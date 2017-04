Door Mark Hendrikman, zondag 9 april 2017 10:04, 43 reacties • Feedback

Een hacker heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag iets meer dan anderhalf uur lang het luchtalarm van de stad af laten gaan. Dat bestaat uit 156 sirenes, die gebruikt worden bij extreme weersomstandigheden of andere noodgevallen.

Dat melden ambtenaren van Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, aan The New York Times. Het alarm ging af van 23:40 tot 01:20 en leidde tot verwarring en paniek onder een deel van de bevolking. Dit leidde ook tot veel telefoontjes naar alarmnummer 911, waar de wachttijd opliep tot zes minuten.

Dallas is er nog niet achter hoe de aanval precies is uitgevoerd. De aanvaller zou in ieder geval niet fysieke toegang hebben gehad tot het controlesysteem van de sirenes. Ook zou 'remote access' uitgesloten zijn, hoewel de exacte definitie daarvan in deze situatie achterwege gelaten wordt. Het enige dat wel gesteld wordt over hoe de hack gebeurd is, is dat het waarschijnlijk draadloos gedaan is van dicht in de buurt van het controlecentrum.

De alarmen gaan af op intervallen. Na 90 seconden geluid te hebben, is er een korte stilte. 'Iedere keer als we dachten dat we het probleem opgelost hadden, gingen de sirenes opnieuw af. We werden blijkbaar constant gehackt,' vertelt een woordvoerder van de stad. Uiteindelijk is het probleem opgelost door het hele systeem uit te schakelen. Dallas hoopt voor het einde van het weekend het alarmsysteem draaiende te hebben zonder beveiligingslek. De burgemeester stelt dat het het zaak is om de beveiliging van het systeem te verbeteren.

Hacks op infrastructuur lijken steeds vaker voor te komen. Zo werd in 2013 een Amerikaanse dam het doelwit van een hackpoging. Daarnaast was het energienet van Oekraïne vorig jaar voor de tweede keer platgelegd door hackers.