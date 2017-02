Door Julian Huijbregts, maandag 20 februari 2017 09:29, 38 reacties • Feedback

Synology stelt in een verklaring dat de Atom C2538-processors in diverse nasproducten naar behoren functioneren. Volgens de fabrikant is de kans op een probleem erg klein en leidt dat niet tot dataverlies of gevaar. De fabrikant geeft producten met de chip een jaar extra garantie.

Een vervangingsprogramma voor de nassystemen met Atom C2538-processors komt er niet. In de verklaring zegt Synology dat er geen abnormale hoeveelheid defecten is waargenomen in vergelijking met producten die een andere cpu hebben.

Wel erkent Synology het bestaan van het probleem en de fabrikant zegt er diepgaand onderzoek naar te hebben gedaan. Daaruit concludeert Synology dat de mogelijkheid tot snellere slijtage van de processor bij langdurig en intensief gebruik zeldzaam is en dat de producten voldoen aan de kwaliteitsstandaard.

Synology gebruikt de Atom C2538-processor in zijn DS415+, DS1515+, DS1815+, DS2415+, RS815(RP)+ en RS2416(RP)+. Synology geeft die producten een jaar extra garantie, naar eigen zeggen als een 'bewijs van vertrouwen' in de systemen. Daarnaast heeft de fabrikant het e-mailadres C2538@synology.com aangemaakt voor klanten die meer vragen hebben.

Begin februari bleek dat verschillende processors uit de Intel Atom C2000-serie met problemen kampen. In een toelichting op de kwartaalcijfers meldde Intel problemen met een product dat 'iets hogere uitvalpercentages' zou vertonen, constateerde The Register toen. Het gaat volgens een Intel-woordvoerder om sneller dan verwachte slijtage van een onderdeel als dit onder belasting gebracht wordt. Specifiek gaat het om de lpc-clock-output, die kan stoppen met functioneren waardoor de chip uitvalt, blijkt uit Intel-documentatie.

Naast Synology hebben ook andere fabrikanten netwerkapparatuur met de gebrekkige Atom-chips uitgebracht. Serve The Home heeft een lijst gemaakt waarop onder andere producten van Cisco, Supermicro, Netgatem QCT, iXsystems en ASRock staan. Sommige fabrikanten hebben vervangingsprogramma's in het leven geroepen.