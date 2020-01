EU-Commissie onthult gezamenlijke maatregelen voor beveiliging 5g-netwerken

De Europese Commissie heeft een 'toolbox' gepubliceerd met voorlopige maatregelen die lidstaten moeten helpen om tot veilige 5g-netwerken te komen. Er zijn geen maatregelen geformuleerd die partijen als Huawei in hun geheel uitsluiten.

In de gepubliceerde toolbox staat onder meer de maatregel dat lidstaten voor de verwezenlijking van 5g-netwerken een toereikende strategie hanteren om te komen tot verschillende leveranciers. Zo moet een sterke afhankelijkheid van een enkel bedrijf worden voorkomen. Daarbij moeten de lidstaten afhankelijkheid vermijden van leveranciers die een 'hoog risico' met zich meebrengen. Voor dergelijke leveranciers moeten 'relevante restricties' worden ingesteld. Ook moeten lidstaten risicoprofielen opstellen van leveranciers en de beveiligingseisen opschroeven.

Huawei wordt niet specifiek genoemd. Op basis van deze maatregelen staat het lidstaten vrij om in ieder geval tot op zekere hoogte met Huawei in zee te gaan. Het Chinese telecombedrijf heeft in een reactie laten weten het Europese besluit te verwelkomen. Volgens Huawei wordt het hiermee in staat gesteld om door te gaan met de participatie in de uitrol van 5g in Europa. Het bedrijf noemt de toolbox een op feiten gebaseerde aanpak zonder vooroordelen die bijdraagt aan de beveiliging van 5g, en die Europa in staat stelt een veiliger en sneller 5g-netwerk te realiseren. Een vergelijkbare reactie gaf Huawei dinsdag al als reactie op het Britse besluit om de fabrikant niet uit te sluiten. Het Verenigd Koninkrijk zal apparatuur van Huawei niet in het kernnetwerk gebruiken. Het Britse beleid lijkt sterk aan te sluiten bij de toolbox van de Europese Commissie.

De Europese Commissie zegt dat de lidstaten de toolbox hebben omarmd en aangenomen. In een document roept de Europese Commissie de lidstaten op om uiterlijk op 30 april concrete en meetbare stappen te hebben gezet waarmee de belangrijkste maatregelen zijn geïmplementeerd. Vervolgens volgt op 30 juni een rapport over de status van dit implementatieproces in elke lidstaat. In principe gaat het om niet-bindende aanbevelingen; lidstaten blijven zelf verantwoordelijk voor de besluiten over specifieke beveiligingsmaatregelen.

Het Duitse Handelsblatt schrijft dat de Duitse federale overheid in het bezit is van bewijs waaruit zou blijken dat Huawei heeft samengewerkt met de Chinese overheid. De krant zegt een intern, geheim document van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken in handen te hebben. In dat document zou staan dat Duitsland eind vorig jaar Amerikaanse informatie heeft ontvangen waarmee is bewezen dat Huawei samenwerkt met Chinese inlichtingendiensten. Het Duitse ministerie zou de Amerikaanse terminologie van een 'smoking gun' hanteren, maar details over het bewijs worden niet gegeven. In het document wordt de koers van kanselier Merkel, die Huawei niet geheel wil weren, bekritiseerd. Huawei stelt in een reactie dat het niet samenwerkt met Chinese inlichtingendiensten en dat het bericht in het Handelsblatt 'oude en ongegronde aantijgingen herhaalt zonder concreet bewijs te leveren'.