Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 18:11, 15 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

Het aantal actieve gebruikers van Instagram groeit steeds sneller. Dat is af te leiden uit cijfers die de site, in eigendom van Facebook, heeft gepubliceerd. Inmiddels komen er per maand 25 miljoen actieve gebruikers bij.

Een jaar geleden lag de aanwas van nieuwe actieve gebruikers rond 17 miljoen en drie jaar geleden voegde Instagram ongeveer 11 miljoen nieuwe actieve gebruikers per maand aan zijn community toe. Inmiddels is het aantal mensen dat elke maand Instagram gebruikt gegroeid naar rond 700 miljoen, zegt de fotodeelsite.

Het is onbekend waarom de groei weer is toegenomen nadat het enkele jaren lang op hetzelfde tempo groeide. De nieuwe aanwas valt samen met de introductie van Stories, een functie die Instagram leende van Snapchat en die in de zomer van vorig jaar online kwam.

Facebook maakt niets bekend over de omzet van Instagram. De site maakte woensdag ook niets bekend over het aantal foto's of views op foto's, waardoor onbekend is hoe actief de actieve gebruikers op het platform daadwerkelijk zijn.