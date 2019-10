Intel kondigt Tremont-generatie van Atom-architectuur aan

Intel heeft Tremont aangekondigd, een nieuwe core op basis van de Atom-architectuur voor zuinige chips van het bedrijf. Tremont wordt onder andere onderdeel van Lakefield, waarbij Intel Atom-cores met krachtiger rekenkernen combineert.

Intel richt zich met Tremont met name op het verbeteren van de prestaties per mW. Het bedrijf heeft daarvoor verbeteringen aangebracht bij de instruction set architecture, de microarchitectuur, de beveiliging en het energiebeheer. Ten opzichte van voorgaande Atom-generaties is hierdoor onder andere de hoeveelheid instructions per cycle, of ipc, flink toegenomen, claimt Intel.

Intel meldt dat de single threaded prestatiewinst van Tremont bij verschillende benchmarks gemiddeld zo'n 30 procent bedraagt ten opzichte van Goldmont Plus, de voorganger in de Atom-familie. Het bedrijf geeft echter geen details en zo zijn kloksnelheden nog onbekend. Hoe dan ook maakt Intel de Tremont-cores op een 10nm-procedé, wat de nodige ruimte voor prestatie- en verbruiksverbeteringen moet brengen tegenover het op 14nm geproduceerde Goldmont Plus.

Tremont-cores moeten hun weg vinden naar onder andere pc's, datacenters, internet-of-things-apparaten en netwerkapparatuur. Daarnaast wijst Intel op de mogelijkheden om Foveros in te zetten om Tremont te combineren met andere architecturen. Dit gebeurt onder andere bij Lakefield, waarbij Intel vier zuinige Atom-cores combineert met een krachtige Sunny Cove-core. Foveros is de naam die Intel geeft aan het stapelen van chips en deze met verticale tsv-kanaaltjes, oftewel through silicon vias, verbindt.

Een van de verbeteringen betreft de out-of-order execution engine. Goldmont-cores konden drie instructies our-of-order decoderen per cyclus, maar Tremont heeft twee decodeerengines die dit kunnen waardoor Intel van een 6-wide out-of-order decoder spreekt. Wat betreft de hoeveelheid L2-cache heeft Intel zichzelf meer flexibiliteit gegeven. In plaats van 1MB L2-cache per core, zoals bij Goldmont, kan Tremont van 1,5MB tot 4,5MB per module voorzien worden, waarbij een module uit maximaal vier cores kan bestaan. De L2-cache wordt bovendien gedeeld door de cores.

Tremont ondersteunt verder Intel Speed Shift, de opvolger van Speed Step, voor het snel en precies kunnen wisselen van power-states door de kloksnelheid aan te passen. Op het gebied van beveiliging is ondersteuning voor Intel Trusted Execution Technology, Boot Guard en Total Memory Encryption aanwezig. Ook zijn twee 128-bit aes-units en een enkele sha256-accelerator aanwezig om de cores te ontlasten bij gebruik van deze encryptiemethoden.

Meer details staan in de presentatie die Intel heeft gepubliceerd.

Intel Atom Node Smartphone Tablet Netbook/

Laptop Netwerk/

Server Saltwell 32nm 2011 Medfield

Clover Trail+ Clover Trail Cedar Trail Silvermont 22nm 2013 Merrifield

Moorefield Bay Trail-T Bay Trail-M

Bay Trail-D Rangeley

Avoton Airmont 14nm 2015 'Riverton' Cherry Trail-T Braswell Denverton Goldmont 14nm 2016 'Broxton' Willow Trail

Apollo Lake Apollo Lake Goldmont+ 14nm 2017 Gemini Lake Tremont 10+ 2019 Lakefield Lakefield Snow Ridge

Tabel afkomstig van AnandTech