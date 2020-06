Intel presenteert Lakefield-cpu's met big.Little-ontwerp en gestapeld geheugen

Intel kondigt de Core i5-L16G7 en Core i3-L13G4 aan. De zuinige Lakefield-chips worden op 10nm gemaakt en bestaan uit één krachtige Sunny Cove-core, gecombineerd met vier zuinige Tremont-cores. Het lpddr4x-geheugen wordt bovenop de chip geplaatst.

Intel schaart de Lakefield-processors in de nieuwe categorie Intel Core-processor met Intel Hybrid Technology. Het zijn de kleinste Intel Core-processors tot nu toe en ze zijn bedoeld voor zuinige apparaten, zoals tablets en dunne laptops. De chips hebben een tdp van 7 watt.

De Lakefield-processors hebben afmetingen van 12x12x1mm en een gestapeld ontwerp, waarbij de cores en i/o-onderdelen op afzonderlijke lagen zijn geplaatst met Intels Foveros-techniek. De chips worden gecombineerd met maximaal 8GB aan lpddr4x-4267-geheugen en dat wordt geïntegreerd bovenop de chip.

Intel combineert met de Lakefield-processors voor het eerst twee architecturen in één chip. De cpu's hebben vijf cores, waarvan één snelle Sunny Cove-core en vier zuinige Tremont-cores. De Sunny Cove-architectuur gebruikt Intel ook voor zijn Ice Lake-processors. De Tremont-architectuur is de nieuwste generatie van Intels Atom-cores.

De Lakefield-processors hebben een Gen11-gpu, die Intel ook in zijn Ice Lake-processors stopt. Het gaat om varianten met 48 of 64 execution units. Intel spreekt over UHD Graphics, terwijl bij de Ice Lake-processors de gpu's met die hoeveelheden eu's aangeduid worden als Iris Plus. Mogelijk heeft dat te maken met de beperkte maximale kloksnelheid van 0,5GHz voor de Lakefield-gpu. Bij Ice Lake is dat maximaal 1,1GHz.

De combinatie van een krachtige core en vier zuinige cores maakt de processor volgens Intel kleiner en zuiniger. Dergelijke big.Little-ontwerpen zijn in socs voor smartphones al jaren gemeengoed. De Lakefield-chips zijn volgens Intel 56 procent kleiner dan de Amber Lake-processor Core i7-8500Y en het verbruik in stand-by zou 2,5mW zijn, 91 procent lager dan bij de i7-8500Y.

Intel heeft met Microsoft samengewerkt zodat Windows 10 goed de taken kan verdelen tussen de krachtige core en de zuinige core. Taken op de voorgrond worden aan de Sunny Cove-core toegewezen en dingen die op de achtergrond draaien worden afgehandeld door de Tremont-cores.

In de Lakefield-serie verschijnen een Core i5 en Core i3. De chips hebben dezelfde hoeveelheid cores en cache, maar de i5 haalt hogere kloksnelheden en heeft een gpu met meer eu's. Het eerste apparaat dat op de markt komt met een Lakefield-processor is de Samsung Galaxy Book S. Die verschijnt in een aantal landen in juni. Later dit jaar verschijnt Lenovo's vouwbare ThinkPad X1 Fold. Ook Microsofts Surface Neo-tablet met twee schermen krijgt een Lakefield-chip.

Processor Cores/threads Kloksnelh. Max. Turbo

single core Max. Turbo

all core Gpu Cache Tdp Core i5-L16G7 5/5

1x Sunny Cove

4x Tremont 1,4GHz 3,0GHz 1,8GHz Gen11

64 eu's

0,5GHz 4MB 7W Core 3-L13G4 5/5

1x Sunny Cove

4x Tremont 0,8GHz 2,8GHz 1,3GHz Gen 11

48 eu's

0,5GHz 4MB 7W

Intel heeft een Lego-setje gemaakt om de opbouw van zijn Lakefield-processors te tonen