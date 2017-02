Door Julian Huijbregts, woensdag 22 februari 2017 14:27, 7 reacties • Feedback

Intel kondigt een nieuwe serie energiezuinige Atom-socs aan voor gebruik in internet of things-apparaten en netwerkapparatuur. De C3000-socs verschijnen in varianten met twee tot zestien cores en hebben een tdp vanaf 8,5 watt.

De kloksnelheden varieren van 1,5GHz tot 2,2Ghz. De socs ondersteunen ecc-geheugen en tot vier 10-gigabit-ethernetaansluitingen. Ze kunnen tot zestien sata600-interfaces aansturen, beschikken over maximaal zestien pcie-3.0-lanes en vier usb 3.0-interfaces.

Intel kondigt aan dat de Atom C3000-modellen halverwege dit jaar in productie gaan. In de eerste helft van 2017 begint Intel met het sturen van samples naar fabrikanten die de socs willen gebruiken. Details over de verschillende modellen geeft de fabrikant nog niet. Wel staat één model al beschreven op de Intel Ark-website: de Atom C3338. Dat is een dualcore met Denverton-cores gemaakt op het 14nm-procedé. De kloksnelheid bedraagt 1,5GHz met een turbo van 2,2GHz. De soc heeft 4MB cache en een tdp van 9 watt.

De Atom C3000-socs volgen de C2000-modellen op, die in 2013 werden geïntroduceerd. Die socs hadden maximaal acht cores. De Atom-socs worden door fabrikanten gebruikt in netwerkapparatuur zoals nassen, routers en beveiligingshardware. Volgens Intel zijn de socs ook geschikt voor gebruik in autonoom rijdende auto's.

Intel komt ook met nieuwe modellen in de Xeon D-1500-serie, specifiek voor gebruik in netwerkapparatuur. Ook deze socs krijgen ondersteuning voor vier 10-gigabit-ethernetnaansluitingen. De network series van de Xeon D-socs gaan net als de nieuwe Atoms in de tweede helft van het jaar in productie. Intel zal meer details bekendmaken over de socs als ze in productie zijn.