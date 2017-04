Door Mark Hendrikman, zaterdag 8 april 2017 13:28, 53 reacties • Feedback

OnePlus-kopstuk Carl Pei maakt in een zeer kort bericht bekend dat het probleem met de touch latency, ofwel de vertraging tussen een schermaanraking en een reactie van de smartphone, opgelost te hebben bij de Oneplus 3 en 3T.

Het probleem met de touch latency doet zich alleen bij die twee toestellen voor. In november van vorig jaar erkende Carl Pei de problematiek rond de telefoons en beloofde hij dat zijn bedrijf ernaar zou gaan kijken. De release van Android N op de nieuwste telefoons van het bedrijf ging echter wel voor. Nu, iets meer dan vier maanden later, laat Pei weten dat het probleem met de touch latency opgelost is. Wanneer de update met de oplossing voor het probleem verspreid wordt onder gebruikers, is niet bekend. In bètavorm zijn de fixes al verkrijgbaar.

Pei geeft in zijn tweet ook aan dat Oneplus bezig is met de alert slider. Dat is de schuifknop waarmee gebruikers de telefoon gemakkelijk op bijvoorbeeld stil kunnen zetten. In feedbackberichten geven eigenaren van de toestellen aan dat ze graag meer opties willen om de verschillende standen te definiëren met bepaalde telefooninstellingen. Daar wordt nu aan gewerkt.

Hoewel dit zonder meer positief is voor gebruikers van de telefoons in kwestie, zijn andere Oneplus-gebruikers niet tevreden met de mate van ondersteuning die hun toestellen krijgen.Afgelopen week heeft een groep eigenaren van de Oneplus One, 2 en X een protestactie gevoerd om aan te kaarten dat er langere ondersteuning was beloofd dan die toestellen hebben gekregen. Oneplus heeft daarop tot op heden nog niet gereageerd.