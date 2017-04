Door Sander van Voorst, woensdag 26 april 2017 16:22, 10 reacties • Feedback

Google heeft een al eerder gepubliceerde lijst met Chromebooks van een update voorzien. De lijst toont welke Chromebooks in de toekomst voorzien worden van ondersteuning voor Android-apps en geeft nu weer in welk stadium de ontwikkeling zich bevindt.

Aan de hand van de gepubliceerde informatie is te zien dat voor het overgrote deel van de Chromebooks geldt dat ondersteuning gepland staat, maar dat nog niet duidelijk is wanneer dit wordt gerealiseerd. Google had de ondersteuning voor de Asus Chromebook Flip C100PA, de Acer Chromebook R11 en de 2015-versie van de Google Chromebook Pixel al in januari bekendgemaakt.

Daar zijn nu een aantal apparaten bijgekomen, waarvoor ondersteuning zich in de stable channel bevindt, waaronder de Samsung Chromebook Plus. Andere bevinden zich in de beta channel, zoals de Chromebook R13 van Acer en de Chromebook Flip C302 van Asus. Google had eerder al te kennen gegeven dat alle Chromebooks die in 2017 en daarna uitkomen ondersteuning voor Android-apps krijgen.

Wanneer de ondersteuning op de andere modellen precies beschikbaar komt, is vooralsnog niet bekend. Google had dit aanvankelijk beloofd voor het einde van 2016, maar die datum is niet gehaald. Google maakte in mei 2016 bekend dat Chrome OS Android-apps via de Play Store zou krijgen.