Verwijzing naar Intel Lakefield-processor Core i5-L16G7 verschijnt online

Intel gaat zijn Lakefield-processors met big.Little-ontwerp misschien voorzien van een naamgeving met letters en nummers. Een verwijzing naar de Core i5-L16G7 is verschenen bij een benchmarksite. De Lakefield-processors komen onder andere in vouwbare pc's.

De verwijzing naar de Intel Core i5-L16G7 is te zien bij Userbenchmark en werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Tum Apisak. De chip zou in de Samsung 767XCL zitten, een nog onbekend apparaat. Volgens de listing heeft de processor vijf cores, een snelheid van 1,4GHz en een turbo van 1,75GHz. Uit de naamgeving en het aantal cores is op te maken dat het om Intels Lakefield-chip gaat.

Begin vorig jaar heeft Intel al details gegeven over de Lakefield-generatie. Dat is het eerste big.Little-ontwerp van de fabrikant, waarbij één snelle Sunny Cove-core gecombineerd wordt met vier zuinige Tremont-cores. Laatstgenoemde cores zijn gebaseerd op de Atom-architectuur. De Sunny Cove-core is dezelfde als die in de Ice Lake-laptopprocessors zit. De genoemde snelheden zijn wellicht de kloksnelheden van de Atom-cores. Van de Sunny Cove-cores is immers bekend dat die hogere snelheden halen.

Of Core i5-L16G7 de definitieve benaming is voor een Lakefield-processor, is nog niet duidelijk. De G7-aanduiding gaat vermoedelijk over de geïntegreerde gpu. Ook bij de Ice Lake-processors voegt Intel dergelijke aanduidingen toe. Bij die laptopprocessors staat G7 voor een Iris Plus-gpu met 64 execution units. Of datzelfde geldt voor de Lakefield-processor, is nog onbekend.

Later dit jaar moeten de eerste apparaten met Lakefield-cpu uitkomen. Microsoft heeft al bevestigd dat zijn Surface Neo zo'n chip krijgt. Op de CES troffen we Lenovo's X1 Fold aan, een pc met een vouwbaar oledscherm die ook een Lakefield-processor krijgt.