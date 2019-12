'Kabinet stelt eisen voor weren Huawei bij aanleg kritieke delen van 5g-netwerk'

Nederlandse telecomproviders mogen bij de aanleg van de 'kritieke delen' van hun 5g-netwerk niet in zee gaan met bedrijven uit landen met een 'offensieve cyberstrategie'. Dat meldt de NOS op basis van bronnen. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze nieuwe eisen gericht tegen Huawei.

In de nieuwe eisen van het kabinet zou ook staat dat telecombedrijven geen zaken mogen doen met bedrijven uit landen waar bedrijven gedwongen kunnen worden om informatie te delen, zo schrijft de NOS op basis van informatie van bronnen. Dit laatste zou in theorie ook voor niet-Chinese bedrijven gevolgen kunnen hebben, zoals wellicht voor bedrijven uit de VS.

Bij de eis dat providers ten aanzien van de kritieken delen van de 5g-netwerken niet in zee mogen gaan met bedrijven uit landen met een offensieve cyberstrategie, worden er geen specifieke bedrijven genoemd. Dat geldt ook voor Huawei, al is het zeer waarschijnlijk dat deze formulering is bedoeld om specifiek dit bedrijf te weren bij de aanleg van de meest gevoelige delen van de toekomstige 5g-netwerken.

KPN en -Mobile hebben aan de NOS laten weten dat ze nog niet kunnen reageren en Huawei wil niet ingaan op de 'geruchten'. Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken zal later deze week haar plannen en het eisenpakket presenteren. Dan zal vermoedelijk ook duidelijker worden wat er precies wel en niet onder kritieke delen moet worden verstaan.

KPN leek specifiek op dit punt in te spelen toen het in april voor de bouw van het 5g-antennenetwerk een voorlopige overeenkomst met Huawei sloot. Volgens het bedrijf hing dat samen met het feit dat Huawei voorop zou lopen wat radio- en antennetechnologie betreft. Voor het moderniseren van het 'core-netwerk gaf KPN aan dat het zou kiezen voor een westers bedrijf.

Het was al duidelijk dat telecomproviders verplicht extra beveiligingsmaatregelen moeten nemen om hun 5g-netwerken te beschermen tegen buitenlandse infiltratie en spionage. Dat bepaalde minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in juli, op basis van de uitkomsten van een risicoanalyse die bij KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo is uitgevoerd. Daarin werd gekeken naar hoe kwetsbaar deze bedrijven zijn voor dreigingen van statelijke actoren. Grapperhaus noemde Huawei niet, al wees alles erop dat de maatregelen gericht zijn tegen dit bedrijf.

Hoe deze aanvullende beveiligingsmaatregelen eruit zien, zal waarschijnlijk in de loop van deze week duidelijk worden. De Tweede Kamer zei overigens in april al dat Huawei voorlopig moet worden uitgesloten van de aanleg van 5g-netwerken in Nederland.