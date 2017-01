Door Olaf van Miltenburg, woensdag 25 januari 2017 12:02, 26 reacties • Feedback

Google past de gebruikersinterface van Chrome OS zo aan dat het besturingssysteem geschikt wordt voor tablets en andere formfactors. De bevestiging volgt op de komst van veel 2-in-1-Chromebooks, waarvan sommige met een stylus geleverd worden.

Google verwacht dat hardwarefabrikanten dankzij de ondersteuning voor touchscreens, de stylus en Android-apps met een grotere verscheidenheid aan Chromebooks komen dan tot nu toe, waaronder detachables waarvan het toetsenbord los te koppelen is, en tablets. Dat meldt het bedrijf tijdens Bett, een conferentie over technologie voor de educatieve markt. Tijdens een aanvullende toelichting zei het bedrijf volgens The Verge dat de gebruikersinterface wordt aangepast voor touchscreens, zodat het OS voor veel meer apparaten dan laptops ingezet kan worden.

Dat de software ook naar tablets komt, is geen verrassing. Alle nieuwe Chromebooks en veel oude modellen krijgen ondersteuning voor het draaien van Android-apps. Fabrikanten springen hierop in met modellen die zijn voorzien van touchscreens en stylus-ondersteuning. Hoewel er meerdere 2-in-1-Chromebooks zijn uitgebracht, is een Chrome OS-tablet zonder of met een los te koppelen toetsenbord nog niet aangekondigd. Wel waren er geruchten dat de Pixel-C van Google zelf aanvankelijk voor Chrome OS ontwikkeld was; die tablet kwam uiteindelijk met Android uit.

Dit jaar moet het Android Framework binnen Chrome OS een update krijgen naar Android N. Daarmee is de grootte van vensters van apps aan te passen. Op dit moment zijn vensters van apps en de Play Store op Chromebooks niet te vergroten of te verkleinen. Chromebooks blijken met name populair in het onderwijs. Google richt zich op deze markt door onder andere beheermogelijkheden voor onderwijzers toe te voegen met het Classroom-platform.