeenkomst met Huawei voor het komende 5g-netwerk. Volgens de krant komt via het audiofragment naar voren dat de Chinese diplomaat in duidelijke bewoordingen het Huawei-contract in verband heeft gebracht met de bredere handelsbelangen van de archipel, wat met name de grote zalmexport naar China zou raken.

In de afgelopen zeven dagen heeft de regering van de Faeröer-eilanden geprobeerd om de audio-opname uit de openbaarheid te houden, door middel van het verkrijgen van een rechterlijk bevel, zodat het lokale tv-station Kringvarp Føroya er niet over zou mogen publiceren. Die omroep wilde er vorige week al over publiceren, meldt Berlingske.

De bron van de informatie zouden twee ontmoetingen van 11 november zijn, tussen ambassadeur Feng Tie en de Faeröerse minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën. De boodschap luidde dat als de Faeröerse telecomoperator Føroya Tele toestemming zou geven aan Huawei om het Faeröerse 5g-netwerk te bouwen, alle deuren open zouden staan voor een handelsakkoord tussen China en de eilandengroep. De ambassadeur zou ook gezegd hebben dat een handelsdeal er niet in zou zitten als Huawei geen contract voor het 5g-netwerk zou krijgen. Uit de opname zou ook blijken dat het Deense ministerie van Defensie tegen de keuze voor Huawei heeft geadviseerd.

De opname bevat geen directe uitlatingen van de ambassadeur of de ministers; zij komen niet voor in het geluidsfragment. De audioclip bevat een gesprek van ongeveer een minuut tussen de Faeröerse handelsminister Helgi Abrahamsen en de hoogste baas van zijn departement. Op die dag van de opname, 15 november, zou Abrahamsen geïnterviewd worden door Kringvarp Føroya over Huawei. Kort voordat het interview op het ministerie zou plaatsvinden, zou het hoofd van het departement de minister binnengeroepen hebben, waarna de discussie ging over de dreigementen van de Chinese ambassadeur. Het departementshoofd was niet bij de bewuste gesprekken aanwezig, maar wist wel wat er gezegd was. Dit niet-openbare gesprek werd onbedoeld opgenomen doordat de minister al een microfoon op zijn jasje had, ter voorbereiding op het interview.

Huawei heeft laten weten dat het geen kennis had van de ontmoetingen tussen de Chinese ambassadeur en de overheidsfunctionarissen van de archipel. Volgens de Global Times heeft China inmiddels laten weten dat de claims over de dreigementen volledig onjuist zijn. Volgens China is er geen vrijhandelsakkoord met de eilandengroep. Huawei ontkent steevast dat er nauwe banden zijn tussen het bedrijf en de Chinese overheid.