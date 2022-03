Op Tweakers reviewen we eigenlijk geen Samsung-laptops meer en dat heeft een simpele reden: Samsung verkoopt zijn laptops niet meer in de Benelux. Toch gaan we het in deze review over een Samsung-laptop hebben, al zul je hem niet in de lokale winkel terugvinden. De reden is de Intel-processor met codenaam Lakefield. Lakefield is de eerste keer dat Intel een big.Little-ontwerp toepast en dergelijke chips zijn bedoeld voor de dunste laptops van dit moment. We besteden uitgebreid aandacht aan de chip en zijn prestaties, maar we kijken uiteraard ook naar de laptop zelf.

Als we zeggen dat Intel deze chip voor de dunste laptops bedoeld heeft, dan voldoet de Galaxy Book S aan die verwachting, want Samsung heeft een indrukwekkend dunne laptop gebouwd, met een gewicht van slechts 930 gram. De onderkant van de laptop is middenin dikker dan aan de randen, waardoor de behuizing nog dunner lijkt dan hij eigenlijk is. De materiaalkeuze is anders dan we van de meeste laptops gewend zijn, want hoewel de buitenkant helemaal van metaal gemaakt is, is het gedeelte rondom het toetsenbord van plastic. Dat plastic is niet van het gladde soort, maar voorzien van een textuurtje, waardoor het niet goedkoop aanvoelt. Het is niet het stevigste deel van de laptop, want hoewel die aan de randen stevig aanvoelt, is dat in het midden niet het geval en daar kun je de behuizing dus een stukje indrukken. Gebeurt dat in de praktijk vaak? Waarschijnlijk niet, maar dat aspect voelt dan weer wel wat goedkoop aan.

Wat juist solide aanvoelt, is de schermconstructie. Doordat ze steeds smallere schermranden krijgen, lijkt het bij veel laptops die we in de afgelopen tijd hebben gereviewd, moeilijker om alsnog een stevig scherm te bouwen, maar Samsung laat zien dat het geen probleem hoeft te zijn. Het scherm is niet te torderen en je trekt het ook niet scheef als je het aan een van de hoeken probeert open te trekken. De voorkant van het scherm is helemaal van glas gemaakt, want de laptop is voorzien van een touchscreen en het glas zorgt ervoor dat je vinger gemakkelijk over het paneel glijdt.

Over de aansluitingen kunnen we kort zijn; de Book S heeft twee keer usb-c en een minijackaansluiting en dat is het. In de doos wordt een verloopje naar hdmi meegeleverd en een verloopje om een usb-a-apparaat aan te sluiten. Veel fabrikanten laten dat weg, dus het is netjes dat Samsung het wel meelevert. Onder in de laptop is ook een micro-sd-kaartlezer verstopt. De kaart kun je in een tray stoppen, die bij ons reviewsample niet meer aanwezig was.

Het toetsenbordje van de Book S heeft weinig travel, wat geen verrassing is als je naar de dikte van de laptop kijkt. De aanslag voelt wat slap aan doordat de toetsen weinig weerstand bieden. Heb je een stevige aanslag, dan zie je de behuizing vooral in het midden meeveren. De glazen Precision Touchpad voelt stevig aan als je hem netjes indrukt aan de onderkant, zoals het bedoeld is, maar als je de muisklik wat hoger maakt, zie je ook op dat punt de behuizing behoorlijk inveren.