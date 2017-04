Door Sander van Voorst, donderdag 6 april 2017 12:41, 14 reacties • Feedback

Netwerkapparatuurfabrikant Cisco waarschuwt dat er een standaardaccount aanwezig is in zijn Aironet 1850- en 1830-accesspoints. Daarmee kan een aanvaller via ssh een kwetsbaar apparaat overnemen.

Volgens Cisco zijn de accesspoints kwetsbaar als ze een versie 8.2.x van zijn Mobility Express-software draaien die ouder is dan versie 8.2.111.0. Dat betekent dat versies 8.1 en 8.0 niet kwetsbaar zijn. De fabrikant meldt dat het niet uitmaakt welke configuratie het apparaat heeft en dat een aanvaller verbinding moet hebben via de netwerklaag. Gebruikers wordt aangeraden een update uit te voeren.

Doordat een aanvaller over de juiste inloggegevens beschikt, kan hij via ssh verbinding maken met een kwetsbaar accesspoint en verhoogde rechten op het systeem verkrijgen. Daarmee kan hij het apparaat volledig overnemen. Cisco richt zich met de twee modellen op enterprise-klanten.