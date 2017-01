Door Emile Witteman, maandag 23 januari 2017 13:54, 17 reacties • Feedback

Google heeft aangekondigd dat alle Chromebooks die in 2017 of later uitkomen ondersteuning krijgen voor het draaien van Android-apps. Verder krijgt een groot aantal bestaande Chromebooks de ondersteuning ook.

In de lijst met Chromebooks die de ondersteuning krijgen, wordt het overgrote deel van het bestaande aanbod genoemd. De aanwezigheid van een touchscreen is geen vereiste en de functionaliteit is ook op desktopsystemen te gebruiken. Google meldt nog bezig te zijn met het evalueren van verschillende modellen op basis van factoren als processortype, gpu en drivers. Als nog meer apparaten de ondersteuning krijgen, wordt de lijst aangevuld.

Google kondigde de ondersteuning voor Android-apps in mei vorig jaar aan. De eerste drie apparaten die ondersteuning voor de functie kregen, waren de Asus Chromebook Flip, de Acer Chromebook R11 en de 2015-versie van de Google Chromebook Pixel.

Wanneer de ondersteuning op de andere modellen beschikbaar komt, is niet bekend. Google had dit aanvankelijk beloofd voor het einde van 2016, maar die datum is niet gehaald. In aanloop naar de ondersteuning brengen steeds meer fabrikanten Chromebooks met touchscreens uit en ook beschikken sommige recent aangekondigde laptops met Chrome OS over een stylus, zoals de Samsung Chromebook Plus en de Asus C302CA.

Play Store op een Chromebook