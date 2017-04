Door Arnoud Wokke, woensdag 26 april 2017 17:42, 16 reacties • Feedback

De Japanse fabrikant NuAns heeft zijn tweede smartphone gepresenteerd. Waar de eerste telefoon Neo op Windows 10 Mobile draaide, gaat het nu om een model met Android. Het gaat wederom om een telefoon waarop twee verschillende hoesjes tegelijk kunnen.

De NuAns Neo Reloaded bestaat uit een 'core' waar gebruikers zelf twee hoesjes op kunnen klikken: eentje gaat op de bovenste helft en de tweede op de onderste. Dat kunnen hoesjes zijn van verschillende materialen, waaronder kunststof en hout.

Veel karakteristieken zijn anders dan bij het model met Windows 10 Mobile. Het scherm is groter en heeft een hogere resolutie, terwijl er een modernere en zuinigere soc in zit. Bovendien zit onder het scherm een vingerafdrukscanner.

Het toestel zal draaien op Android 7.1. De Japanse fabrikant bouwt er geen antenne in voor de ontvangst van 4g op 800MHz, maar alle andere in de Benelux gebruikte frequentiebanden voor 4g werken wel. De telefoon kost vanaf 360 dollar inclusief de covers. De campagne is net begonnen en het doel van 100.000 dollar is momenteel nog lang niet behaald.