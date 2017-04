Door Arnoud Wokke, donderdag 6 april 2017 13:39, 105 reacties • Feedback

Gebruikers van oudere OnePlus-telefoons zijn een actie begonnen op social media vanwege het gebrek aan ondersteuning voor oudere telefoons. De gebruikers menen dat OnePlus beloftes heeft gebroken over updates die het zou uitbrengen.

De initiatiefnemer van de actie, een oud-moderator van het forum van OnePlus, zegt in een post op Medium dat de Chinese smartphonemaker is teruggekomen op beloftes die het bedrijf heeft gedaan voor de OnePlus One, OnePlus 2 en OnePlus X, toestellen uit 2014 en 2015. Zo beloofde OnePlus twee jaar lang updates voor de One na de ruzie met Cyanogen in 2015, maar de ondersteuning stopte na een jaar.

Daarnaast beloofde OnePlus regelmatige beveiligingsupdates met nieuwe patches voor de 2 en X, maar voor beide telefoons komen die updates nauwelijks uit en bevatten ze bovendien oudere patches. Daarnaast liet de Android 6.0-update voor de OnePlus X lang op zich wachten en lijkt de fabrikant de Android 7.0-update voor de OnePlus 2 helemaal niet meer uit te brengen.

De oud-moderator heeft een zogenoemde Thunderclap-actie opgezet, waarbij alle deelnemers in een keer berichten op social media posten over het onderwerp. In een thread op het forum van OnePlus roept hij bezitters van een van de oudere telefoons op om mee te doen. De fabrikant heeft nog niet op de actie gereageerd.