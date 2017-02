Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 17 februari 2017 10:58, 11 reacties • Feedback

Cisco heeft een bedrag van 125 miljoen dollar gereserveerd vanwege de verwachte kosten die verband houden met de problemen met Intels Atom C2000-chips. Deze processors blijken defecten met de clock-output te hebben, die ervoor zorgen dat de chips stoppen met functioneren.

Cisco noemt de Atom C2000 niet bij naam in zijn kwartaalcijfers, maar uit de bewoordingen is duidelijk dat de 125 miljoen dollar opzij gezet wordt vanwege de problemen met die chips. Cisco heeft het over 'kosten voor verwachte uitval van een veelgebruikt kloksignaalcomponent van een derde partij, die in meerdere producten verwerkt is'.

Dat de Intel Atom C2000 gebrekkig functioneert bleek begin februari. In een toelichting op de kwartaalcijfers meldde Intel problemen met een product, dat 'iets hogere uitvalpercentages' zou vertonen, constateerde The Register toen. Cisco had toen al een mededeling op zijn site gezet, dat meerdere netwerk- en switch-producten problemen konden vertonen en dat risico zou na 18 maanden werking toenemen.

Het gaat volgens een Intel-woordvoerder om sneller dan verwachte slijtage van een onderdeel als deze onder belasting gebracht wordt. Specifiek gaat het om de lpc-clock-output, die kan stoppen met functioneren, waardoor de chip uitvalt, blijkt uit Intel-documentatie. De getroffen processors zijn de Intel Atom C2308, C2338, C2350, C2358, C2508, C2518, C2530, C2538, C2550, C2558, C2718, C2730, C2738, C2750 en C2758. Het gaat om de B0-stepping van de chips.

Cisco is niet de enige fabrikant die producten met de gebrekkige Atom-chips heeft uitgebracht. Serve The Home zet op een rij dat onder andere Supermicro, Netgatem QCT, iXsystems, Synology en ASRock producten met de chips hebben uitgebracht. Sommige daarvan hebben vervangingsprogramma's in het leven geroepen, maar lang niet alle fabrikanten hebben duidelijkheid over de te nemen stappen verstrekt.