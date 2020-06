Intel breidt Atom C3000-processorlijn voor iot- en netwerkapparaten uit

Intel heeft vier processors aan zijn Atom C3000-lijn van processors voor iot- en netwerkapparaten toegevoegd. De nieuwe processors zijn te herkennen aan hun R- en L-achtervoegsel.

Intel kondigde de Atom C300-lijn, die de codenaam Denverton draagt, in 2017 aan en heeft nu vier nieuwe processors toegevoegd aan het assortiment. Het gaat om de Atom C3338R, C3436L, C3558R en C3758R. Niet duidelijk is waar de R precies voor staat, maar deze processors zijn varianten van bestaande modellen met hogere kloksnelheden, iets hogere tdp's en ook wat hogere prijzen.

De Atom C3436L is een quadcore-soc met een tdp van 10,75W en kloksnelheid van 1,3W. Dit is daarmee als een zuiniger en goedkoper alternatief voor de Atom C3508 te zien. Serve The Home heeft de bijgewerkte line-up op een rij gezet. Intel zelf heeft niet gecommuniceerd over de introductie.