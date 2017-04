Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 18:46, 11 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Er is een render online verschenen die een indruk zou geven van hoe de opvolger van de OnePlus 3 en 3T er van de achterkant uit zou zijn. Een Indiase site heeft de render gekregen van een van zijn anonieme bronnen.

De render van IndiaToday toont een smartphone met ongeveer de vorm en de knoppen van de OnePlus 3T en 3, maar dan zonder de prominente antennelijnen op dat toestel. Bovendien is er een dubbele camera zichtbaar op de achterkant van de telefoon.

Er zijn nog weinig specs bekend, maar de site zegt gehoord te hebben dat de dubbele camera betere lowlight-foto's mogelijk moet maken. De frontcamera zou dezelfde 16-megapixelmodule zijn als in de OnePlus 3T.

OnePlus bracht zijn toestellen tot nu toe in de zomer uit. Dit jaar lijkt dat ook weer te gebeuren. Geruchten gaan dat de Chinese fabrikant het nummer 4 zal overslaan en het toestel OnePlus 5 zal noemen. Het cijfer 4 staat in sommige Aziatische landen bekend als ongeluksgetal. Fabrikanten als Samsung gebruiken de 4 niet in typenummers; het ging bijvoorbeeld van de G930 voor de Galaxy S7 naar G950 voor de Galaxy S8. Desondanks bracht Samsung wel een Galaxy S4 uit enkele jaren geleden.